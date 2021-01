Legendární pilot, který dokázal vyhrát Dakar na motorce i v autě, je po smrti před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Je to trochu ironie osudu. Tento pilot během svého života nesčetněkrát laškoval se smrtí v nejnáročnějším rallyovém závodě a nikdy jej nedostihla. Nakonec se Hubertu Auriolovi stal osudným COVID-19.

Je to smutné, ale zejména v České republice je kvůli chaotickému jednání politiků stále více těch, kteří pandemii koronaviru nemístně zlehčují. Většina lidí za uplynulý skoro rok postupně došla k závěru, že pokud jsou zdraví a relativně mladí, nemoc se jich prakticky netýká a vše lze vyřešit „ochranou ohrožených skupin”. Toto zaklínadlo je zdánlivě logický závěr, plyne ale jen z toho, že politici nejsou schopni opakovat jednu jednoduchou věc.

Nebezpečnost tohoto viru netkví primárně v tom, že je nebezpečný pro masy. Ale v tom, že je velmi, navíc bezpříznakově nakažlivý a ony masy snadno poslouží jako médium k jeho přenosu ke komukoli. Čím více nakažených pak je, tím pravděpodobněji se dostane k těm, kteří se proti němu dokážou bránit. A je iluzí, že tyto lidi lze někde izolovat - i kdyby šlo o 5 % populace, je to 500 tisíc Čechů, kam je chcete zavřít? Ostatní se tak musí aspoň trochu snažit, aby tuto nemoc nešířili a nedostávali ji k dalším a dalším lidem, ti nakonec ani nemusí vědět, že je pro ně vit nebezpečný. Stačí, abyste byli starší, měli jste nadváhu, byli jste diabetik, kardiak nebo více z toho dohromady a rázem spadáte mezi ty, kterým život ukončí se smutně vysokou pravděpodobností.

Že to tak je, připomíná další z jeho obětí. COVID-19 se stal osudný Hubertu Auriolovi, trojnásobnému vítězi Dakarské rallye. Francouzský závodník, známý pod přezdívkou Afričan kvůli místu narození v etiopské Addis Abebě, dlouhodobě bojoval s kardiovaskulárními potížemi. Nebyl tedy zdravý, mohl ale žít ještě mnoho let. V listopadu loňského roku se ale nakazil koronavirem a ve velmi vážném stavu skončil v jedné z pařížských nemocni. Z té se bohužel již nevrátil, včera ve věku osmašedesáti let zemřel.

Auriol byl přitom znám jako vůbec první účastník Dakaru, který závod dokázal opanovat jak na motorce, tak v automobilu. S jednostopými stroji přitom začal soutěžit již v roce 1973, přičemž o osm let později přišel první triumf. Podruhé pak nejnáročnější rallye světa ovládl v roce 1983 a rok na to skončil druhý. V roce 1987 pak měl našlápnuto k dalšímu vítězství, ovšem v předposlední den soutěže si zlomil oba kotníky a musel odstoupit, přestože byl v danou chvíli ve vedení.

Po tomto incidentu ovšem Auriol na Dakar nezanevřel, pouze vyměnil motocykly za auta. Stalo se tak přitom již následující rok, kdy začal závodit za Mitsubishi. Se značkou se třemi diamanty ve znaku sice zpočátku zaostával za Ari Vatanenem a jeho Peugeotem, v roce 1992 však dokázal znovu opanovat příčku nejvyšší. Stal se tak vůbec prvním člověkem v historii, který dokázal nejnáročnější rallye ovládnout ve dvou různých závodních kategoriích.

V roce 1994 se Auriol částečně přesunul zpoza volantu do organizace samotného závodu a od následující sezóny byl dokonce závodním ředitelem Dakaru. V této funkci zůstal až do roku 2004, aby následně musel poněkud smutně přihlížet stěhování celé soutěže z Afriky. Právě z toho důvodu nakonec napomohl zrodu nového závodu Africa Eco Race, který se jel od roku 2009.

Je přitom poněkud paradoxní, že zatímco Dakar se letos jede, Auriolův podnik byl pro letošek zrušen, a to právě kvůli obavám z koronaviru. Legendární závodník je tak opravdu smutnou obětí pandemie, přičemž po sobě zanechal manželku a tři děti. Těm nyní kondoluje celý svět a my se přidáváme.

Hubert Auriol (na snímku zcela vpravo) byl vůbec prvním člověkem, který vyhrál Dakar na motorkách i v autech, jak připomínají dobové snímky uvolněné mnichovskou automobilkou. Foto: BMW

