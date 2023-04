Zánovní VW Passat po 1. majiteli jde koupit za 210 tisíc Kč, je to ale verze, kterou nikdo nechtěl před 9 hodinami | Petr Miler

Na první pohled to může vypadat jako omyl, však v dnešní době stojí větší peníze i méně schopná a více ojetá auta. Je to ale fakt, vedle časového stáří hraje roli i to, že se jedná o „špatnou” verzi. Pokud vám ovšem nevadí, je to horký tip.

Možná si vzpomenete na VW Passat B8, který jsme vám ukazovali před pár lety. Byl v tu chvíli jen dva roky starý a přesto ujel 544 573 km - neděláme si legraci, pořád se na něj můžete podívat. Byl to extrém svého druhu a ukazuje, co také může auto za tak krátký čas najet. Mezi nabízenými Passaty navíc nejde o žádnou raritu, aut jezdících přes 200 tisíc km za rok už jsme viděli několik.

Abychom tedy měli mozaiku kompletní, ukážeme vám dnes i to, co auto téhož typu může naopak za mnohem delší čas „nenajet”. VW Passat, na který se díváte nyní, je 14 let starý. A za celou tu dobu najel tolik kilometrů, co zprvu zmíněný exemplář asi za měsíc a půl. Tomu se říká pořádný kontrast...

Jde tedy logicky o morálně starší kousek, ale ne zase tak moc. Jedná se Passat generace B6, protože verze B7 byla ale jen faceliftem bé-šestky a typ B8 se vyrábí dodnes, jsme o pouhou generaci pozadu. Jde pořád o vůz dobře připravený zdolávat dlouhé tratě, to umí každý Passat, tradiční kombík 2,0 TDI to ale není, což pomohlo nejen méně intenzivnímu využití, ale také ceně, za kterou je nabízen.

Už výbava je bídná, to je ve střední třídě první problém. Nebudeme říkat, že tu není nic, věci jako parkovací asistent nebo tempomat se najdou, ale jinak nečekejte ani relativně obyčejné prvky typu automatické klimatizace, vyhřívaných sedadel či xenonů. Je to opravdu nuzně specifikované auto na ocelových kolech, s plastovým volantem bez koženého obšití nebo dálkového ovládání čehokoli, klimatizace je manuální, potahy látkové... Na jezdění každý den z Frankfurtu do Berlína to není ideální vůz, a tak jej jediný dosavadní majitel k něčemu takovému ani nepoužíval.

Auto jezdilo, pouhých 28 300 km na tachometru je ale za 14 let na Passat skoro výsměch. Dostávalo se mu pravidelné péče, takže vypadá opravdu netknutě - je to skutečně stále zánovní auto a podle prodávajícího jako nové stále i voní. Leckdo by tedy mohl čekat, že takový vůz bude drahý, protože dnes je skoro každé ojeté auto drahé a u tohoto k tomu alespoň existuje pádný důvod. Jenže ono je velmi levné.

Problém je nejen ve výbavě, ale i zbytku specifikace. Jedná se o benzinovou variantu 1,4 TSI se 122 koňmi, manuálním řazením a karoserií sedan. To je opravdu mimo hledáček naprosté většiny kupců Passatu, a tak tento vůz i ve zmíněném stavu a se zmíněnou historií přijde jen na 8 990 euro, tedy asi 210 tisíc Kč. Takové peníze za Passat s mnoha set tisíc ujetých km? Nechali bychom si říci, zvlášť dnes, nakonec co špatného je na motoru 1,4 TSI, karoserii sedan a skromné výbavě? V době, kdy základní Fabie s motorem 0,0nic a minimální výbavou stojí skoro dvojnásobek, je to snad i terno. Jako vždy posuďte sami, nám ale tento kousek přijde zajímavý.

Tento 14 let starý Passat toho najel tak málo, že je dodnes zánovní. Na trhu ojetin je to rarita, přesto stojí velmi malé peníze, je to totiž sedan s malým benzinovým motorem a skromnou výbavou. Foto: Automobile Ceneli, publikováno se souhlasem

