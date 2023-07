Zapomeňte na katalyzátory, zloději mají lepší cestu k penězům. Kradou kabely elektromobilů přímo před domy majitelů před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volvo

Katalyzátory se dlouho zdály být zlatým dolem, neboť zlodějům dovolovaly relativně rychle a snadno ukrást cennou a obtížně dohledatelnou věc. Ale proč si špinit ruce pod autem, když stačí přijet, vzít, odjet a zpeněžit dobíjecí kabel?

Peníze lze získat dvojím způsobem, legálně a nelegálně. My pochopitelně preferujeme první zmíněný způsob, stejně jako většina světa. Bohužel ale existuje i řada těch, kterým je poctivá práce cizí. Místo toho se rozhodli, že si život usnadní s pomocí krádeží. A jakkoli těmto zlodějům nemusí ve finále za nehty skončit celé auto, i jeho vykradení je pro daného majitele problém. Řešit totiž musí nemalou škodu, celá záležitost se pro něj navíc negativně může projevit i navýšením pojistného. Přitom jeho jedinou chybou bylo, že pracoval, odváděl daně a pořídil si prostředek potřebný k životu.

Zatímco ještě v devadesátkách a po příchodu nového milénia byly cílem zlodějů hlavně autorádia, případně pak věci zapomenuté v interiéru, v posledních letech se zájem přesunul ke katalyzátorům spalovacích aut. Důvodem jsou vzácné kovy, které jsou v jejich případě použity a které lze snadno zpeněžit. Přičemž nejde o zrovna malé částky, i za na první pohled zrezivělý a rozpadající se výfuk dnes dostanete tisíce až desetitisíce korun. Ještě víc a snáz si ovšem zloději mohou „vydělat“ krádežemi dobíjecích kabelů elektrických aut.

Jde o nový trend, který se zjevně bude ještě více rozšiřovat. Zatímco v případě katalyzátoru potřebujete jistou zručnost a alespoň trochu času, takže ne vždy uspějete, u dobíjecích kabelů není třeba pomalu nic, stačí trocha hrubé síly se všemi následky, které to může mít.

Zlodějům tedy obvykle stačí jen přijet, sebrat a odjet. Potvrzuje to i případ Boba Schneidermana z Los Angeles, který si jedno rána všimnul, že u jeho Audi e-tron chybí dobíjecí kabel. Když pak viděl záznam z bezpečnostní kamery, zjistil, že v 5 hodin a 22 minut ráno k jeho vozu přijel maskovaný člověk v kapuci, který vyndal zástrčku a na kole zase odjel. Nešťastného majitele pak náhrada stála 2 700 dolarů (cca 57 700 Kč), což je dáno značkou, typem vozu a maximálním výkonem.

Je sice pravdou, že na trhu existují levnější kabely, ovšem s těmi je to podobné jako s dobíjením mobilních telefonů. Čím méně peněz do nich investujete, tím hůře se vaše zařízení bude dobíjet. Vše navíc může mít negativní vliv na baterii. Vyšší investice je tedy na místě. Ruku v ruce s tím by nicméně měl kráčet i trest takových zlodějů. I když jejich dopadení je v důsledku jednoduchosti krádeže spíše méně pravděpodobné, v podstatě nezbývá než lapku nachytat přímo při činu.

Lze už jen dodat, že data o četnějších krádežích dobíjecích kabelů nejsou spojena pouze s USA, ale také třeba s Velkou Británií. A dá se předpokládat, že docházet na ně bude prakticky na každém místě, kde se stanou jakkoli rozšířenějšími. Před masovou adopcí bateriového pohonu se tak objevila nová překážka, která znovu nadělá vrásky hlavně běžnému publiku. Tedy lidem, kteří jsou zvyklí za oněch zhruba 60 tisíc korun koupit celé auto, i když ojeté, nikoli pouze jeden jeho dobíjecí kabel.

Z dobíjecích kabelů se stal nový cíl zlodějů. Těm stačí, když přijedou na místo činu, kabel většinou bez mechanického zámku odpojí, a rázem mají „vyděláno“. Ilustrační foto: Audi

Zdroj: NBC4

Petr Prokopec

