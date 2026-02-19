Zapomenutý německý superkombík ještě s pořádným motorem vznikl jen v 595 kusech, přesto dnes stojí směšné peníze i sotva jetý po 1. majiteli
Petr MilerPohled do jeho útrob zezadu říká vše - dva dvojité výfuky, hromada místa, krémové kožené čalounění. Přesně tyto poněkud neslučitelné vlastnosti spojuje. Je navíc velmi vzácný, o to víc udiví, jak moc přehlížený a levný dnes coby ojetina je.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Zapomenutý německý superkombík ještě s pořádným motorem vznikl jen v 595 kusech, přesto dnes stojí směšné peníze i sotva jetý po 1. majiteli
před 7 hodinami | Petr Miler
Pohled do jeho útrob zezadu říká vše - dva dvojité výfuky, hromada místa, krémové kožené čalounění. Přesně tyto poněkud neslučitelné vlastnosti spojuje. Je navíc velmi vzácný, o to víc udiví, jak moc přehlížený a levný dnes coby ojetina je.
Spousta lidí ani nebude vědět, že tohle auto vzniklo. A ti další budou žít v přesvědčení, že dnes musí jít o ceněný dobový artefakt. Vývoj posledních let by takové domněnce dával zapravdu, však dnes zkuste vyrazit k dealerovi libovolné značky s tím, že toužíte po malém kombíku s motorem V8. Už ani neuslyšíte smích, osazenstvo autosalonu vám společnými silami nafoukne balónek ve tvaru ruky se zdviženým prostředníčkem a nakopne vás do zadnice.
Takové motory se dnes na starém kontinentu nenosí už skoro vůbec. A pokud je do něčeho přece jen dostanete, rozhodně nepůjde o jakkoli malý vůz. S nadsázkou se chce říci, že chybí málo k tomu, aby i mluvit o nich bylo považováno za trestné, než se tak ovšem stane, můžete si přesně takový vůz koupit v bazaru. A to mnohem levněji, než by vás kdy napadlo, i když nebudete muset přijmout žádné významné kompromisy.
To auto se jmenuje Mercedes-Benz C55 AMG Kombi a je to větší rarita, než by vás kdy napadlo. Na trh spolu se sedanem dorazil na trh v roce 2004 po faceliftu celé třídy C generace W203 coby náhrada do té doby prodávané šestiválcové provedení C32. Už to zní jako pohádka, však třícípá hvězda na počátku milénia činila pravý opak toho, co dělá nyní - místo downsizingu byl v kursu upsizing.
Tehdy to navíc Mercedes udělal jen na chvíli a do pozdějšího ostrého Céčka generace W203 už instaloval motor 6,2 V8. Kariéra 5,4litrového osmiválce, který automobilka převzala z třídy E, tak byla v Céčku velmi krátká, proto jde o takovou vzácnost. Podle dat Mercedesu vzniklo takových kombíků jen 595, i spousta Ferrari vedle nich bude tuctovým zbožím.
Motor 5,4 V8 v tomto případě nedostal kompresor, i tak disponoval výkonem 367 koní, s nimiž stovka zabrala 5,2 sekundy, dvoustovka 19,3 sekundy a nejvyšší rychlost činila 250 km/h. Jsou to dobrá čísla i dnes, před 22 lety ale v dané obchodní třídě budila pozdvižení. Konkurenční BMW M3 bylo totiž motorově i výkonově níže, navíc jste jej mohli pořídit jen jako kupé či kabriolet. Mercedes jako kombík s až 1 384litrovým zavazadelníkem působil vedle toho jako UFO.
Při poslechu těchto vět si mnozí musí myslet, že jde o ceněný dobový artefakt jako třeba BMW M3 E46, ale není tomu tak. Ani trochu. V bazarech jde o naprosto přehlížené auto, o jehož existenci kvůli relativně krátké výrobě mnozí ani nevědí. A to je šance pro ty, kteří vědí, neboť jde o skutečně zajímavou alternativu ke kde čemu za velmi dobré peníze. Ceny startují už někde okolo 250 tisíc Kč, což je skoro neuvěřitelné, neboť za takovou sumu nekoupíte ani tu nejojetější M3 E46 na světě. A hezké kousky s jasnou historií nejsou zase o tolik dražší, ale k tomu se ještě dostaneme.
Pokud si nyní říkáte, že nízké ceny jsou znakem nespolehlivosti, mýlíte se. I německé TÜV, které má snad jako jediné k dispozici širší spektrum dat o stavu tohoto modelu po dekádách existence, uvádí, že jde o relativně odolné auto, se kterým nebývají větší problémy. Upozorňuje hlavně na korozi a upravená auta, jinak C 55 AMG prochází s velmi čistým štítem.
Existuje tak docela slušná šance, že kombík na fotkách kolem, auto z roku 2004 po stále prvním majiteli, který s ním za tu dobu najel jen 93 tisíc kilometrů, bude ve velmi slušném stavu. Není to žádná garážová královna, v souladu s výše uvedeným vidíme „chycené” zadní lemy blatníků a celkový stav není vyloženě „voňavý”. Také ale nevidíme žádné větší opotřebení, známá je servisní historie a menší šrám na zadním nárazníků není katastrofa. Výbava je maximální možná, technický stav prý bezvadný.
Přes všechno řečené stojí tento vůz jen 19 990 Eur, tedy asi 485 tisíc Kč. Probůh, za to dnes nekoupíte ani základní novou Octavii, tady máte auto docela jiného kalibru, které lze označit za světově významnou vzácnost. Je až bizarní, že je tak levné a není to žádná výjimka, jde o šestý nejdražší exemplář v současné evropské nabídce, v níž nenajdete jediný kus stojící aspoň milion. Tajný tip? Takže koupit?
Mercedes-Benz C55 AMG Kombi představuje lákavou koupi, na svou výjimečnost to není vůbec drahé zboží. A to ani v tomto stavu s jasnou historií a nevelkým nájezdem. Foto: KFZ&Dienst München, publikováno se souhlasem
Zdroje: KFZ&Dienst München@Mobile.de, TÜV
Bleskovky
- Šéf sportovní divize Lady „propálil” nová diodová světla legendární Nivy, nepůsobí s nimi vůbec zle
před 6 hodinami (1)
- Majitel elektromobilu nové značky se pokusil umýt si v „bezdotykové” myčce, dopadl jako Terminátor při opravě
dnes
- Novinář vzal své 22 let staré auto a ukázal, že pořád umí reálně dosáhnout spotřeby, o jaké se žádnému modernímu vozu nezdá
včera
Nové na MotoForum.cz
- Pre - časový program Phillip Island 13:38
- Ducati Formula 73: limitovaná edice Scrambleru včera 08:42
- Testy Moto2 v Jerezu: celkově 9. Salač 17.2.2026
- Nicolo Bulega vévodil superbikům 17.2.2026
- Testy SSP na Phillip Islandu - po dvou dnech Jaume Masia 17.2.2026
Nejnovější články
- Ford vážně ztratil rozum, cestu k úspěchu už několikrát odmítnutého vidí v opakování stále stejné chyby
před 3 hodinami
- Nový krok Číňy tlačí elektromobily a jejich výrobce ještě víc do kouta, čekejme další propad prodejů
před 5 hodinami
- Šéf sportovní divize Lady „propálil” nová diodová světla legendární Nivy, nepůsobí s nimi vůbec zle
před 6 hodinami (1)
- Zapomenutý německý superkombík ještě s pořádným motorem vznikl jen v 595 kusech, přesto dnes stojí směšné peníze i sotva jetý po 1. majiteli
před 7 hodinami
- „Manuální převodovka vlastně nedává žádný smysl,” říká šéf BMW M, i když ji na klíčovém trhu chce polovina lidí
před 9 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva