Zámožný sběratel si najednou koupil 8 Bugatti, bral zjevně vše, co mu přišlo pod ruku

Přijde vám poněkud rozmařilé, když máte doma tři obyčejná auta pro případ, že by se to vaše i vaší partnerky porouchalo? Pak vás můžeme uklidnit - rozmařilost vypadá ještě docela jinak.

Koupit dnes nové auto není vůbec snadné. Nemá smysl tvrdit, že „auta nejsou”, pořád se jich vyrábí desítky milionů ročně, může být ale problém sehnat zrovna to, které chcete. A nebo jej dostat v jakkoli brzkém termínu, protože těch, kteří „stejný problém” začali řešit před vámi, je nespočet. Někteří vám budou tvrdit, že jde jen o peníze a s ochotou zaplatit patřičnou sumu dostanete cokoli. Do jisté míry je to pravda - pokud k dealerovi přijdete s tím, že dáte milion za základní Octavii, jistě vám nějakou sežene. A nové BMW M3 za 5 milionů se také někde „bude válet”. Tento přístup ale platí jen do určité míry.

Jsou nová auta, u kterých už ani peníze tolik neznamenají, protože jich spoustu mají všichni, kdo podobný vůz chtějí. Je to případ třeba Bugatti, které historicky neupřednostňuje zákazníky podle toho, kolik jsou ochotni vysázet na stůj peněz a jeho výrobní kapacity jsou značně omezené. Obvykle si tedy musíte počkat roky, pokud jedno Bugatti chcete. Pakliže tedy nejste někdo jako brunejský sultán s neopakovatelnou nákupní historií, takovým se ústupky dělají.

Ale co když chcete Bugatti hned osm? Pak je třeba projevit trochu kreativity, jak ukázal jeden blíže nejmenovaný sběratel, který si právě osm bugatek zrovna odvezl z Molsheimu. Automobilka neupřesnila jeho identitu, hovoří jen o někom z rodiny Bugatti, pravděpodobně ale myslí jen příslušnost k početně omezené skupině zákazníků, ne někoho přímo z rodiny zakladatele firmy. Buď jak buď, osmičku vozů značky dotyčný naráz dostal, kritickým pohledem vzato si ale koupil vlastně jen jedno nové jako mnozí ostatní.

Tím jedním autem je nový Chiron Super Sport 300+, úžasné provedení jednoho z nejrychlejších aut všech dob. Je to kouzelná volba sama o sobě, jeden z pouhých třiceti takových strojů, které dokáží jet i přes 490 km/h, tím ale přehled „dospělých nových aut končí”. Sběratel si dále musel vystačit s jednou certifikovanou ojetinou (otevřený Veyron Grand Sport) a šesti Bugatti Baby II, které jsou spíše zmenšeninami pro děti.

Ty je také dostaly - šest kousků si hned převzalo šest jeho ratolestí v oranžové, bílé, zelené, žluté, červené a modré barvě. Ani to nejsou žádná ořezávátka - jde o 75% (tedy skoro plné) zmenšeniny Bugatti Type 35 s elektrickým pohonem, které na nabití dojedou až 50 km. Jsou to 230 kg těžké stroje, které s 13 koňmi zrychlí z 0 na 60 km/h za slušných 6 sekund a rozjedou se až na 70 km/h. Asi bychom si jako děti nechali říci, toto jsou ale skutečně asi jediná Bugatti, která lze najednou koupit v tolika exemplářích. I když všeho do času, také jejich produkce je omezena 500 kusy...

