Petr MilerNení to malá věc, prostory Hyundai byly prohledány na základě soudního příkazu postaveného okolo obvinění z „nezákonných praktik zaměstnávání”. Pokud je korejská automobilka skutečně přímo či nepřímo namočena do takových aktivit, bude to pro ni velký reputační i provozní problém.
Zátah na migranty v obří továrně Hyundai udělal čáru přes rozpočet elektrickým snům Korejců, 475 lidí bylo zatčeno
dnes | Petr Miler
Není to malá věc, prostory Hyundai byly prohledány na základě soudního příkazu postaveného okolo obvinění z „nezákonných praktik zaměstnávání”. Pokud je korejská automobilka skutečně přímo či nepřímo namočena do takových aktivit, bude to pro ni velký reputační i provozní problém.
Doby, kdy se na otevřeném trhu praly ty nejlepší firmy v oboru o to, aby na tom či onom místě efektivně vyráběly žádané zboží, jsou bohužel dávno pryč. Už nějaký ten pátek je obvyklé vybrat předem vítěznou technologii, kolem ní vystavit umělou potřebu výroby adekvátního produktu na tom či onom místě a následně na něj s pomocí pobídek nalákat konkrétního výrobce, aby tam postavil fabriku a zaměstnal stovky, tisíce nebo i desetitisíce lidí z okolí.
Z Česka to známe dobře, tyto praktiky ale bohužel nejsou cizí ani Spojeným státům. Zejména za předchozí administrativy uvažující nikoli nepodobně té evropsko-unijní vznikla řada projektů, kdy se tam či onde po USA měly s podobnými pobídkami stavět továrny na baterie nebo elektrická auta ze strany velkých světových automobilových firem. Je to podle nás zlotřilé a ve výsledku ekonomiku ke dnu stahující nepřímým centrálním plánováním části jejího fungování, u lidí to ale obvykle prochází, neboť pro určité oblasti je to významně pozitivní ekonomický impuls. Však spousta lidí najednou může mít práci a peníze z ní plynou, i když dělají trochu na hladové zdi.
Tedy tak by to aspoň mělo být. Nyní si ale představte si, že výše popsaným mechanismem začne vznikat továrna, jejíž přípravy i provoz mají dát práci místním lidem. Jenže pak se zjistí, že tam ve skutečnosti za menší odměnu pracují ti, kteří na vůbec nemají místě co dělat a ty, kteří celou tuhle šarádu pomáhají platit, o práci naopak připravují. Skandální? Zjevně. Přesně tohle se ale mělo dít na stavbě tzv. EV Metaplant v Georgii, která probíhá pod taktovkou Hyundai.
Jak informuje BBC, na místě proběhla rozsáhlá operace pod taktovkou amerického imigračního úřadu, jejímž výsledkem je zatčení 475 (!) lidí, kteří tam pracovali. Operace ve výsledku zastavila další přípravy největšího podobného projektu, který aktuálně ve státě probíhá. A má vliv jak na další výrobu elektromobilů Ioniq 5 a Ioniq 9, která probíhá v blízké už dokončené továrně firmy, tak na výrobu dalších elektrických aut značky jinde. Nová továrna totiž měla zajišťovat produkci baterií klíčových pro zejména americkou produkci nových elektromobilů nejen Hyundai.
V přípravách závodu je ostatně zainteresovaná i firma LG Energy Solution, která se zabývá výrobou baterií a má zákazníky napříč automobilovým průmyslem. Razie proběhla na základě soudního příkazu postaveného okolo obvinění z „nezákonných praktik zaměstnávání”, takže úřady zasahující pod taktovkou Atlantského úřad pro alkohol, tabák, střelné zbraně a výbušniny (ATFA) nemohly jednat s prázdnýma rukama. Ostatně na zásahu se podílely Imigrační a celní úřad (ICE, což je v této souvislosti legrační zkratka), FBI a protidrogová DEA.
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA k věci říká, že všechny zadržené osoby se v USA nacházely nelegálně a na místě vůbec neměly co pohledávat. Zda je to pravda, ukáže čas, Jižní Korea už k věci podotkla, že mezi zadrženými má být i 30 Jihokorejců, kteří v mezi pobývali legálně.
Buď jak buď, načasování operace pro Hyundai nemohlo být horší. Závod na výrobu Ioniqů 5 a 9 byl spuštěn teprve loni v říjnu a další zvýšení produkce podléhalo právě dokončení fabriky na baterky. Závod pak měl vyrábět ročně 1,2 milionu aut, nyní je tohle všechno v mlze. Bez výroby 30 GWh kapacity akumulátorů pro asi 300 tisíc aut ve vedlejší fabrice provozované spolu s LG je nemožné dosáhnout na místě plné výroby.
Hyundai k věci na dotaz uvedlo přímo tolik, že zastavilo další přípravy továrny a plně spolupracuje s úřady. A brání se tím, že zadržení nejsou přímo zaměstnaní Hyundai. Něco takového se dalo čekat, budou to zaměstnanci dodavatelů, ale bude někdo Korejcům baštit, že o tom nevěděli v době, kdy dnes jako dodavatel velkých firem musíte prokazovat pomalu i to, že do práce nejezdíte něčím „závadným”?
Ostatně Hyundai bylo už loni obviněno americkým ministerstvem práce, že takto nechalo své dodavatele zaměstnávat 13leté děti v Alabamě, kde pracovaly na výrobě karosářských dílů pro jeho továrnu. Dobrá cena se vždy hodí, ne? Tak proč otevírat oči. Korejci po této kauze přislíbili větší obezřetnost, zřejmě na ni ale zase rychle zapomněli. Definitivní závěry si ovšem raději nechme na později - jakkoli nepředpokládáme, že by si úřady spletly 475 nelegálních migrantů s legitimními zaměstnanci, je nutné ctít presumpci nevinny.
Je slušnou ironií osudu, když se na stavbě továrny dotované s tím, že zaměstná místní, podílejí stovky ilegálních migrantů. Aspoň se to mělo dít v obří továrně Hyindai v Georgii, na finální rozuzlení si raději počkejme. Foto: ATF Atlanta, CC0 Public Domain/Hyundai
Zdroje: BBC, ATF Atlanta, Hyundai
