Zašle vypadající, 11 let starý prcek za 1,6 milionu není žert, je to poklad z časů, kdy možné bylo všechno

Když dnes přijdete k dealerovi nových aut s požadavkem na malé auto s pořádným motorem a manuální převodovkou, smát se budou ještě druhý den. Je fascinující, že před pouhými 11 roky bylo možné i to.

Jsou auta, nad kterými si člověk může ukroutit hlavu a přesto se současně musí smát. Jedním z takových je Audi A1 Quattro, nad kterým jsme popravdě řečeno kroutili hlavou, už když jsme vám ho před 12 léty představovali. Nešlo o projev nesouhlasu s jeho pojetím, to vůbec ne, byl to jen údiv, že podobný vůz v Ingolstadtu vůbec nechali vzniknout.

Už na začátku minulé dekády bylo jasné, že automobilový svět míří k maximální unifikaci dané stále tvrdšími evropskými normami, které k přímým nařízením vytvářejí i nepřímý tlak na minimalizaci nákladů. Už prostě nebyl čas na nesmysly, které neměly šanci vydělat automobilce ani haléř, spíše pobavily techniky i zákazníky a podpořily image toho kterého modelu. Éra Ferdinanda Piëcha v čele koncernu VW ale pořád rezonovala, a tak mohl vzniknout i výše zmíněný vůz.

Nikdy jsme se nezlobili, že se tak stalo, však považte sami. Rovných 256 koní výkonu z dolovaných z přeplňovaného dvoulitru, manuální převodovka a pohon všech kol, to všechno nacpané v prckovi o nevysoké hmotnosti, to znělo už v roce 2011 skoro jako sen. Ale stalo se to realitou s dynamikou charakterizovanou hodnotami 5,7 sekundy potřebných na zrychlení na stovku a 245 km/h maximální rychlosti. Slova o kapesní raketě tady byla slabá, třebaže dnešní měřítka jsou jinde - tohle byla kapesní vesmírná loď Enterprise.

Pochopitelně nešlo o auto pro každého. Automobilka předem omezila jeho výrobu na pouhých 333 vyrobených vozů, které byly po pár kouscích rozdělovány pro jednotlivé trhy. Zda se nějaký dostal také do České republiky, netušíme, ale třeba Nizozemci jich dostali 7. Sedm, to je celé, každý mohli nazvat podle jednoho ze smrtelných hříchů a nezůstal by jim ani jeden navíc. To je na tak velký trh hrstka aut a tomu odpovídá i počet dostupných aut v prodeji. Nechceme říci, že „A1q” není možné koupit, když chcete, v celé Evropě ale vidíme na prodej jen jednotky aut.

Zaujal nás kousek na fotkách níže, neboť je jetý tak málo, že je dodnes zánovní. Pokud byste ovšem měli pocit, že tohle auto po 11 letech od jeho vzniku konečně koupíte levně a kdysi šílená základní cena 49 900 Eur (tehdy i dnes přibližně 1,2 milionu Kč) bude třeba aspoň poloviční, jste na omylu. Vůz na fotkách níže má najeto 22 128 km, vypadá netknutě a jde právě o jedno z oněch sedmi „holandských” aut. A stojí - podržte si pivo obouruč - 66 890 Eur, tedy ještě o 17 tisíc euro víc. To dělá v českých víc jak 1,6 milionu Kč, za to koupíte krásnou, i novější R8, skutečný sporťák, ne jeho simulaci vytvořenou z nákupní tašky. Ale výjimečnost prostě dělá své.

Musíme se znovu pousmát a zároveň i zamáčknout slzu. Pokud vzpomínáte, co jste hlavně od německých automobilek mohli mít ještě před nějakými 15 léty, je tragické vidět, co z toho zůstalo dnes. Nabídka motorů, pohonů kol, převodovek, karosářských verzí... Nabídka byla tak široká, že se do ní mohlo dostat i něco jako A1 quattro. Dnes lidé žasnou, že Fabii ještě koupí s čtyřválcem. Ne však už současně s manuálem, ne jako kombík. A cenou taková verze bude se slušnou výbavou někde na polovině cifry kdysi potřebné na A1 quattro. Pokrok? Kde?

Je to auto z dob nepříliš povedených a nadčasových designů Audi, o to rychleji zašlo, o to rychleji zestárlo. Vážně to ale není A1 s podivným tuningem, je to tovární vesmírná loď na kolech. Foto: DTMobility Cars, publikováno se souhlasem

