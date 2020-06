Ženevský autosalon je u konce s dechem, organizátorům došly peníze, hrozí likvidace včera | Petr Prokopec

Oběti koronavirové krize se rekrutují z rozličných sfér našich životů a slavný ženevský autosalon se může přidat k nim. Letošní zrušení přivedlo organizátory do hluboké ztráty a pokud se nestane zázrak, do tří měsíců vyhlásí bankrot.

První evropskou obětí, tedy nikoliv tou lidskou, byl letošní ženevský autosalon. Na jeho zrušení došlo pouhé tři dny před zahájením, což řadu výrobců donutilo k přesunu premiér na internet. Již tehdy jsme konstatovali, že jakkoliv jde o vynucené řešení, odstartovat může definitivní konec autosalonů jako takových. Internetový debut je totiž pro výrobce levnější, navíc se o pozornost nemusí dělit s konkurencí, a tak mohou oslovit i větší počet lidí.

Nyní se začíná ukazovat, že jsme nemuseli být daleko od pravdy. Pokud jste se těšili na příští ročník ženevského autosalonu, můžete si nechat zajít chuť, ředitel celé show Sandro Mesquita v rozhovoru pro La Tribune de Genéve uvedl, že není v tuto chvíli reálné začít další ročník připravovat. Co je ale horší, konat už se nemusí ani ten přespříští, nemusí se konat už vůbec žádný.

Zrušení letošního ročníku těsně před jeho zahájením totiž vyústilo ve ztrátu ve výši zhruba 11 milionů švýcarských franků (cca 277 milionů Kč), což je obrovská suma, kterou firma nemá nedokáže jakkoli rozumně pokrýt. Původně tak požádala o vládní půjčku, která jí dokonce byla i přislíbena, podpora se však neobešla bez podmínek, které organizátoři odmítli akceptovat. Politici totiž požadovali, aby pořádání akce do budoucna zajišťovala společnost Palexpo, která vlastní haly, v nichž autosalon probíhá. To je příliš vysoká cena za půjčku, která by navíc musela být splacena.

Nešlo navíc o jedinou podmínku, tou druhou bylo uspořádání autosalonu i v příštím roce. Jak jsme ale již zmínili, to je víceméně nerealizovatelné - jednak je příliš pozdě s tím začít a kromě toho jsou situací zasaženi i výrobci, kteří hledají všechny možné způsoby, jak seškrtat náklady. Takže vydávat peníze za účast na podobných akcích se jim bude chtít ještě méně než dosud.

Mesquita tak situaci označuje za katastrofální a konstatuje, že pokud nebude nalezeno řešení do září, firma vyhlásí bankrot a skončí v likvidaci - už nebude mít peníze na další provoz. V rukou kohokoli s penězi by se tak mohla ocitnou značka spojená s autosalonem i podíl ve firmě Palexpo SA, která provozuje samotné výstavní prostory. Mesquita samozřejmě doufá v nalezení řešení a budeme rádi, když se nějaké skutečně najde, když si tím ale není po měsících vyjednávání jistý ani on, nemůžeme si být jistí ani my. Svět letos vkročil do digitální éry ještě razantněji, než se počítalo, a to budoucímu konání podobných akcí rozhodně nepřeje.

Letošní Ženeva se díky zrušení těsně před zahájením proměnila v autosalon duchů. Nyní je otázkou, zda se ještě někdy bude konat - organizátor je bez peněz a pokud situaci nevyřeší do září, skončí v likvidaci

La Tribune de Genéve

