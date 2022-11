K mání je dnes pro mnohé neuvěřitelná, málo jetá Škoda, na níž bude brzy možná trestné jen pomyslet včera | Petr Miler

/ Foto: AHS Gebrauchtwagen, publikováno se souhlasem

Snažíme se dělat si z toho legraci, ale ono je to spíš k pláči. A smutné je nakonec i to, že uběhlo jen 16 let od chvíle, kdy jsme existenci takového vozu v nabídce české automobilky považovali za docela normální.

Nedávno jsme s kolegou z redakce žertovali o tom, že si koupíme dnes docela obyčejné auto typu Škoda Superb 2,0 TDI a zavřeme ho na 15 let do garáže. A pokud vývoj automobilismu půjde tím směrem, jaký mu je dnes lajnován, v roce 2037 za někým o generaci dvě mladším přijdeme se slovy: „Hele, máme v garáži auto, se kterým dojedete na jeden zátah z Prahy až do Toulouse (1 399 km). A hned můžete jet zase zpátky!” Reakcí bude jen něco: „Kecáte, chlapi, taková věc neexistuje.” Když mu ho pak ukážeme, zavolá na nás policii, že jsme stvořili nějaký pekelný stroj hrůzy, který může za den ujet klidně 2 800 km. A další den si to dát zase.

Berte to s nadsázkou, možná se to stane až za 30 let... I to je vtip, ale kdo ví, když se dnes ohlédneme do podobně vzdálené minulosti. Věci tehdy naprosto normální se dnes jeví naprosto neuvěřitelné a někdo mladší, kdo je nezažil, může tehdy sériový produkt považovat za výplod choré mysli divokého tunera. A nemusí se nutně jednat o BMW řady 1 ve verzi 130i či podobný vůz, který byl trochu bláznivý už v době svého vzniku. Může jít i o docela obyčejnou Škodu Fabia.

Zatímco dnes si tohle auto můžete koupit v podstatě jen s litrovými motory jako hatchback (a s motory to v předchozí generaci bylo velmi podobné) a za pár let už nemá existovat vůbec, ještě v roce 2006 šlo koupit stroj na fotkách níže - kombík s motorem 2,0 MPI. To je dnes naprosto neuvěřitelná věc, malé kombíky jsou minulostí a v této třídě aut je už motor o objemu 1,6 litru považován za zvěrstvo. Před 16 léty jste mohli mít dvoulitrovou Fabii Combi a nedivil se tomu nikdo, byla to prostě jedna z dostupných verzí. A dvoulitrových (třebaže obvykle dieselových, dnes též nemyslitelná věc) malých kombíků by se našlo víc.

Takovou věc bychom se dnes skoro zdráhali koupit, protože už za pár let může někdo reagovat na představu dvoulitrového malého kombíku podobně jako na onen Superb za další dekádu a půl - už pomyslet na ni může být na hranici trestnosti, jak praví klasik. Pokud ale máte tu odvahu, můžete si tento závan z ne zase tak dávné minulosti připomenou ve stavu 1A. A vlastně ne až tak draho.

Vůz na fotkách níže ve verzi Extra (jak příznačné) totiž od zmíněného roku 2006 najel jen 41 500 km. A vypadá podle toho, je to dodnes zánovní vůz v docela sympatickém provedení. Dát za něj budete muset jen 6 290 Eur, tedy asi 153 tisíc Kč, což je sice na Fabii I docela dost, ale na tento exemplář? V jeho případě už to zase tak moc není. Odměnou vám bude hlavně pocit výjimečnosti a možná i radost z jakési rebelie - dvoulitrový osmiventil s jen 115 koňmi zdrojem nijak zázračné dynamiky nikdy nebyl, třebaže jel příjemně - akcelerace na stovku za 9,9 sekundy a maximálka 195 km/h nejsou na takový motor oslnivé hodnoty.

Přesto má tato Fabie naše sympatie - už kvůli tomu, že byla, není, už dnes je k neuvěření a za pár let půjde o totální automobilový bizár. Z roku 2006. Jak moc se za tak krátkou dobu změnilo...

Věřte nebo ne, ještě v roce 2006 jste si u škodovky mohli koupit malý dvoulitrový kombík. Dnes si koupíte obvykle jen litrový hatchback, návrat do minulosti je ale pořád možný - tento Extra (sic) kousek najel za 16 let jen 41 500 km a vypadá podle toho. Foto: AHS Gebrauchtwagen, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.