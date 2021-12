Zánovní Škodu Octavia Combi lze koupit za 200 tisíc Kč, pokud přijmete pár ústupků před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ermisch-Mendel, publikováno se souhlasem

Obecně vzato nejžádanější ojeté auto v Česku? Skoro nejeté? Za takové peníze? V dnešní době to zní jako nesmysl, autu ale nechybí nic jako pravé zadní kolo. Jen to zkrátka není ta nejvíce vytoužená specifikace, zánovní vůz to ale je.

Pokud byste dnes zatoužili po nové Škodě Octavia Combi, budete si muset připravit nejméně 559 900 Kč, tak vysoko už se vyšplhala základní cena nevybavené verze Active s motorem 1,0 TSI o třech válcích. To už je dost vysoká suma, auto na fotkách níže ale stojí v přepočtu jen 200 tisíc Kč, tedy skoro třetinu. Od nového vozu jej přitom dělí pouhých 17 223 km a není v tom žádný fígl, jeho stav je vzhledem k téměř neustálému garážování jedním slovem perfektní. Háček? Jde o 9 let starý kousek z dob, kdy se Octavie vyráběla nikoli ve čtvrté a dokonce ani ve třetí, nýbrž ve druhé generaci.

To je ale asi tak vše, co jí lze vyčíst a nezajímavou nabídku to z tohoto vozu rozhodně nedělá. Za jediný problém bychom označili to, že jde o auto ve specifikaci, jakou najdete pomalu jen v německých bazarech - někdo si vybral dražší karoserii Combi, nacpal do ní tehdy základní motor 1,6 MPI a vše spojil s téměř minimální výbavou. To jsou oba ústupky - auto tak nemá zrovna výkonu na rozdávání a uvnitř vidíme základní přístrojovku, volant bez obšití kůží nebo manuální klimatizaci. Kdo si ovšem nepotrpí na komfortních libůstkách a chce hodně auto za málo peněz, neprohloupí.

Motor 1,6 MPI je aspoň čtyřválcový a byť se 105 koňmi opravdu není rychlý, alespoň vydrží. Kdo chce úsporné a praktické auto s relativně jednoduchým servisováním, je to skoro ideál. Tato Octavie měla podle prodávajícího jen jednoho majitele, který s ní 9 let jezdil tak málo (ani ne 2 000 km za rok), že 99,9 % času trávila v garáži. A vypadá podle toho.

Základní bílá barva Candy se zdá netknutá, černo-šedý interiér je jako nový, nevidíme nejen běžné opotřebení, ale ani žádné větší škrábance. Ani zavazadlový prostor se prý nenadřel a mrkněte se na třeba na volant. Je jako by na něj nikdo nikdy nesáhl, natož aby s ním někdo aspoň občas točil. Je to zkrátka nabídka, která se moc nevídá.

Pravda, 200 tisíc korun může někomu přijít na Octavii II prakticky v základu dost, ale nejlevnější novou Fabii dostanete dnes za 340 tisíc (to není vtip) a nejde o auto nižší střední třídy, není to kombík, nemá zdaleka ani 105 koní, natož pak čtyři válce. Tohle je velmi pravděpodobně auto na roky a roky provozu bez větších patálií a Octavia II je i dnešní optikou velmi slušné auto. Za tyto peníze je to podle nás dobrý kauf, ale to už zvažte sami.

Foto: Ermisch-Mendel, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

