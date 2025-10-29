Západní automobilka si koupila čínské Porsche za cenu Octavie a rozebrala ho na díly, aby zjistila, čemu se nemůže vyrovnat
Západní automobilka si koupila čínské Porsche za cenu Octavie a rozebrala ho na díly, aby zjistila, čemu se nemůže vyrovnat
před 9 hodinami | Petr Miler
Tohle auto tak trochu obrátilo svět vzhůru nohama, a tak se nejeden konkurent snaží zjistit, co mu dává tak výjimečný poměr hodnoty a ceny. Mezi takové se po Fordu nebo Ferrari zapojil i Rivian. A jeho šéf o tom až překvapivě otevřeně promluvil.
O málokterém novém autě se v posledním roce mluví tak moc jako o Xiaomi SU7. Automobilová prvotina čínské firmy u nás proslulé hlavně svými mobilními telefony už loni vlétla na scénu ve velkém stylu jako auto, které za cenu lepší Octavie nabízí výkon Porsche nebo Ferrari. Už to znělo až příliš dobře na to, aby vůz jako celek fungoval, od té doby je ale pro konkurenty z Evropy, USA nebo Japonska jen zdrojem dalších a dalších špatných zpráv.
Prodejně se okamžitě stalo obrovským hitem a posléze obstálo před téměř veškerými prubířskými kameny. Zavedenou konkurenci rychlostně poráží v přímce i na okruhu a nemá problém s pasivní bezpečností. Dokonalé není, ale při své ceně je prostě velmi atraktivní, a tak Xiaomi spřádá plány, jak ho bude prodávat i v Evropě. Takového kroku se soupeři pochopitelně bojí, a tak zkouší zjistit, co dělají Číňané jinak, že jsou najednou schopni nabídnout tolik za tak málo.
Není tedy divu, že si kdejaká západní automobilka tohle auto koupila, aby jej vyzkoušela, rozebrala a zjistila, v čem vězí jeho přednosti. Udělal to přinejmenším Ford a řádit jsme jej viděli dokonce i v rukou Ferrari, teď se k témuž přiznal také Rivian ústy svého šéfa RJ Scaringe. Ten v rozhovoru pro Business Insider, že jeho vývojáři nedávno rozebrali SU7 s cílem zjistit, čemu se Rivian nemůže vyrovnat, neboť podobné auto za statisíce korun nabídnout jednoduše neumí. A podobně jako šéf Fordu vysekl vozu poklonu.
Scaringe říká, že SU7 stojí na „opravdu dobře provedené, silně vertikálně integrované platformě”, pochválil také zpracování vozu a jeho celkový projev. A zašel dokonce tak daleko, že řekl, že kdyby žil v Číně, o koupi tohoto Xiaomi by sám uvažoval. To je slušná reklama na konkurenční produkt, co jiného si tedy RJS z celé rozborky odnesl? Když to vezmeme kolem a kolem, tak prakticky nic nového, což vyznívá o poznání tristněji.
Jeho další slova připomínají díl seriálu Simpsonovi, ve kterém se výzkumníci pokouší zjistit tajnou přísadu Vočovka populárního nápoje. Jeho obsah tedy nechají analyzovat počítač, který jim následně řekne, že onou tajnou přísadou je... láska. Tedy nezjistí nic. Také Scaringe připouští, že „z rozebrání nezjistil nic” a s kolegy neobjevili žádná konkrétní řešení, jak Xiaomi dosahuje tak nízkých nákladů. Žádný technický trik, žádný nový geniální nápad, prostě jen to, co by Rivian dokázal udělat též. „Akorát” nesrovnatelně dráž.
Scaringe tedy tápe, přichází tak s otřepaným vysvětlením, na které se vymlouvají v podstatě všichni šéfové západních automobilek - rozsáhlá stát podpora Číny. Podle Scaringe těží čínské firmy z nulových nebo i záporných kapitálových nákladů a dostávají různé dotace. Což je patrně pravda, ale je Rivian (a další na tom nejsou jinak) v principiálně odlišné pozici?
Rivianu sypou konkurenti miliardy přes systém kalifornských emisních povolenek, dosud těžil z flotilových limitů spotřeby paliva v USA, dostal vládní dotace na kdeco, ani jeho kapitálové náklady nejsou zrovna vysoké, když získal vládní půjčku ve výši 6,6 miliardy dolarů na nový výrobní závod v Georgii atp. Je možné, že Čína dává víc, jeho slova o tom, že umělé výhody tamních výrobců na západě „neexistují”, jsou ale mylná - existují prakticky všude a v Evropě jejich jen víc. Přesto je výsledek takový, jaký je.
Trochu smyslu pro realitu vrací do hry zmínkami o nižších nákladech na pracovní sílu a další vstupy, přesto se s věcí vyrovnává zmíněným způsobem. Realita za cenami Xiaomi podle něj není žádné mystérium: „Myslím, že je to jako s Čarodějem ze země Oz. Myslím, že když si lidé myslí, že Čaroděj ze země Oz existuje, není to přínosné. Myslím, že ve světě neexistuje žádná magie. Všechno se dá analyzovat a vypočítat,” říká. Budiž, jen aby oním klíčem nebyly reálně nižší náklady a ne víc umělých podpor, kterých tu výrobci elektromobilů dostávají na sakry...
Xiaomi SU7 nabízí hodně za málo šéf Rivianu říká, že je to dáno jen čínskou státní podporou. Jen aby to tak bylo... Foto: Xiaomi
Zdroj: Business Insider
