Závodnice ukončila kariéru a začala točit filmy pro dospělé, aby si konečně něco vydělala

Motoristický sport dnes není ekonomicky v nejlepší kondici, ostatně co take je. Ani vyhlídky do budoucna nejsou dobré, a tak Renee Gracie raději opustila volant a nehořlavou kombinézu a zvolila docela jiný obor.

Shodou okolností jsme včera psali o tom, že závodění není zábava z levného soudku. A to dokonce ani v případě, že nosíte slavné jméno. Objem sponzorských příjmů klesal již před příchodem koronaviru a dnes mají firmy peněz na rozdávání ještě méně. Jean Alesi tak musel prodat své Ferrari F40, aby svého syna Giulianna udržel ve Formuli 2. Je nicméně otázkou, na jak dlouho tím jeho kariéru prodloužil. Alesi mladší se totiž zatím ve světě rychlých kol příliš nepředvedl a loni v šampionátu skončil až za Mickem Schumacherem. Ani ten zrovna nezářil, ovšem jehož jméno má ještě větší marketingový potenciál.

Až tak tedy nepřekvapí jasné, že pokud má s penězi problémy i závodník, který se jmenuje Alesi, pak ti s méně zvučnějšími příjmeními jsou na tom ještě hůře. Taková Renee Gracie přiznala, že za sedm let, co se pohybovala v australském motorsportu, nevydělala ani haléř. Je ale třeba také dodat, že toho moc nepřevedla. Například v australské závodní sérii Supercars, kde se ukazuje především, skončila v roce 2017 pouze jednou za sedmnáct závodů v nejlepší desítce.

V důsledku toho Gracie ztratila o závodění zájem a rozhodla se razantním způsobem změnit svou kariéru. Stejně jako Alesi dříve měla podporu svého otce, zatímco však Jean svého syna podporuje nadále, zde tomu tak není. Renee se tak rozhodla natáčet videa pro dospělé a změnu si pochvaluje. Loni ji prý videa začala vydělávat 3 000 AUD (cca 49 tisíc Kč) týdně a letos z nich podle svých slov již má příjem až 25 000 AUD (cca 410 tisíc Kč).

„Je to ta nejlepší věc, jakou jsem ve svém životě udělala. Jsem díky ní ve finanční situaci, o jaké jsem nikdy ani nesnila, a opravdu si to užívám. Je mi jedno, jak mě kdokoliv nazývá. Jsem dobrá ve vydělávání peněz a s tím, co dělám, jsem opravdu v pohodě,“ uvedla Gracie s tím, že její otec dal změně kariéry palec nahoru. To je pro nás jakožto pro rodiče překvapivé, ale možná jsme příliš konzervativní.

Lze už jen dodat, že změnu kariéry nehodlá příliš komentovat ani australský šampionát, ve kterém Renee závodila. Dle mluvčí série Supercars totiž Gracie již není součástí startovního pole a proto si může dělat, co se jí zamane. Zdá se tedy, že motorsport nad ní již zlomil hůl, ostatně jako ona nad ním.

Ve světě motorsportu byla Renee Gracie častým objektem zájmu, vydělat si jím na živobytí ale nedokázala



Loni razantně změnila kariéru, z výsledků její nové práce vám ale mnoho ukázat nemůžeme

Zdroje: [https://www.dailytelegraph.com.au/sport/motor-sport/renee-gracie-on-her-switch-from-supercars-to-porn/video/e30d33e3b4841ece0c4921a8336ca60e Daily Telegraph], Renee Gracie@Instagram

Petr Prokopec