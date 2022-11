Zánovní VW Passat kombi s legendárním 2,0 TDI jde koupit levněji než základní Fabii, stačí vědět, kam koukat včera | Petr Miler

/ Foto: Auto Glauber, publikováno se souhlasem

Zvlášť v dnešní době to může znít neuvěřitelně, ale je to fakt. Tohle dokonale univerzální auto, které obslouží skoro jakoukoli automobilovou potřebu, může být vaše skoro netknuté ještě o desetinu levněji než nejlevnější Škoda Fabia. Jen je třeba se smířit s předchozí generací.

Možná si vzpomenete na VW Passat B8, který jsme vám ukazovali před pár lety. Byl v tu chvíli jen dva roky starý a přesto ujel 544 573 km - neděláme si legraci, pořád se na něj můžete podívat. Byl to extrém svého druhu a ukazuje, co také může auto za tak krátký čas najet. Mezi nabízenými Passaty navíc nejde o žádnou raritu, aut jezdících přes 200 tisíc km za rok už jsme viděli několik.

Abychom tedy měli mozaiku kompletní, ukážeme vám dnes i to, co auto téhož typu může naopak za mnohem delší čas „nenajet”. VW Passat, na který se díváte nyní, je 14 let starý. A za celou tu dobu najel tolik kilometrů, co zprvu zmíněný exemplář asi za měsíc a půl. Tomu se říká pořádný kontrast...

Jde tedy logicky o morálně starší kousek, ale ne zase tak moc. Jedná se Passat generace B6, protože verze B7 byla ale jen faceliftem bé-šestky a typ B8 se vyrábí dodnes, jsme o pouhou generaci pozadu. Jinak jde znovu o exemplář s dvoulitrovým dieselem pod kapotou, navíc žádoucí kombík. Taková auta obvykle jezdí a jezdí, tento stroj to ale prakticky úplně minulo.

Jde přitom o vůz dobře připravený na to zdolávat dlouhé tratě. Výbava je slušná, vedle skoro samozřejmých věcí typu automatické klimatizace, vyhřívaných sedadel nebo xenonů se najeou i věci jako navigace nebo automat DSG. V takovém kousku by bylo radost jezdit každý den z Frankfurtu do Berlína, jediný dosavadní majitel vozu jej ale k ničemu takovému zkrátka nevyužil. Auto jezdilo, pouhých 29 tisíc km za 14 let je ale na Passat 2,0 TDI skoro výsměch. Navíc se mu dostávalo pravidelné péče, takže vypadá opravdu netknutě - podívejte se třeba na nepoškozenou karoserii, nevysleplá světla, neprosezené sedačky... Je to skutečně stále zánovní auto a podle prodávajícího jako nové stále i voní.

Leckdo by mohl čekat, že takový vůz bude drahý, protože dnes je skoro každé ojeté auto drahé a u tohoto k tomu alespoň existuje pádný důvod. Jenže ono zase tak drahé není. Přijde jen na 12 950 euro, tedy asi 315 tisíc Kč. Takové peníze za Passat TDI s perspektivou asi 971 tisíc ujetých km? Nechali bychom si říci, zvlášť dnes, kdy základní Fabie s motorem 0,0nic a minimální výbavou stojí skoro ještě o 35 tisíc víc. Je to auto, které poslouží absolutně pro všechno, platí za jeden z největších držáků mezi moderními ojetinami jeho 5 litrů nafty mimoměstské spotřeby není nesplnitelným snem. Dobré obchody v bazarech pořád udělat jde, jen musíte koukat po specifickém zboží podobného ražení.

Samozřejmě, je to pořád Passat B6, něco takového se ale zkrátka nenabízí každý den, spíše se to nenabízí skoro vůbec. Takže pokud nutně potřebujete kombík s motorem 2,0 TDI, nemusíte mít nejnovější generaci a oceníte minimální nájezd, tohle může být skvělá koupě. S vědomím toho, co Passaty také ujedou, to může být auto na opravdu hodně, hodně dlouho. Kdybyste měli zájem, auto stojí v německém Rüsselsheimu.

Tento 14 let starý Passat Variant 2,0 TDI toho najel tak málo, že je dodnes zánovní. Na trhu ojetin je to rarita, přesto stojí přijatelné peníze. Foto: Auto Glauber, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.