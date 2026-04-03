Zánovní špičkové Porsche se při nehodě rozpůlilo na dvě části, řidič si může začít říkat Vyvolený
3.4.2026 | Petr Miler
Člověk by ani neřekl, že se s moderním autem takového kalibru vůbec něco podobného může stát. A pokud ano, že to lze přežít bez větších zranění. Obojí je ale zjevně možné, jak ukazuje tato nehoda.
Jestli s autem nabouráte nebo ne, je do značné míry ve vašich rukou. Když se ale něco nepodaří, je přežití následného karambolu kolikrát jen otázkou štěstí. Když se to dobře sejde, mohou se i těžké nehody obejít bez zranění kohokoli. Když se to naopak sejde hodně špatně, mohou i relativně banální incidenty skončit smrtí. Dnes naštěstí bude řeč o jednom z těch prvních zmíněných.
Jednomu americkému řidiči se totiž ve městě Dunwoody v Georgii „podařilo” havarovat tak nešťastně, že se jeho auto rozpáralo na dvě části. Současně ale měl v tomto neštěstí takovou kliku, že se mu nic nestalo. A že jel sám, protože nikdo další by nejspíš nehodu nepřežil. Trochu to připomíná scénku z filmu Vyvolený, kdy velké vlakové neštěstí nepřežije nikdo krom jediného člověka, kterému se nestane vůbec nic. A tento muž by si opravdu mohl říkat pan Vyvolený, protože se mu navzdory brutalitě nehody též nestalo prakticky nic.
Když dojde k nehodě, jež má za následek desintegraci auta na dvě části, obvykle je řeč o nějakém starším voze, který byl v minulosti špatně opraven. Anebo o nějakém specificky konstruovaném stroji (typicky sporťák s motorem uprostřed nebo vzadu), které k tomu tíhnou z podstaty. Vůz na fotkách je Porsche, což svádí k myšlenkám na model 911, ve skutečnosti se ale jedná o Cayenne Coupe, tedy nutně zánovní vůz (vyrábí se jen pár let) konvenční konstrukce, navíc v některé ze špičkových specifikací typu Turbo nebo GTS, jak ukazují karbon keramické brzdy a další výjimečná výbava.
S tímto autem dotyčný za zatím neznámých okolností naboural tak, že trefil bokem strom, což vůz rozpáralo vedví kousek za jeho přední polovinou. Je samo o sobě neuvěřitelné, že se to takto stalo, ale stalo se to. Přední polovina Porsche tak „poodjela” několik metrů od zadní části, kterou s ní pojí už jen kabeláž. Na fotkách vidíme obě zadní sedadla zcela odkrytá a kousek od něj i sedadlo spolujezdce vytržené z úchytů a odhozené na silnici.
Policie k nehodě říká, že prostor řidiče byl „jedinou neporušenou částí kabiny”, což bylo nepochybně obrovské štěstí. Stejně jako to, že zbylá sedadla byla neobsazena. Policie také potvrdila, že navzdory nevyhnutelně obrovské intenzitě řidič neutrpěl žádná vážnější zranění. Jak přesně k nehodě došlo, ale nekomentuje, pouze si neodpustila trapnou poznámku o tom, že hlavní roli v ní nejspíš hrála rychlost. No jistě, stojící auto by se o strom nepochybně nerozpůlilo... Podívejte se na víc níže, jsou to vskutku svérázné záběry.
Tady někdo zjevně přelstil tu s kosou, o tom nemůže být sporu. Sekla těsně vedle. Foto: Dunwoody Police Department, CC0 Public Domain
Zdroj: Dunwoody Police Department
