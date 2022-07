Žena dostala pokutu 163 milionů Kč za špatné parkování, zareagovala na to úžasným způsobem před 6 hodinami | Petr Miler

Pokuty a obecně postihy za dopravní přestupky mohou být velmi tvrdé - stačí chvilka nepozornosti a přijdete o řidičák, o práci a kdo ví, o co všechno následně. Ale 163 milionů korun za jedno parkování? To je asi možné jen v Řecku.

Státní orgány libovolného typu nás budou pravidelně ujišťovat o své bezchybnosti, ve skutečnosti v nich ale pracují lidé, kteří chybují stejně jako jiní lidé. A používají elektronické systémy, které chybují stejně jako jiné elektronické systémy. Už mnohokrát jsme tak byli svědky bizarních případů, kdy policie chtěla třeba pokutu od majitelky Fordu Focus za jízdu 703 km/h po městě, což se pochopitelně nemohlo stát. Policie ale na pokutě trvala, protože policie přece nechybuje a její technika už vůbec ne...

Dnes tu máme podobný případ z řeckého Rhodosu, jen o rychlost tentokrát nešlo. Jedna z tamních řidiček (ženy podobné případy zřejmě přitahují...) dostala výzvu k zaplacení pokuty za špatné parkování, což není v dnešní době nic až tak mimořádného. Nepotěší to nikdy, otevření obálky s obvyklým dopisem jí ale tentokrát málem přivodilo infarkt.

Za parkování v místě, kde to není dovoleno, bylo dotyčné naúčtováno 6 648 444 Eur, tedy více jak 163 milionů korun. Nevíme, co by musela udělat, aby si takový postih zasloužila, ovšem myslet si, že jde o 163 milionů, nejspíše by se tomu hned zasmála. Ona si ale nejprve myslela, že jde o 6 648,444 Eur, tedy asi 163 tisíc Kč, což je pořád ohromná suma, která zase tak nemožně nezní.

Postupem času pochopila, že jde o 163 milionů, a tak musí jít o omyl. Mohla dopis hodit do koše, k nastalé situaci ale nakonec přistoupila řádně švejkovsky. Dostavila se na úřad s tím, že pokutu chce zaplatit, ovšem nemůže vyjít vstříc požadavku za placení sumy vyšší jak 100 Eur kartou, neboť na na kartě nemůže nastavit tak vysoký limit. A zda prý by mohla zaplatit v hotovosti...

Úředník se nepřekvapivě zhrozil toho, co v dopise stojí. Ženu ujistil, že musí jít o omyl, a oněch 163 milionů nebude muset platit žádným způsobem. Škoda, mohl absurditu celé situace dotáhnout ještě dál, kdyby na pokutě trval podobně jako výše zmiňovaní Italové, neboť úřední výzva je přece úřední výzva a bránit se prvotnímu rozhodnutí lze jen standardními opravnými prostředky... Inu, v Řecku ještě zřejmě neztratili rozum. A zjevně ani smysl pro humor.

Dostat „botičku” nakonec nemusí být tak nepříjemné, jak se na první pohled může zdát. Policista na místě po vás 163 milionů za její sundání chtít asi nebude, úředník pozdější výzvou k zaplacení pokuty zjevně může. Ilustrační foto: Alca, tiskové materiály

Zdroj: Rodiaki

