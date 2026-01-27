Zapomenutá vzácnost od VW je vlastně jediné Lamborghini na naftu, krásné auto i dnes stojí majlant
Petr MilerMožná si řeknete, že žertujeme, Lambo přece nikdy naftové auto nepostavilo. Máte pravdu, přesto bychom jen o vtipu nemluvili. Tento stroj vznikl se záměrnou vazbou na Lamborghini i s jeho vědomím. A musíme říci, že mu to i po letech sekne, tento kousek může být váš.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Zapomenutá vzácnost od VW je vlastně jediné Lamborghini na naftu, krásné auto i dnes stojí majlant
před 4 hodinami | Petr Miler
Možná si řeknete, že žertujeme, Lambo přece nikdy naftové auto nepostavilo. Máte pravdu, přesto bychom jen o vtipu nemluvili. Tento stroj vznikl se záměrnou vazbou na Lamborghini i s jeho vědomím. A musíme říci, že mu to i po letech sekne, tento kousek může být váš.
Čtvrtá generace Volkswagenu Golf tak trochu otočila kormidlo dějin a ze sice nadále populárního, ovšem technicky nijak zvlášť vypiplaného Golfu III udělala znovu kompakt, ke kterému všichni vzhlíželi. Koncernu VW tehdy velel (někdy skoro doslova...) Ferdinand Piëch, který moc dobře věděl, že je to právě Golf, který celý německý ansámbl živí. A tak s pátou generací Golfu též nechtěl šlápnout vedle.
Upřímně řečeno nešlápl, bylo to po technické i kvalitativní stránce velmi povedené auto, jeho design byl ale poplatný tehdejšímu přístupu VW. A žádný krasavec to nebyl. Člověk vozu leccos odpustil, když šlo o verze GTI nebo R32 - s oběma jsem měl svého času tu čest a jde o excelentní auta. Navíc vzhledem ke svým bodykitům i docela dobře vypadala. Jenže co když chcete hezký Golf V a nechcete „užrané benzinové bestie”? I na to měl tehdy VW řešení, akorát možná nevíte, že existovalo.
Auto na fotkách níže vypadá trochu jako Golf R32, ale není to R32, je to verze 2,0 TDI. Takže domácí hrátky s továrními nárazníky a spol.? Chyba lávky, díváte se na nejvzácnější Volkswagen Golf V, který byl kdy vyroben. Říká si Speed, v tomto případě Yellow Speed a vznikl jen ve 100 kusech. Dalších 100 vzniklo ve verzi Orange Speed a to je vše, žádný další svět nepoznal. Dnes jde o ceněné zboží, protože jde ale o zapomenutou specialitu, musíme nejprve připomenout, co Golf Speed vlastně byl.
Lak vozu vám hodně napoví. VW jako koncern byl tehdy v rauši a převzal i Lamborghini, které pod jeho vedením dalo za vznik modelu Gallardo. Golf Speed pak nebyl ničím jiným než „Lamborghini pro chudé”. Ony žluté a oranžové laky byly Arancio Borealis a Giallo Midas, speciality Lamba. Takže ano, Volkswagen oficiálně prodával Golf právě v nich a ani jedna ze stran se za to nijak nestyděla, byla to... No dnes by se řeklo „spolupráce”.
Nešlo ale jen o lak. Jak už jsme naznačili, je tu bodykit složený z dílů z verzí R32 a GTI, ani to ovšem není zdaleka vše. Několik prvků je pro Speed zcela jedinečných, mj. intarzie v interiéru a prošívání sedadel. Znak na spodní straně volantu, který je znovu z R32 a GTI, stejně tak hlavice řadicí páky je ze sportovních variant. Jsou tu také unikátní ráfky s lakovanými šrouby kol (!, na nabízeném autě ale bohužel už chybí), která skrývají stejně zbarvené brzdové třmeny. Chromované kryty zrcátek též najdeme jen na Speedu a podobných lahůdek se najde opravdu dost.
Odvážně řeknu, že Volkswagen Golf Speed je krásné auto, i dnes se mi líbí, třebaže má na krku přesně 20 let. Je to prostě vypiplaná stylovka s jasnými pojítky se supersporty Lamborghini, o to více může překvapit technika. Nejsou tu motory ani verze GTI, ani R32, na výběr byly jednotky 2,0 TDI s výkonem 140 koní a atmosférický 2,0 FSI se 150 kobylami. To bylo vše. Vzhledově skutečně skvěle navržené auto tak jízdně nepředstavuje žádnou exotiku, na druhou stranu... Tohle je vlastně jediné Lamborghini na naftu. A právě vzácnější verzi 2,0 TDI máme před sebou.
Jak už těž padlo, auto je to dnes ceněné a málo jeté varianty se objevují v prodeji i za ceny přesahující 500 z 600 tisíc Kč, to je docela majlant. Námi vybrané auto, mimochodem 30. žlutý Speed ze 100 vyrobených, najel už přes 215 tisíc km, přesto vypadá velmi dobře, jakkoli by si zasloužil o něco povedenější fotky. A také proto stojí 12 900 Eur, tedy asi 312 tisíc Kč. I to je vlastně majlant za takto jetý Golf V TDI, technicky opravdu tuctový vůz. Ale podívejte se na něj... Nemáte pro něj slabost? Já trochu ano, přiznám se bez mučení, mít trochu míň najeto... Kdybyste nemohli odolat, auto stojí v německém Neuwiedu.
Žádný tuning, tohle je VW Golf Yellow Speed, tovární specialitka jasně odkazující na tehdy nové Lamborghini Gallardo. Vzniklo jich jen 100 (a k tomu 100 Orange Speedů), dnes jde o trochu zapomenuté, přesto překvapivě ceněné zboží. Foto: G.Rhein Automobile, publikováno se souhlasem
Zdroj: G.Rhein Automobile e.K@Mobile.de
Bleskovky
- Majitel vzácného extrémního Lamborghini, které se nikdy nemělo dostat na silnice, popsal, jak se s ním jezdí po silnicích
včera
- Dosud tajná soukromá sbírka nejlepších Bugatti se poprvé ukázala světu, hodnota aut jde do miliard
25.1.2026
- Slavný designér a architekt si nechal vyrobit Porsche ve stylu svých bot, výsledek rozhodně nesedne každému
24.1.2026
Nové na MotoForum.cz
- Triumph Trident 660 a Tiger Sport 660 2026: se silnějším motorem včera 10:15
- V Jerezu zatím nejrychlejším Danilo Petrucci 21.1.2026
- Harley-Davidson 2026: třináct burácejících novinek 21.1.2026
- Borja Jiménez nahradí Petra Svobodu v mistrovství světa supersportů 20.1.2026
- Yamaha YZF R7 2026: s elektronikou z R1 16.1.2026
Nejnovější články
- Proslulému sběrateli začalo vadit, jak moc je spojován s Porsche, svou sbírku radši rozprodává
před 3 hodinami
- Zapomenutá vzácnost od VW je vlastně jediné Lamborghini na naftu, krásné auto i dnes stojí majlant
před 5 hodinami
- Auta pro šetřílky chce víc a víc lidí navzdory minimální nabídce, na mlýn Dacie ženou tisíciletou vodu
před 6 hodinami
- Baterie elektromobilů se měly zlepšovat, studie ale ukázala, že degradují rychleji než dřív. Je to další budoucnost, která nenastala
před 8 hodinami
- Většinu západních automobilek mají do roku 2030 vytlačit z Číny, pro některé z nich to může být fatální rána
před 9 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva