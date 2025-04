Řešení zavírání přední kapoty propadáku Dodge je tak absurdní, že na něj potřebujete návod, jinak si poničíte auto před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dodge

Tohle auto mělo přinést samá pozitiva, místo toho je ale zdrojem jednoho zklamání za druhým. O ta se starají i nepochopitelné detaily, kdy jednoduchá a funkční řešení byla nahrazena těmi nesmyslně komplikovanými. Tak je tomu i případě zavírání přední kapoty.

Jakým způsobem u svého auta zavíráte přední kapotu? Pokud ji nepomáhají plynové vzpěry (a vlastně klidně i tehdy), vsadili bychom se, že většina lidí ji jednoduše pustí z menší výšky a nechá zacvaknout. Ti opatrnější pak možná zvolí ruční zacvaknutí, ti horlivější použijí více gravitace. Celý postup je každopádně velmi jednoduchý a málokdy vede k nějakému selhání či poškození jakékoli části vozu. Tedy pokud nemáte hliníkovou kapotu, kterou se nevyplácí domačkávat - v takovém případě totiž můžete kus kapoty promáčknout.

Posledních pár let ovšem výrobci začínají nahrazovat řadu spalovacích modelů elektrickými. U některých se přitom pod přední kapotu ani nedostanete, neboť přístup k systémům vysokého napětí mají pouze mechanici. U jiných pak pod ní nenajdete pohonné ústrojí, nýbrž druhý zavazadelník, tzv. frunk. To ovšem znamená, že dochází k většímu využití kapoty, neboť u spalovacích aut ji obvykle člověk zvedne párkrát za rok. U elektromobilů to může být každý den.

Bylo by tedy logické a žádoucí, kdyby výrobci dosáhli stejné jednoduchosti a zároveň i dlouhé životnosti, jako je tomu u spalovacích vozů, navzdory onomu četnějšímu používání. Dodge se ale nejspíše rozhodl, že v komplikovanosti je síla. Jeho elektrický Charger je tak osazen kapotou, na jejíž zavření potřebujete návod, jak vám ukáže video níže. Pokud ji totiž necháte spadnout, jak jste kdysi byli zvyklí, může dojít k poškození mechanismu zámku. V tu chvíli se člověk může začít zabývat otázkou, pro elektromobily nejsou po servisní stŕance tou výhrou, kterou měly být.

Jak tedy kapotu správně zavřít? Dle manuálu, který Dodge rozeslal dealerům a servisním centrům, ji musíte položit manuálním očkem až na samotný zámek. Poté je třeba oběma rukama zatlačit na příslušných místech, aby došlo na její zacvaknutí. To na první pohled není až tak složité, ovšem dokážete si představit, něco takového pokaždé dodržíte v praxi? Stokrát za sebou to možná zvládnete, ale po stoprvé ji zkrátka necháte padnout, a v tu chvíli je neštěstí na světě.

Že stačí i vcelku nepatrné ohnutí mechanismu, dokládá specialista na vozy značky Dodge Jordan Rose. Tomu se v dílně sešly hned dva elektrické Chargery, oba se stejným problémem. Jejich majitelé si přitom stěžovali, že jim přední kapota nejde otevřít, neboť na poškozený zámek nezareagovalo příslušné tlačítko. Naštěstí je vůz vybaven mechanickým lankem, které slouží pro pohotovostní případy a které tak kapotu otevře i ve chvíli, kdy tlačítko nefunguje.

To nás vede k zamyšlení, proč se vlastně Dodge rozhodl věci takto zkomplikovat a zhoršit. Jistě, máme tu četnější otevírání kapoty, pročež většina lidí asi uvítá spíše stisknutí tlačítka než lovení lanka pod palubkou a tahání za něj. Jenže kdyby na místě byla klasická páčka jako u spalovacích aut, neměl by s tím problém nejspíš nikdo. Zvlášť pokud by díky tomu byla zvýšena trvanlivost celého řešení. A nahrazení duálního otevírání jednoduchým by logicky vedlo také ke snížení nákladů.

Tady vážně nevíme, kde vývojáři tohoto řešení nechali hlavu, ale nakonec nebyli sami. Už výchozí koncepce auta je problematická a lidé jej vážně neberou - sotva dva tisíce prodaných kusů za první letošní kvartál z něj dělají mimořádný propadák, 15 měsíců nevyráběný předchůdce se dnes prodává líp.

Za první letošní kvartál se neprodaly ani dva tisíce kusů elektrického muscle caru, to je skoro nic. Nově má navíc Charger na kontě další pihu, která mu na atraktivitě rozhodně nepřidá. Foto: Dodge

Zdroj: Jordan Rose@Youtube

Petr Prokopec

