Neprodané elektromobily nikdo nechce až 2,2krát déle než loni, zájem o ně opravdu neroste před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Celá teze o rostoucím zájmu o elektrická či hybridní auta je chimérou, nepochopením reality současného trhu. I přeneseně ale obtížně hledá oporu v realitě - na trhu nových i ojetých elektromobilů kupců zjevně přibývá zásadně pomaleji než nabízených aut.

Prodeje elektromobilů rostou, to je fakt, vždy se ale musím pousmát, když si z toho někdo vyvozuje závěr toho typu, že poptávka po těchto autech roste. Neroste, ostatně po nich nikdy žádná podstatná poptávka ani neexistovala. Elektromobily, dobíjecí hybridy a další ekonomicky a/nebo uživatelsky nesmyslná řešení si lidé nevyžádali, přesto jim byla nabídnuta. Tak je někteří kupují, není to ale dáno tím, že by je primárně chtěli.

Jednou z definic, kterou vás při studiu ekonomie naučí, je, že zvýšení prodejů nelze zaměňovat se zvýšením spotřebitelské poptávky. Neboť na trhu zkrátka vznikají situace, kdy jsou spotřebitelům odebírány možnosti volby skutečně žádaného řešení a na výběr jim zůstanou jen dvě méně výhodné možnosti. Že některou z nich zvolí pak ještě neznamená, že si kteroukoli z nich přáli. A přesně v této situaci se dnes nachází automobilový trh.

Je to vlastně trh v uvozovkách, neboť byl stejně jako mnoho jiných zmanipulován tolika instrumenty na tolika úrovních, že už je skutečně těžké se dopátrat toho, co kdo vlastně chce (a kolik je ochoten za to zaplatit). Je jasné, že tyto instrumenty nahrávají elektrifikovaným autům - odtud jejich rostoucí prodeje -, pikantní ale je, že ani za této situace se už nelze ani v přeneseném slova smyslu dopátrat vodítek o rostoucím zájmu. Přinejmenším ve srovnání s očekáváními prodávajících je dokonce klesající, a to na trhu nových i ojetých vozů.

Ukazuje to už tradiční studie společnosti iSeeCars, která si všimla ohromného meziročního zpomalení prodejů nových i ojetých elektromobilů v USA. Data za letošní červenec ukazují, že prodej nového elektromobilu zabere v průměru 50 dní, což je téměř dvojnásobek času, který nyl třeba za stejný měsíc loňského roku (25,2 dne). Ještě tristnější je situace v případě ojetých elektromobilů, které se nyní prodávají v průměru 57,8 dne, tedy 2,2krát déle než loni (26,4 dne).

Pro automobilky, jejich dealery i prodejce ojetých elektromobilů je to další špatná zpráva, neboť takové meziroční změny jsou znakem obrovské nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Jinými slovy - nabízených aut přibývá daleko rychleji, než kolik je pro ně k dispozici zákazníků. Pro kupce je to pochopitelně zpráva dobrá, neboť mohou dále tlačit na ceny, které se u ojetých elektrických aut propadají násobně rychleji než u spalovacích modelů. Aktuálně je pokles ceny dokonce desetinásobně vyšší.

Bez zajímavosti není, že nejrychleji prodávaným novým elektromobilem je Chevrolet Bolt (29,1 dne), a to přesto, že nechvalně proslul svým sklonům ke spontánnímu vzplanutí a do konce roku vypadne z nabídky. Je relativně levný a to stačí. V případě elektromobilů dlouhé době prodeje pomalu není úniku, i nejrychleji prodávané vozy jako Tesla Model Y (47,6 dne), Nissan Leaf (51,3 dne) a Tesla Model 3 (51,8 dne) se na skladech povalují skoro tak dlouho jako pomyslný průměrný vůz.

Nezájem je tak zjevně plošný a přes ochládající trh se spalovacími vozy zjevně mnohem větší než právě v jejich případě. Rozdíl v délce prodeje těchto typů aut je asi třetinový a i nejpomaleji prodávaná spalovací ojetina z přehledu iSeeCars zmizí od prodejců o týden dříve než nejrychleji prodávaný ojetý elektromobil. Ale jasně, zájem roste, tak určitě.

Přejeme hodně zdaru třeba s prodeje ojetého Enyaqu. V Česku jich vidíme v nabídce skoro stovku, při 644 letošních prodejích nových vozů stejného jména a stáří tohoto vozu je to extrémní přetlak. Foto: Škoda Auto

Zdroj: iSeeCars

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.