Žena s pomocí jednoduchého triku postupně natankovala benzin za 650 tisíc Kč zdarma, teď jí hrozí vězení před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: ADAC Presse

Kdyby dotyčná nebyla tak chamtivá, zřejmě by si celé věci nikdo nevšiml, ona ale natankovala zadarmo v 510 případech během pouhého půlroku. Teď všechno bude muset vrátit a velmi pravděpodobně skončí za mřížemi.

Jen fakt, že se někde něčeho můžete zmocnit tak, že si toho nikdo nevšimne a v daný moment to nikomu nechybí, neznamená, že to je poté legálně vaše. Pokud to navíc není náhoda, ale cíleně a dlouhodobě provozovaná aktivita, je to ve výsledku krádež jako kterákoli jiná. Přesně to nyní docela krutě poznává 45letá dáma z města Lincoln v americké Nebrasce, jak poznamenává tamní televize 1101 Now.

Pokud na ulici najdete peněženku plnou pětitisícovek a prostě si ji necháte, protože jste ji přece našli, není to legální, byť se to tak některým může zdát. Každá věc má svého majitele, kterého byste aspoň měli hledat. A i pokud to uděláte, neuspějete, obsah peněženky si necháte a majiteli se nakonec nějak podaří spojit si nález s vaší osobou, pořád od vás může všechny peníze požadovat z titulu tzv. bezdůvodného obohacení. V takovém případě to pochopitelně není krádež, nikomu jste nic záměrně nevzali a dokonce jste se majitele pokusili hledat. Jen fakt, že jste neuspěli, ale z cizího majetku pořád nedělá váš.

V podobné pozici byla svého času i ona nebraská dáma jménem Dawn Thompson, když náhodou zjistila, že když u pumpy Pump and Pantry v jejím rodném městě protáhne přímo u stojanu zákaznickou kartu dvakrát, čerpadlo se přepne do demo módu a začne tankovat vůz zdarma. Kdyby to udělala jednou, jen to nikomu neřekla, snadno by skončila v pozici někoho, kdo náhodou našel onu peněženku a nevrátil její obsah. Pozdější doplacení by to tedy spravilo, ona ale zašla dál. Mnohem dál.

Poté, co si uvědomila, jaký zlatý důl objevila, začala tuto praktiku používat cíleně. Kdyby si jednou za týden nebo dva takto dotankovala vůz, pochybujeme, že by na to někdo přišel, ona ale snad musela načerpané palivo prodávat. Když provozovatel čerpací stanice zjistil, jak moc se od sebe vzdaluje množství vydaného paliva a tržby za něj, rozjel šetření, které zjistilo ono slabé místo. Po jeho odstranění už zbývalo jen zjistit, kdo této slabiny využil. Řidičů nakonec bylo víc, jen paní Thmopson si z toho ale udělala program. A během pouhého půl roku si při neskutečných 510 případech tankování (vychází to asi na 20 návštěv čerpací stanice za týden, skoro 3 denně) od pumpy odvezla přes 28 tisíc litrů benzinu v ceně 27 860,27 USD, tedy skoro 650 tisíc Kč!

To je neskutečné kvantum. Nebylo přitom snadné si spojit konkrétní osobu s těmito „úniky”, paní Thmopson ale nakonec prozradilo spojení tankování s jejími návštěvami za použití její věrnostní karty, které ale nevedly k načtení žádných bodů. Dotyčná tak byla identifikována, výše škody specifikována a policie se s ní příliš nemazala. Minulý týden byla po měsících sbírání důkazů zatčena a obviněna z krádeže zboží v hodnotě přesahující 5 000 dolarů, což je v Nebrasce už docela závažný zločin umožňující dotyčnou uvěznit až na 20 let.

Vzhledem k okolnostem případu nečekáme zdaleka tak tvrdý trest, i kdyby ale podezřelá skončila „za katrem” jen na pár měsíců, škodu bude muset provozovateli stanice uhradit tak jako tak, bude-li tedy uznána vinou. Možná bude příště lepší si z cizího nebrat, když brát nemáte. I když zrovna můžete...

Benzin je pořád cenné aktivum, u nás by přes 28 tisíc litrů paliva mělo hodnotu přes 1,1 milionu Kč. To už je slušný „bakšiš”. Jedné americké dámě ale tento způsob obohacení pomocí docela jednoduchého triku u čerpací stanice nakonec štěstí nepřinesl... Ilustrační foto: ADAC Presse

Zdroj: 1101 Now

Petr Miler

