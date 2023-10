Ze stodoly po létech stání vytáhli zdánlivě obyčejný Ford, zaprášené auto teď nálezci vynese miliony před 5 hodinami | Petr Miler

Pochopitelně není tak obyčejný, jak se na první pohled zdá, přesto je to pořád vůz tuctové značky i jména, který koupíte v bazaru klidně za 10 tisíc Kč. Na verzi RS Cosworth ale mohou být i 2 miliony málo, zvlášť s touto historií.

Ford je v posledních letech v Evropě těžce na ústupu ze slávy, předchozí dekády ale prožíval na starém kontinentu v docela jiné atmosféře. V roce 2015 se dokonce mohl pochlubit fascinující historií modelů s písmeny RS ve jméně, kterou od té doby už nijak nerozšířil a podle všeho ani nerozšíří.

Najdeme mezi nimi spoustu skutečně žádoucích aut, tím možná úplně nejvíce fascinujícím je ale Ford Escort RS Cosworth. Jde o silniční provedení auta, které v 90. letech létalo po erzetách světových rallye a největších úspěchů dosahovalo v rukou Françoise Delecoura. Za volantem ale sedával i Tommi Mäkinen, Miki Biaison nebo Carlos Sainz, otec dnešního pilota Formule 1 jezdící za Ferrari.

Silniční varianta familiárně označovaná Cossie, kterou Ford vyráběl mezi léty 1992 a 1996, v sérii na všechna kola posílala až 225 koní výkonu a 310 Nm točivého momentu. Je fascinující z mnoha důvodu, mimo jiné uložením motoru. Ten v autě trůnil podélně, kvůli čemuž se auto muselo vyrábět tak, že si napřed našel své místo motor a až pak se kolem něj postavila přední část karoserie - je to i jediný Escort té generace, který má motor uložený podélně, všechny ostatní verze ho mají napříč.

Bylo to také údajně první masově vyráběné auto vůbec, které mělo na přední i zadní nápravě skutečný přítlak, i když nijak velký. V rychlosti 112 km/h to bylo 45 N vpředu a 190 N vzadu díky slavnému zadnímu křídlu, které vymyslel dnes též legendární - tehdy začínající - designér Frank Stephenson. Není tedy divu, že se kousky v dobrém stavu a bez tuningu prodávají za vysoké sumy, ostatně jich mělo vzniknout jen 7 145 kusů a spousta byla během let rozvěšena po stromech ať už skutečnými závodníky či příliš ambiciózními amatéry. Přesto zaskočí, jak ceněné auto to dnes je. A to na fotkách níže nebude výjimkou.

Neobvykle (ale o to lákavěji) zeleně zbarvený stroj byl původně prodaný v Nizozemsku, a to už v roce 1992. Jde tedy o ceněnou verzi z první výrobní série, která má nejblíže závodnímu provedení, jemuž silniční provedení sloužilo jako homologační speciál. Disponuje tedy ještě velký turbem, které sice nečiní jízdu s Cossie nějak zvlášť vyzpytatelnou, naléhavost projevu motoru je ale mimořádná. Původní majitel si auto koupil na ježdění, a tak s ním „natočil” přes 100 tisíc km. Ten druhý už měl ale v plánu ho hlavně „sušit”.

Vůz tak zavřel do stodoly a byť jej zkraje čas od času provětral, na tachometru má po 31 letech od svého zrodu pořád jen 105 792 km. To protože během posledních let nedojel vůbec nikam - auto zůstalo stát ve stodole, kde se na něj prášilo a vysvobodil jej z ní až jeho nálezce a současný prodávající, znovu Nizozemec. Stav auta je tak jednak naprosto originální a jednak velmi zachovalý, jakkoli je třeba si odmyslet nánosy prachu, které na něm v oné stodole ulpěly. Nakonec i to je ale lákadlem, neboť právě díky tomu je zachovalý zvenčí i uvnitř. V interiéru vidíme na 105 tisíc najetých kilometrů jen velmi málo opotřebení, čalounění „Hexagon Cloth” na sedačkách od Recara tak pořád výmluvně připomíná, že 90. léta byla jen jednou.

Je jasné, že tohle auto má svou hodnotu, přesto může zaskočit, za kolik se má prodat. Nabízeno je v aukci firmy Collecting Cars, od níž se o voze dozvídáme, a nabízená cena je už 5 dnů před koncem aukce 32 500 Eur, tedy víc jak 800 tisíc Kč. Originální Cossie se dnes prodávají i za 2,5 milionu klidně s podobnými nájezdy, takže nečekejme, že by se tento kousek navzdory svému „špinavému” stavu při tak jasné historii prodal za méně než 2 miliony Kč. Docela úctyhodná suma na zaprášený starý Escort, co říkáte?

Tento Ford Escort RS Cosworth zůstal dodnes původní, právě proto má přijít na takové peníze. Je to pozoruhodná ukázka toho, co Ford v minulosti také prodával. Foto: Collecting Cars, tiskové materiály

