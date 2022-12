SUV vládnou prodejům a vypadají skoro stejně kvůli mezeře v zákonech. Je tomu tak v USA, EU je na tom podobně včera | Petr Prokopec

Na první pohled to nedává žádný smyl - politici tlačí na stále úspornější auta, kterými budou vždy ta menší se slabšími motory, prodejům ale stále více vládnou velká SUV, která potřebují motory mnohem silnější. Čím to? Bez přízně zákazníků by to nešlo, bez pravidel zametajícím SUV cestu ale také ne.

Možná jste v poslední době na sociálních sítích narazili na obrázek velkého množství SUV různých značek, které z profilu vypadají skoro stejně. Popisek k němu připojený pak říká cosi o tom, že automobilový design je mrtvý. Jak je to ovšem u sociálních sítí běžné, vše je poněkud vytrženo z kontextu. Za tímto obrázkem totiž stojí amatérský designér Adrian Hanft, který jej stvořil už v roce 2015. Zatímco však tehdy v podstatě prošuměl, dnes budí pozdvižení.

Jak dodávají kolegové z The Autopian, napříč automobilovou historií najdeme řadu momentů, kdy se auta konkurenčních výrobců podobala jako vejce vejci. Problémem tu zkrátka není ani tak podobný profil - v případě SUV, kterými tyto vozy jsou, toho v případě základních proporcí mnoho vymýšlet nelze. Pozoruhodné je spíše to, že SUV jsou tak populární a ukrajují stále více z prodejů hatchbacků, sedanů, kombíků, dokonce i kupé a kabrioletů, zkrátka čehokoli. Zbláznili se lidé?

Částečně museli, faktem ale je, že vládě SUV (a v USA i pick-upů) značně pomáhají politické čachry, které snad ani nebyly míněny tak, aby SUV prospěly. Ale nakonec se přesně o to zasadily.

Nejprve se podíváme na situaci v Americe, kde vláda Spojených států začala v 60. letech minulého prostředí vůbec poprvé řešit emise a později i spotřebu aut. Taková opatření logicky vedla k přiškrcení výkonu motorů, což se u některých typů aut nehodilo. Došlo tedy k rozdělení vozů do dvou kategorií - na osobní a nikoli osobní auta. Do druhé skupiny pak spadly dopravní prostředky, jenž jsou navrženy k přepravě více než 10 cestujících (autobusy), umožňují dočasné bydlení (obytné vozy), mají otevřenou korbu (pick-upy), disponují menší kabinou, než je úložný prostor (dodávky, náklaďáky) či jsou schopné jízdy i mimo silnici. S touto kategorií jsou pak spojené i nižší požadavky na emise a spotřebu.

Jak jste patrně uhádli, ta poslední kategorie snese kde co, včetně SUV. Politici ji upřesnili jen tak, že podobné auto musí splňovat alespoň čtyři z pěti kritérií. Nájezdový úhel vpředu nesmí být menší než 28 stupňů, zatímco vzadu jde o 20 stupňů. Přechodový úhel pak má činit alespoň 14 stupňů, světlá výška přinejmenším 20 cm a světlá výška pod nápravou alespoň 18 cm.

Těmto parametrům výrobci pochopitelně rádi své vozy uzpůsobují, neboť jsou - paradoxně - i při vyšší spotřebě či horších emisích za tyto parametry méně penalizovány. Mohou tak nabídnout relativně více auta za relativně méně peněz, popř. alespoň více vydělat. Tento stav pak vysvětluje nejen fakt, že SUV jsou na koni, ale také podobnost jejich designu. S výše popsanými parametry je prostor pro kreativitu značně omezen.

V Evropě situace takto přímočará není, i zdejší pravidla ale SUV - znovu paradoxně - podporují. Je to naprosto absurdní v době, kdy tisíc a jedno pravidlo tlačí na minimalizaci emisí CO2, které jsou přímo úměrné spotřebě paliva, ale je to tak. Pravidelně zmiňovaný limit emisí 95 gramů CO2 na kilometr na každé prodané auto, nad který výrobci platí obří pokuty, je totiž spojen s hmotností 1 379,88 kg. Za každých dalších 100 kilo pak Evropská unie přičítá či naopak odčítá 3,33 gramu. Výrobci tedy mají tím větší manévrovací prostor, čím větší auto udělají. 1380kilový hatchback se se spotřebou nesmí dostat nad 4 litry benzinu na 100 km, což je opravdu drakonické. 2,5tunové SUV si ale může dovolit spotřebu až 5,7 litru. I to je na tak velké auto málo, ale podívejte se na normované hodnoty některých SUV. K tomuto číslu se dá přiblížit snáz, zvláště s využitím dalších kliček typu hybridů a plug-in-hybridů.

Dalším faktorem je, že SUV jsou oproti jiným karosářským verzím dražší, takže tlak na minimalizaci pokut není natolik dramatický jako třeba u Škody Fabia, v jejíž ceně je 20 nebo 30 tisíc korun hodně. Tolik dnes zaplatíte za 10 gramů nad limit, jde přitom skoro o nicotnou spotřebu (0,4 l/100 km), kterou zkrátka snáze snesete v milionové ceně. Není tedy opravdu divu, že SUV tak prospívají, i když jdou přesně proti tomu, o co se politici nastolenými pravidly údajně snaží.

SUV (na fotkách BMW X7) se od sebe navzájem příliš neliší, jsou to velké krabice podobného střihu. A na trhu mají stále více dominantní podíl. Ve Státech i v EU za tím stojí nastavená pravidla regulace emisí a spotřeby, byť pokaždé trochu jinak. S ohledem na tolik proklamované politické cíle je to absurdita non plus ultra. Foto: BMW

