Zánovní šestiválcové BMW lze koupit levněji než základní Octavii, stačí přijmout pár ústupků před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autokreisel, publikováno se souhlasem

Příliš dobré na to, aby to byla pravda? Nenechte se mýlit, při troše zarputilé snahy najít ty správné nabídky to je skutečně možné. Jen je třeba akceptovat, že půjde o vůz po starším člověku v odpovídající specifikaci.

Jako nadšenci jsme vždy měli nutkání dávat přednost ojetým autům před novými, neboť nepatříme mezi ty, kteří by si mohli ukázat na kterýkoli vůz na trhu s vědomím, že jeho pořízení jejich bankovní konto sotva pozná. Máme auta rádi a byť nepohrdneme ničím, logicky je nám bližší vybavenější vůz s lepším motorem než ten méně vybavené a slabší. A když se nabízí sotva opotřebovaná ojetina ve vysoké specifikaci za cenu nového základu, je těžké jí nedat přednost.

Tak tomu bylo vždy, na současném trhu to ale platí více než kdy dříve. Ceny nových vozů se vyšplhaly do výšin tak absurdních, že za 493 900 Kč dostanete Škodu Octavia prakticky bez motoru a výbavy (1,0 TSI Active). To je pomalu o statisíce více než byste před pár léty zaplatili za srovnatelný, v lecčem snad i lepší vůz (motor býval alespoň 1,2 TSI a měl čtyři válce). Tento stav se pochopitelně odráží i na trhu ojetin, neděje se tak ale zdaleka se srovnatelnou intenzitou. I proto se dá čas od času narazit na opravdu pozoruhodné nabídky ojetých vozů, kterým skoro není možné nedat přednost.

Jednu takovou dnes máme před sebou. U prodejce z německého Dietzenbachu se objevil v nabídce za 15 990 euro (tedy asi 409 tisíc) vůz, kterému se bude stěží kdy rovnat jakákoli Octavie, pokud si tedy nepotrpíte na moderní elektronické vychytávky (které ale v méně drahých verzích stejně nedostanete). Jde o BMW 325i generace E90 po faceliftu, tedy už dost moderní vůz s šestiválcovým motorem 3,0 (skutečně, po faceliftu měla verze 25i dokonce vyšší objem než se zdálo, kdeže jsou ty sněhy...), které dodnes nenajelo prakticky nic.

Na tachometru má pouhých 10 tisíc kilometrů a říci, že je jako nové, jsou skoro slabá slova. Tohle auto je očividně netknuté a máme-li věřit prodejci, pak tak nejen vypadá, ale i funguje. Jeho prvním majitelem byl starší muž a prodáváno je z jeho pozůstalosti, což je trochu cynická, ale zkrátka reálná příležitost, jak se dostat ke stále výjimečnému autu za velmi zajímavé peníze. Ústupky pochopitelně existují, krom časového stáří (jde o 11letý vůz) je třeba přijmout specifikaci odpovídající charakteru prvního majitele.

Nevíme, jestli se to učilo před mnoha dekádami na tamních školách, ale auto po německém důchodci má skoro typickou specifikaci - jeden z lepších motorů, automat a dál nic. Šestiválcovou atmosférou s 218 koňmi nelze pohrdnout, třebaže raketu z auta nedělá, automat nakonec nutně nevadí, tento od ZF už funguje velmi dobře. Ale dál? Na autě jsou jen kola z lehkých slitin, která ale asi šestiválce dostávaly standardně a jinak prostě ani ň. Volant bez kůže, sedadla ve stylu trestné lavice potažené látkou, manuální klimatizace, základní audio, halogeny. Není tu žádný mimořádný komfort, nic podobného.

I tak jsme přesvědčeni, že to bude citelně komfortnější auto než Octavia 1,0, o dynamice, prestiži a požitku z řízení ani nemluvě. Stovka za 7,3, maximálka 244 km/h, zadní pohon, zvučný šestiválec... To vše skoro nejeté za 409 tisíc? V dnešní době? Hřích nekoupit, takových nabídek moc není. Podívejte se sami na auto níže, alespoň zvenku díky černému laku, slušným kolům a ne až tak ostudně vyhlížejícím halogenům faceliftované verze nedělá špatný dojem a ježdění je s ním pořád velmi uspokojivé.

Toto je jeden z bazarových pokladů, jaké se nevídají, BMW 325i E90 po faceliftu s 10 tisíci najetými km za 409 tisíc km. Specifikace je opravdu bídná, ale za ty peníze jde zejména po technické stránce o velmi zajímavý stroj. Foto: Autokreisel, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler