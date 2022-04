Ukazuje se, že i zabavováním jachet ruských oligarchů se západ tak trochu střílí do vlastních nohou před 6 hodinami | Petr Prokopec

Krok vítaný davy se na první pohled může zdát tím, který přitlačí vládnoucí struktury v Rusku ke zdi a případně se stane zdrojem příjmů. Přinejmenším z obřích jachet ruských miliardářů se ale stává koule u nohy, které se hned tak nepůjde zbavit.

Válka na Ukrajině trvá již déle než dva měsíce. Je otázkou, za jak dlouho konflikt skončí, nicméně už teď je dost dlouhý na to, aby notně zamíchal světovými kartami. A jelikož Rusko je stěžejním dodavatelem plynu, ropy, vzácných kovů i dalších surovin, dochází ke zdražování na všech frontách. V reakci na nastalou situaci západ přistoupil v prvé řadě k sankcím proti Rusku, v jejichž rámci začalo docházet i na zmrazování majetku oligarchů.

Spoustě lidí to přijde jako jednoduchý akt, kdy se prostě někomu něco vezme, ale tak to není. Jde skutečně o zabavení ve smyslu zmrazení, tedy zamezení užívání, nikoli konfiskaci či propadnutí. I na to nakonec může dojít, k tomu ale může vést dlouhá cesta plná právních bitev. V tuto chvíli se moc nehledí na to, komu co průkazně patří a s jakým mandátem je proti němu zasahováno, akce probíhají na základě podezření.

Minimálně v případě velmi viditelného zadržování jachet údajně patřících ruským oligarchům (obvykle patří firmám s nepřímým napojením na ně) se z tohoto kroku začíná stávat střelba do vlastních nohou. Za všechny případy nejlépe poslouží zadržení jachty Tango postavené firmou Feadship, která má patřit Viktoru Vekselbergovi. To je zakladatel konglomerátu Renova Group, pod který spadá pomalu vše od ropy přes energie až třeba pod hliník. Když totiž někomu něco zadržíte na základě podezření, musíte se o to pochopitelně starat, aby majetek nebyl znehodnocen, pokud se podezření ukáže být neopodstatněným. A v případě velkých jachet je to velmi drahý špás.

V tomto případě musí americké úřady platit za údržbu jachty stojící kdesi na druhé straně Atlantiku. Vekselbergova sice nepatří mezi největší na světě, nicméně ani tak nejde při 77,7metrové délce o žádného drobečka. Její hodnota se odhaduje na 90 až 120 milionů dolarů (cca 2,1 až 2,8 mld. Kč), přičemž náklady na roční údržbu se pohybují okolo 10 procent hodnoty jachty. V tomto případě se tedy bavíme až o 1 milionu dolarů (asi 23,4 milionu Kč) měsíčně vydaném za údržbu jedné, ne zase tak velké jachty. Jde tedy až o 780 tisících korun za den, to je bláznivé.

Po Vekselbergovi Američané nic nemohou chtít, neboť Rus je obviněný rovněž z bankovních podvodů, a tak mu byl zmrazen veškerý majetek. Pochopitelně, pokud bude usvědčen a majetek mu propadne, pak může být prodán a výtěžek bude použit pro úhradu nákladů, které s jeho udržováním fit vznikly. I to je ale ošidná představa - soudní spory spojené s bankovními podvody se ve Státech povětšinou táhnou pět až deset let. Po tu dobu by americké úřady měly jachtu udržovat ve stavu, v jakém ji zabavily. To ovšem znamená, že takto mohou snadno „propálit” i veškerou její hodnotu, která se navíc postupem času bude měnit. V úvahu připadají i alternativní scénáře, žádný ale není jasnou výhrou. Pokud by Vekselberg nebyl uznán vinným, pak miliardové účty v korunách půjdou za Američany. A to je jeden případ z mnoha.

„Bugatti můžete schovat pod plachtou v garáži, dokud případ nebude vyřešen, ovšem to samé nelze udělat s jachtou o velikosti fotbalového hřiště,“ uvedl jeden z úředníků, který má případ na starosti. To je ale pravda jen částečně. I Bugatti potřebuje nějakou časovou péči, byť zdaleka ne tak drahou, jachtu je navíc možné uskladnit i v suchých docích. Náklady na údržbu ale v té chvíli mohou být klidně i vyšší než v případě běžné péče na vodě, takže to také mnoho neřeší.

Jak vidno, zvolit opatření, která budou jednoznačně více zasahovat Rusko či vybrané Rusy není vůbec tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát.

