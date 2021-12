Ze Škody se možná stal gigant, o 20 let později ale potřebuje 3 modely, aby vyrovnala prodeje Felicie před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Neobvyklé srovnání vrhá na úspěch Škody v posledních dekádách trochu jiné světlo. Zjevně nejde ani tak o dílo několika nových, velmi úspěšných modelů, jedná se spíše o zásluhu mohutně se rozšiřujícího portfolia.

Ačkoli Škoda neprožívá v posledním roce zrovna nejlepší časy, pořád platí za jednu z nejvýznamnějších evropských automobilek. A musíme být jako Češi hrdí na to, co za poslední dekády dokázala. S výjimkou Dacie, jejíž „životní příběh” je ale přece jen trochu odlišný, neexistuje jiná značka ze zemí bývalého socialistického bloku, která by se v řádu jednotek let dokázala vysekat z bahna dekád živoření v komunistickém útlaku a vrátila se na automobilovou mapu světa jako hrdý soupeř prakticky jakékoli mainstreamové automobilky.

Obvykle je tento příběh vnímán ve dvou rovinách - jako Škoda „po Felicii”, která byla v podstatě jen rozsáhle faceliftovaným Favoritem s kořeny v 80. letech minulého století, a Škoda „od Octavie”, která byla prvním modelem kompletně vyvinutím na bázi tehdy zcela nové techniky koncernu VW. Je to korektní pohled na milník ve vývoji Škody, trochu nesprávně ale dělá dojem, že česká značka do doby příchodu Octavie tak nějak živořila. A poté začala sbírat jeden obchodní úspěch za druhým.

Tak to zkrátka nebylo a nejlépe to ukazuje neobvyklý pohled analytické firmy JATO Dynamics na vývoje registrací subkompaktních modelů různých značek mezi léty 1999 a 2019, tedy v rozmezí 20 let. To je doba, mezi níž se Škoda teprve stala tím, čím je dnes, rok 1999 je přitom posledním, kdy mezi levnějšími modely škodovka prodávala jen Felicii - první Fabia dorazila na trh až o rok později.

Člověk by s ohledem na výše zmíněné čekal, že kterýkoli ze subkompaktních modelů značky roztrhá odbyt „feldy” na cáry. Však česká značka dnes působí na nesrovnatelně větším množství trhů skrze nesrovnatelně větší množství dealerů za použití nesrovnatelně vyšších reklamních rozpočtů. A prodává nesrovnatelně lepší auta. Navíc v roce 1999 Felicie skutečně dožívala jako přežitý a ne za se tak levný automobil. Přesto byla prodejně mnohem úspěšnější než kterýkoli z teoretických nástupců.

Felicie se totiž i v roce 1999 prodalo pozoruhodných 164 tisíc kusů. Na tolik nemůže pomýšlet ani Fabia, ani Rapid (či pozdější Scala, která se prodává ještě hůř), ani Kamiq. A situace byla dokonce i v „předcovidovém” roce 2019 taková, že až všechny tři zmíněné modely dohromady Felicii vyrovnávají a prodejně překonávají o pouhých 10 tisíc prodaných aut. A když koukáme na letošní čísla, je otázka, jestli výsledek těchto aut nebude po odbití silvestrovské půlnoci ještě horší.

To je skutečně pozoruhodná statistika jednak připomínající, jak úspěšná Felicia ve své době byla. A také ukazující, že Škoda nezačala prodávat partu megahitů, díky čemu se postupně dostala až k 1 milionu prodaných aut za rok. Spíše začala prodávat násobně více méně úspěšných aut a zasáhla dříve „neobhospodařované” části trhu. Věnujme tímto Felicii tichou vzpomínku, byl to vlastně prodejní hit svého druhu.

Jakkoli to může znít bizarně, Škody Felicia se i v roce 1999 prodávalo tolik, ... Foto: Škoda Auto



...že za rok 2019 musíte sečíst odbyt Fabie, ... Foto: Pavel Janda, Autoforum.cz



...Rapidu... Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz



...a Kamiqu, abyste dostali srovnatelné číslo. Foto: Škoda Auto



Zdroj: JATO Dynamics

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.