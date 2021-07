„Zelená” ministryně potají vyměnila služební elektromobil za auto se spalovacím motorem před 6 hodinami | Petr Prokopec

O politicích se někdy říkává, že kážou vodu, ale pijí víno. Toto je exemplární případ právě takového jednání - žena, která jinak brojí za elektrická auta, si na cesty raději půjčila konvenční vůz, i když má služební elektromobil.

Nejen u nás politici vnucují lidem věci, kterým se sami nakonec vyhnou, některými z nich oblíbená elektrická auta nevyjímaje. Právě ta jsou podle „zelených” politiků jedinou formou čisté mobility, přičemž pokud by to bylo možné, vozy se spalovacím motorem by se dočkaly okamžitého pohřbu. S tím nesouhlasíme, už jen proto, že elektromobily již v showroomu pořizujete s pořádným emisním baťohem na zádech, navíc elektřina pro ně zdaleka nevzniká bezemisně. Najet je tedy třeba opravdu hodně kilometrů, abyste provozem vše vykompenzovali, což ovšem může být problém, neboť i přes papírové údaje výrobců je reálný dojezd takových aut omezený a pro některá využití nevhodný.

Na tento nedostatek upozorňujeme již delší dobu, přičemž právě proto odmítáme uznat elektrická auta jako plnohodnotnou náhradu těch spalovacích. V případě jízd po městě a okolí totiž vyhovět mohou, ovšem lidé zkrátka nejezdí jen tam a často vyrážejí na dlouhé cesty. V takovém případě ovšem potřebují dojezd větší než jen pár set kilometrů. Stejně jako jednoduše nemají čas čekat i hodiny na to, až se jejich baterie nabijí. Tedy za předpokladu, že vůbec najdou funkční a volnou dobíjecí stanici.

Tento náš názor je nicméně lidmi fandícímu elektromobilům, stejně jako oněmi politiky odmítán. Nyní se ale ukázalo, že i politiky trápí stejné problémy. A lepší, byť kontroverznější důkaz snad ani přijít nemohl. Němci totiž nachytali ministryni zdravotnictví státu Brandenbursko za stranu zelených, Uršulu Nonnemacher, jak při své služební cestě použila vůz s benzinovým motorem. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby ovšem jejím služebním autem nebyl elektromobil. Konkrétně pak Audi e-tron, jež má dle výrobce zvládnout až 350 km na jeden zátah.

Ministryně přitom před pár dny vyrazila z Potsdamu do Ravensbrücku a zpátky, což je cesta, která se v závislosti na zvolené komunikaci natáhne maximálně na nějakých 270 km. Pokud bychom tedy měli vycházet z tvrzení výrobce, a politici by z nich měli vycházet především, když je hodlají vnutit běžnému lidu, pak by Uršula Nonnemacher neměla jediný důvod k obavám. Stále by jí totiž zbývala i dostatečná rezerva na bloudění. Navíc se v Ravensbrücku nachází řada dobíjecích stanic, kde by energii mohla doplnit.

Jak ovšem v návaznosti na zjištění německých médií uvedl její tiskový mluvčí, ministryně se prý velmi obávala nedostatečného dojezdu. A právě z toho důvodu nakonec požádala svojí náměstkyni Annu Heyer-Stuffer, aby si mohla vypůjčit její benzinový VW Passat. Tím nicméně jen ukázala, kterak se politici nemění a nadále kážou vodu, aby sami mohli pít víno. Mimo to má ale na kontě závažný přestupek, neboť v Německu je takovéto půjčování přidělených služebních aut mezi různými osobami zakázáno.

Kromě samotné ministryně ale celá záležitost vrhá špatné světlo i na elektromobily jako takové, a zvláště pak na Audi. Pro německou automobilku navíc daný skutek nemohl přijít v horší dobu - není tomu totiž dlouho, co šéf značky Markus Duesmann uvedl, že lidé by neměli nabíjet baterie na více než 80 procent kapacity, a to kvůli ochraně jejich životnosti. Pokud jej přitom ministryně poslechla, vlastně se ani nedivíme, že se obávala nedostačujícího dojezdu. Skutečně jí totiž hrozilo, že zůstane na cestě, i kdyby náhodou avizovaný dojezd vůz zvládl.

Audi e-tron má dle německé automobilky a zejména dle německých politiků zastat úplně vše. Jak se nicméně ukazuje, hlavně u takové Uršuly Nonnemacher platí, že zákonodárci sice rádi kážou vodu, ovšem ještě raději pijí víno, dotyčná si raději na 270kilometrovou cestu půjčila spalovací VW Passat. Foto: Audi

