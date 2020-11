Žena může děkovat zlodějům, že ji před 28 léty ukradli její auto

Pokud vám ukradnou auto, obvykle je to nevítaná zpráva, i když ho máte pojištěné. S odstupem času se ale může i taková smutná událost jevit jinak, jako v případě této majitelky vzácného Holdenu.

Auta se kradou na celém světě a Česká republika není výjimkou. Odcizení vozu je přitom jen zřídka vítanou zprávou, a to i pokud ho máte pojištěný. Pojí se s tím spousta starostí - vyřizováním všeho s policií a pojišťovnou počínaje a čekáním na vyplacení (o spoluúčast sníženého) pojistného plnění konče. A to pořád může být ta lepší možnost. Nezřídka je ukradené auto nalezeno v tak zuboženém stavu, že byste se s ním už raději znovu neshledali.

I tak se občas stane, že je někomu auto ukradeno ukradeno a dotyčný za to může být s odstupem času jen rád. Australanka Carol Richards v roce 1992 jistě nejásala, když ji ukradli vzácný Holden Torana GTR XU-1, výjimečnou šestiválcovou sportovního kompaktního kupé v tovární růžové. Jakkoli to byla vždy neobvyklá barva, zvláště pak na sportovních modelech, Holden Toranu GTR v tomto provedení skutečně nabízel, jak připomínají dobové fotky níže. Snad i proto auto překřtila na Sexy Lexy a považovala jej za člena rodiny.

Krádež ji tedy zasáhla i citově a po odložení případu policí už jistě nedoufala, že se s autem někdy ještě shledá. Nakonec se to stalo, ale až letos, o neskutečných 28 let později. Policie v roce 2016 náhodou narazila na gang zlodějů, kteří kradli podobné cenné vozy, falšovali jejich identifikace a doklady a prodávali je sběratelům. Následně pak šli po jednotlivých prodaných autech, pokusili se zjistit jejich původní identifikátory a majitele a vozy jim vrátit. Až letos došlo i na Sexy Lexy.

Majitelce je už 74 let a ze zveřejněných záběrů televizí 9News Melbourne je evidentně šťastná, že se s autem mohla znovu shledat. Prý v něm učila řídit svého syna a nyní v něm bude moci učit řídit i své vnuky. Půjde o vskutku výjimečnou domácí autoškolu, neboť za uplynulých 28 let se automobilový svět hodně změnil a ze sice výjimečného, ovšem nijak zvlášť ceněného auta se v mezičase stal historický skvost nebývalé hodnoty.

Z účtů již odsouzených zlodějů šlo podvedenému kupci tohoto auta jako odškodnění 560 tisíc australských dolarů, tedy asi 9,2 milionu Kč. Na tuto sumu je tedy odhadována dnešní hodnota Sexy Lexy, kterou sběratel od koupě na sklonku minulé dekády udržoval v perfektním stavu. Okradená majitelka tedy může zlodějům i svým způsobem děkovat - sama připustila, že by auto stěží schraňovala 28 let a udržovala v takovém stavu, než by nabylo takové hodnoty. I když kvůli zlodějům nejprve zchudla, nakonec díky těm samým lidem paradoxně zbohatla.

A rare pink Holden Torana stolen from a Burwood driveway in 1992 has been returned to its owner almost three decades later.



Carol Richards is now in her 70s but is more determined than ever to hit the race track. #9News | Nightly at 6.00pm pic.twitter.com/zrcsEi35DK