Žháři ničí Tesle dealerství, auta i nabíječky. Muskovo chování vypadá jako nová záminka pro totéž, co dělali dřív

/ Foto: Littleton Fire Department, CC0 Public Domain

Dealerství Tesly i s auty v jeho blízkosti ve Francii a Superchargery Tesly v USA se staly jen v posledních hodinách obětmi útoků zatím neznámých žhářů. Že je spojují s chováním šéfa Tesly v poslední době, je nabíledni, podobné útoky ale nejsou nové a pozadí může být odlišné.

Tesla a Elon Musk byli po léta miláčky řady progresivistů, pro některé z nich to ale platilo jen do chvíle, než se z šéfa automobilyk vyklubal konzervativec. Podporu Donalda Trumpa a jeho politiky mu někteří nemohou odpustit a předpokládáme, že jste se už i vy ve svém okolí setkali s různými nenávistnými projevy směrem k Muskovi či jím řízeným firmám. Nepíšeme o tom poprvé a zatím zůstává otázkou, jak moc takto jednajících lidí je a jak moc jsou reálně schopni změnit své chování v reakci na zmíněné či údajné „hajlování” po Trumpově inauguraci. Faktem nicméně je, že nulový počet jich není.

Že Musk nevzýval „vůdce” nebo cokoli podobného, je nabíledni, jako záminka se ale některým hodí i to. Aktuálně jsme tak svědky snahy spojit Teslu a Muska ze strany progresivistů s nacismem, což je docela úsměvné, uvážíme-li, že ještě nedávno si ty samé entity spojovali spíše s božstvem. Třeba v Londýně se tak objevily plakáty s nápisy „Z 0 do roku 1939 za tři sekundy“ nebo „Tesla Swasticar“. Bereme to jako černý humor, ale někteří svůj odpor s nadsázkou zjevně nespojují.

Ukázalo se to jednak ve Francii, kde se zatím neznámý pachatel či pachatelé rozhodli vyřádit na dealerství Tesly v Toulouse a u něj zaparkovaných Teslách, jak shrnují kolegové z Carscoops. Auta byla zapálena a výsledkem je dvanáct poničených aut. Celková způsobená škoda jde ale daleko za hranici hodnoty těchto vozů a odhadována je v přepočtu na 176 milionů Kč.

Dle vyšetřovatelů šlo o zjevné žhářství, neboť požár vzniknul na třech různých místech. Na konkrétní závěry si ale ještě budeme muset počkat, stejně jako na případnou reakci Muska či Tesly. Šéf americké automobilky se ale v posledních dnech odmlčel a nenávistnou kampaň ani zprávy o klesajících prodejích automobilky na různých trzích znovu údajné v reakci na jeho chování nijak nekomentuje.

Další případ zjevného žhářství údajně motivovaný tímtéž se odehrál v americkém Littletonu, jak informují ABC News. Zapáleny tam byly pro změnu Superchargery Tesly - téměř popelem lehlo 7 nabíjecích míst. Škody v tomto případě nejsou takové a automobilka slibuje, že stanici do 48 hodin opraví, ale jistě to není činnost, kterou by jí bavilo se zabývat.

Dodejme, že by nás ale nepřekvapilo, kdyby šlo zas jednou hlavně o peníze a ne o to, co aktivisté přímo či nepřímo tvrdí. Tyto akce mohou mít na svědomí přímo či nepřímo organizace, které pobíraly hromadu peněz z amerického rozpočtu na různé absurdní činnosti. Právě těm ale Musk šlápl na kuří oko, když podezřelé financování odkrývá a pomáhá zastavovat. Ostatně podobné útoky na Teslu nejsou nové, aktivisté jsou nevyzpytatelní a auta značky zapalují už roky. V případě historicky asi největšího útoku ve Frankfurtu šlo o aktivismus (paradoxně) ekologický. „Dobrý” deklarovatelný důvod se zjevně vždycky najde...

Aktuální případy žhářských útoků na Teslu a Tesly nejsou první, ojedinělé ani mimořádně velké. Takto bylo ve Frankfurtu v roce 2023 zasaženo hned 15 Tesel. Za touto akcí mimochodem stáli ekologičtí aktivisté, kterým se prý nelíbila neekologická výroba elektrických aut. A to byl tehdy Musk miláčkem mnohých z nich. Foto: Indymedia, tiskové materiály

Zdroje: Carscoops, ABC News

Petr Prokopec

