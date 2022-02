Zánovní Škodu Octavia Combi se 160 koňmi a výbavou jde i v této době koupit za 310 tisíc před 4 hodinami | Petr Miler

Je to jasně nejžádanější ojeté auto v Česku, a pokud se v bazaru objeví skoro nejeté, stojí podle toho. Tady jsme ale na sumě nestačící ani na úplně základní Fabii a autu nechybí nic jako třetina karoserie, jen jde o Octavii druhé generace.

Pokud byste dnes zatoužili po nové Škodě Octavia Combi, budete si muset připravit nejméně 559 900 Kč. Skutečně tak vysoko už se vyšplhala základní cena nevybavené verze Active s motorem 1,0 TSI o třech válcích. To už je dost vysoká suma. Auto na fotkách níže ale stojí v přepočtu jen 310 tisíc Kč, tedy skoro polovinu a k základní specifikaci má dál než Putin k mírotvorci. Od nového vozu jej přitom dělí jen jeden minulý majitel, pouhých 34 500 km a není v tom žádný fígl, jeho stav je vzhledem k téměř neustálému garážování jedním slovem perfektní. Háček? Jde o 11 let starý kousek z dob, kdy se Octavie vyráběla nikoli ve čtvrté a dokonce ani ve třetí, nýbrž ve druhé generaci.

To je ale asi tak vše, co jí lze vyčíst. A nezajímavou nabídku to z tohoto vozu rozhodně nedělá. Problémem není ani specifikace, která má daleko k obvykle „oholeným” vozům německé provenience - někdo si vybral dražší karoserii Combi, nacpal do ní tehdy nejlepší motor (mimo verze RS) 1,8 TSI, automat DSG a vše spojil s maximální výbavou Elegance s několika příplatky. Krom časového stáří a neaktuální generace tu zkrátka není žádný kompromis, je to pořádně nejeté auto ve velmi pěkné verzi za peníze, za které nekoupíte ani nejzákladnější Fabii 1,0.

Motor 1,8 TSI je velmi solidní pohon se 160 koňmi výkonu. A byť tehdejší DSG není ideálem dvouspokojvého automatu, svou práci zastane. Jak jak jsme již zmínili, tato Octavie měla dosud jen jednoho majitele, který s ní 11 let jezdil tak málo (asi 3 000 km za rok), že 99,9 % času trávila v garáži. Navíc nemalou část kilometrů strávila cestami do servisu, jak ukazuje pečlivě vyplněná servisní knížka. Podle toho všeho vypadá.

Arktická zelená metalíza se zdá být netknutá, černo-šedý interiér s polokoženými sedadly je jako nový, nevidíme nejen běžné opotřebení, ale ani žádné větší škrábance. Ani zavazadlový prostor se prý nenadřel a mrkněte se na potahy sedadel. Toto čalounění není bůhvíjak odolné, tady ale působí dojmem, jako by na něm nikdo pořádně neseděl. Je to zkrátka nabídka, která se nevídá.

Pravda, 310 tisíc korun může někomu přijít na Octavii II dost, ale všechno je relativní a při současném stavu trhu s ojetými auty je kilometrově zánovní 160koňový kombík české provenience dobrou nabídkou. Tohle je velmi pravděpodobně auto na roky a roky provozu bez větších patálií a Octavia II je i dnešní optikou stále velmi slušné auto. Za tyto peníze je to podle nás dobrý kauf, ale to už zvažte sami.

Jedenáct let garážování, to je ve stručnosti životní osud tohoto vozu. Je to dodnes prakticky nová Octavia II Combi 1,8 TSI Elegance, přesto stojí v přepočtu 310 tisíc Kč. K mání je v německém Berlíně. Foto: Autoecke-Lichtenberg, publikováno se souhlasem

