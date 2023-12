Zapomenutá specialita VW na bázi Golfu je vlastně jediné Lamborghini na naftu, krásné auto dnes stojí majlant včera | Petr Miler

/ Foto: HM Cars, publikováno se souhlasem

Nikdy by mě nenapadlo, že o Golfu páté generace řeknu, že je krásný, ale podívejte se, jak se tahle verze povedla. Je absurdní, že si říká Speed, neboť je všechno, jen ne to, přesto má dnes statut vyhledávané a patřičně ceněné ikony.

Čtvrtá generace Volkswagenu Golf tak trochu otočila kormidlo dějin a ze sice nadále populárního, ovšem technicky nijak zvlášť vypiplaného Golfu III udělala znovu kompakt, ke kterému všichni vzhlíželi. Koncernu VW tehdy velel (někdy skoro doslova...) Ferdinand Piëch, který moc dobře věděl, že je to právě Golf, který celý německý ansámbl živí. A tak s pátou generací Golfu též nechtěl šlápnout vedle.

Upřímně řečeno nešlápl, bylo to po technické i kvalitativní stránce velmi povedené auto, jeho design byl ale poplatný tehdejšímu přístupu VW. A žádný krasavec to nebyl. Člověk vozu leccos odpustil, když šlo o verze GTI nebo R32 - s oběma jsem měl svého času tu čest a jde o excelentní auta. Navíc vzhledem ke svým bodykitům i docela dobře vypadala. Jenže co když chcete hezký Golf V a nechcete „užrané benzinové bestie”? I na to měl tehdy VW řešení, akorát možná nevíte, že existovalo.

Auto na fotkách níže vypadá trochu jako Golf R32, ale není to R32, je to verze 2,0 TDI. Takže domácí hrátky s továrními nárazníky a spol.? Chyba lávky, díváte se na nejvzácnější Volkswagen Golf V, který byl kdy vyroben. Říká si Speed, v tomto případě Orange Speed a vznikl jen ve 100 kusech. Dalších 100 vzniklo ve verzi Yellow Speed a to je vše, žádný další svět nepoznal. Dnes jde o ceněné zboží, protože jde ale o zapomenutou specialitu, musíme nejprve připomenout, co Golf Speed vlastně byl.

Lak vozu vám hodně napoví. VW jako koncern byl tehdy v rauši a převzal i Lamborghini, které pod jeho vedením dalo za vznik modelu Gallardo. Golf Speed pak nebyl ničím jiným než „Lamborghini pro chudé”. Ony žluté a oranžové laky byly Arancio Borealis a Giallo Midas, speciality Lamba. Takže ano, Volkswagen oficiálně prodával Golf právě v nich.

Nešlo ale jen o lak. Jak už jsme naznačili, je tu bodykit složený z dílů z verzí R32 a GTI, ani to ovšem není zdaleka vše. Několik prvků je pro Speed zcela jedinečných, mj. intarzie v interiéru a prošívání sedadel. Znak na spodní straně volantu, který je znovu z R32 a GTI, stejně tak hlavice řadicí páky je ze sportovních variant. Jsou tu také unikátní ráfky s lakovanými šrouby kol (!), která skrývají stejně zbarvené brzdové třmeny. Chromované kryty zrcátek též najdeme jen na Speedu a podobných lahůdek se najde opravdu dost.

Odvážně řeknu, že Volkswagen Golf Speed je krásné auto, i dnes se mi líbí, třebaže má na krku 20 let. Je to prostě vypiplaná stylovka s jasnými pojítky se supersporty Lamborghini, o to více může překvapit technika. Nejsou tu motory ani verze GTI, ani R32, na výběr byly jednotky 2,0 TDI s výkonem 140 koní a atmosférický 2,0 FSI se 150 kobylami. To bylo vše. Vzhledově skutečně skvěle navržené auto tak jízdně nepředstavuje žádnou exotiku, na druhou stranu... Tohle je vlastně jediné Lamborghini na naftu. A právě verzi 2,0 TDI máme před sebou.

Jak už těž padlo, auto je to dnes ceněné a málo jeté varianty se objevují v prodeji i za ceny přes 500 tisíc Kč, to je docela majlant. Námi vybrané auto, mimochodem 97. oranžový Speed ze 100 vyrobených, najel už přes 205 tisíc km, přesto vypadá dobře. A také proto stojí 12 990 Eur, tedy asi 317 tisíc Kč. To je také hodně za takto jetý Golf V TDI, technicky opravdu tuctový vůz. Ale podívejte se na něj... Nemáte pro něj slabost? Já trochu ano, přiznám se bez mučení. Kdybyste nemohli odolat, auto stojí v německém Weilbachu.

Žádný tuning, tohle je VW Golf Orange Speed, tovární specialitka jasně odkazující na tehdy nové Lamborghini Gallardo. Vzniklo jich jen 100 (a k tomu 100 Yellow Speedů), dnes jde o trochu zapomenuté, přesto ceněné zboží. Foto: HM Cars, publikováno se souhlasem

Zdroj: HM Cars@Mobile.de

Petr Miler

