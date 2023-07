Zánovní Škoda Superb Combi s nechtěným motorem za cenu základní Fabie je bazarový bizár týdne před 6 hodinami | Petr Miler

Je někdy skutečně pozoruhodné, co dokáže vyplodit kombinace svérázných nabídek automobilek, svérázných choutek některých kupců a svérázných způsobů používání aut. Tady se všechno sešlo a před sebou máme skoro nejetý Superb s motorem z Fabie, s koly z Fabie, ale také s cenou Fabie.

Viděl jsem v životě tolik aut, poznal tolik jejich majitelů a zažil v automobilovém světě tolik věcí, že mě máloco překvapí. Přesto mi občas někdo ukáže svůj vůz, který vlastní třeba i 10 nebo více let a mě nezbývá, než se zeptat: „Proč jste si proboha něco takového kupoval?” Na jednu stranu jsem svobodomyslný člověk, takže ať si každý koupí, po čem jeho srdce touží. Na tu druhou se ale naprostá většina kupců rozhoduje racionálně a pořizuje si vozy přiměřené svým potřebám, které jsou specifikované v podobě, jež dovolí jejich pozdější snadný prodej. Někteří ovšem dělají všechno, je ne to.

Auto na fotkách níže je příkladem něčeho takového. I jeho majiteli bych musel položit výše zmíněnou otázku, neboť byl dodnes tím jediným, třebaže jde o 9 let starý vůz. Dotyčný si v roce 2014 koupil Škodu Superb a sáhl po prakticky nevídané specifikaci - kombíku se základní výbavou Active a základním motorem 1,4 o výkonu 125 koní. To je pojízdné antidotum na touhu po autě, je to sice vytoužený kombík, ale s nechtěným základním motorem a minimální výbavou.

Je to v podstatě Superb s motorem z Fabie, který má i palubní displej z Fabie a podívejte se na jeho prťavá ocelová kola s kryty, i ta by slušela nanejvýš Fabii. Je to od základu touhu nevzbuzující auto, které bude sakramentsky těžké prodat, navíc je tu ještě jeden aspekt - dotyčný s ním prakticky nejezdil.

Škoda Superb je jinak dobré auto, kterému nejvíce sedí zdolávání dálek. A tak kupec šel a pořídil si ho na ježdění asi 4 tisíc km za rok. Takže ke všemu přidal i způsob používání, který by urazil snad i onu Fabii. Proč si takové auto koupil, nás míjí, stejně jako to, proč jej nakonec nyní prodává, protože si ho pořádně neužil a jako nové nejen vypadá.

Třeba jste podobně ujetí jako původní majitel, a tak vás ohromí, přinejmenším jednou věcí zajímavé je - jako Fabie také stojí. Za 16 900 Eur, tedy asi 399 tisíc Kč v přepočtu, o moc víc než základní Fabii nekoupíte, to bude tak na základ s lepším lakem a drobnou výbavou k tomu. Přesto máme pocit, že prodávající bude muset jít s cenou ještě hodně dolů, aby jej prodal. Je to sice zánovní Superb, ve skutečnosti ovšem připomíná Potěmkinovu ves, která byla Fabií a karoserii Superbu si vzala jako převlek. Za nás je to bazarový bizár týdne s minimem potenciálních kupců, ale třeba se mýlíme...

Kdo si proboha mohl koupit Superb Combi 1,5 Active na neježdění? A jak a komu ho chce dnes prodat? Svérázné auto, jen co je pravda. Foto: Autohaus Alt-Paunsdorf, publikováno se souhlasem

