Zapomenutá silniční raketa Peugeotu už skoro zmizela ze silnic, tato je k mání skoro nová

Později narození budou mít problém tomu věřit, ale podobná auta měla svého času v nabídce skoro každá automobilka. A pyšnila se z dnešního pohledu svéráznými věcmi. Je to fascinující obraz doby, která už se nevrátí, také ale podle toho stojí.

Dnes v autech najdeme sedmistupňové manuály, devítistupňové automaty, elektrická turba a hybridní pohony, v 90. letech bylo ale něčím, co jste mohli hrdě vystavit v názvu auta, i šestikvalt nebo šestnáctiventilový motor. Odtud se vzala dvě označení pozoruhodného auta z přelomu milénia - Peugeotu 306 S16 a verze GTi-6.

Obě jména působí docela dramaticky a tajuplně, S16 ale neznamená nic jiného než 16 ventilů (protože ventil se řekne francouzsky soupape) a GTi-6 nebylo nic většího než sportovní verze s 6stupňovou převodovkou. Vůz přišel na trh v první polovině 90. let jako ještě skutečný pokračovatel odkazu vynikající 205 GTi. Pod kapotou měl atmosféricky plněný dvoulitr nejprve o 155 a později dokonce o 167 koních. A bez zajímavosti není, že onen manuální šestikvalt byl nakrátko poskládaný - kde jsou ty časy, dnes si o podobných věcech můžete nechat jen zdát i ve většině BMW.

Za normálních okolností značí S16 původní provedení a GTi-6 to modernizované, v názvu auta ale není až tak snadné se vyznat. Na některých trzích se totiž Peugeot dále držel označení S16, i když vůz dostal motor se 167 koňmi, jinde z GTi zmizela ona šestka. Tak či onak pod kapotou trůnil agregát, o který se postarala divize Peugeot Motorsport a proti původnímu provedení zaručoval vozu nejen lepší akceleraci, ale také lepší pružnost. Díky kvaltu navíc a kratšímu zpřevodování šlo sílu motoru mnohem lépe využít. Standardní 306 GTi-6 měla ještě ostřejší sestru zvanou Rallye, odlehčenou o 65 kg vymontováním elektrických oken a zrcátek, klimatizace, předních mlhovek nebo nahrazením kůže a alcantary na sedačkách obyčejnou látkou. To je taková rarita, že jsme ji neviděli v prodeji už dávno.

Ona se totiž naprostá rarita stala i z obou zmíněných provedení, najít v Evropě na prodej ať už 306 S16 nebo GTi-6 v jakkoli pěkném stavu a nájezdem pod 200 tisíc km je vzácnost. Auto na fotkách níže ale mezi takové vzácnosti patří - k dispozici je neobvykle v Itálii a s nájezdem pouhých 28 500 km je to učiněná garážová primadona. Ovšem stav vozu je opravdu krásný, exteriér i interiér jsou velmi zachovalé, sedadlo řidiče je prý pod potahem jako nové a prodávající také říká, že technicky je auto v kondici 1A. Kdo chce zažít francouzský uragán s točivým dvoulitrem v hlavní roli, kterému musíte měnit převody rychleji než novorozeněti plíny, je to jedinečná šance.

Auto i proto není levné, 19 990 Euro (asi 469 tisíc Kč) je docela drsná suma na dnes už 25 let starý stroj, který ani ve své době rozhodně neposílal kolemjdoucí do kolen. Ale dnes bude, najít v prodeji lepší bude čekáním na Godota, a tak podle toho stojí. Dodejme, že auto má pozoruhodně řešený podvozek s pasivním natáčením zadních kol, takže zvládne víc, než se zdá. Je to zajímavé svezení - při pomalé jízdě může působit nudně, jakmile ale přitlačíte na pilu, dá se tento systém do chodu. A problém není ani to, aby auto při ubrání plynu divoce hodilo zádí do zatáčky, do které se právě vrháte. I to je dnes nemyslitelné, nadšenému řidiči se 306 S16 resp. GTi zkrátka odvděčí vlastnostmi, které dnes u jiného ostrého hatchbacku budete hledat marně.

