Zkušený mechanik chtěl opravit nabourané Bugatti, ceny náhradních dílů mu vyrazily dech
21.10.2025 | Petr Prokopec
Není nic, co by se šikovnýma rukama nedalo opravit, že? Bugatti Chiron Pur Sport není výjimkou, zvlášť když se nezdá, že by dostalo opravdu velkou ránu. Jenže potřebujete na něj díly, které stojí absurdní peníze. Za cenu celého Lamborghini dostanete světla, víc nic.
Opravit automobil po havárii nemusí být nic až tak náročného, jakkoli vždy pochopitelně záleží na závažnosti incidentu. Pokud jste ale kupříkladu ťuknuli sloupek vrat při couvání, dost možná bude stačit, když odmontujete dotčený karosářský díl, obrousíte ho, použijete trochu kytu a následně přestříkáte odpovídajícím lakem. Poté jen znovu vezmete do ruky šroubovák či vzduchovou pistoli a máte hotovo. Zač byste v servisu platili nemalé tisíce, na to vám stačilo jen pár stokorun a garáž, ve které jste na pár hodin roztáhli kus igelitu.
Americký mechanik Mat Armstrong by něco takového zvládl levou zadní, se svými zkušenostmi se ale dávno nedrží při zemi. Už před pěti lety si udělal jméno, když pořídil havarované Audi TT, které následně svépomocí opravil a prodal. To byl počátek jeho nové kariéry, která začala nabízet vzestupnou trajektorii. Prakticky každé auto, které vzal od té doby do rukou, bylo dražší a dražší. Od prémiových značek se tak přesunul k těm nejprestižnějším, mezi které patří Lamborghini, Porsche nebo Rolls-Royce. Aktuálně však začal přemýšlet o ještě vyšší lize.
V Miami se totiž objevilo na prodej havarované Bugatti Chiron Pur Sport, které bylo vyrobeno v pouhých 60 kusech. Přímo o tomto kuse jsme psali, jako nový jej za 3,6 milionu dolarů, tedy za 75 milionů korun, pořídil muzikant Alexander Giannascoli, známý spíše pod svým uměleckým jménem Alex G. Dlouho si ho ale neužil, neboť se v něm razil s malou japonskou dodávkou za méně než 200 tisíc Kč. A byť by člověk čekal, že jím dvoutunové Bugatti projede jako nůž máslem bez výraznějších škod, kolize pro Chiron neskončila zrovna dobře.
Armstrong totiž po inspekci zjistil, že náraz se propsal i do karbonového šasí, které tak velmi pravděpodobně doznalo nějaké úhony. Protože se ale v oboru pohybuje již oněch pět let, během kterých si vytvořil známosti na klíčových místech, byl si jist tím, že oprava není nerealizovatelná. Proto začal pátrat po cenách náhradních dílů, které by stoprocentně potřeboval. V ten moment mu ale začal pravidelně lapat po dechu, neboť Bugatti skutečně figuruje ve světě, který není určen běžným lidem.
Pokud byste zatoužili třeba po originálních světlech, vyjdou vás na 150 tisíc Eur neboli na 3,6 milionu korun. To je mimochodem nejen stejná částka, jakou Bugatti požaduje za blatníky, ale zároveň daleko vyšší suma, než jakou dáte za ojeté Lamborghini Huracán. To dostanete celé, tedy nejen se světly a blatníky, přední kapotou či čelní maskou, ale také s podvozkem, motorem, převodovkou... V případě Bugatti musíte jen za kapotu a masku dát dalších 50 resp. 80 tisíc Eur, tedy 1,2 a 1,9 milionu korun.
Tím by samozřejmě nákupní seznam neskončil, nicméně bez ohledu na to, jak dlouhý by byl a na kolik by veškeré komponenty vyšly, měl Mat smůlu. Jak se totiž dozvěděl, vůz si prokleplo i samotné Bugatti. Po dohodě s pojišťovnou byl vůz odepsán jako totálka a Bugatti si jej chce pořídit a opravit samo. Pokud by tedy někdo chtěl značce „fušovat“ do řemesla, má smůlu, neboť ta mu náhradní díly neprodá za žádné peníze.
Je to samozřejmě velmi svérázný přístup, na druhé stranu tu ovšem máme automobilový Olymp, který se jednak bojí o svou reputaci a jednak se nehodlá připravit o kšeft. I při dodržení mnohem vyšších standardů, než s jakými by přišel Armstrong, totiž Bugatti stoprocentně dosáhne značného rozdílu mezi náklady a následnou prodejní cenou. Myslí si to ostatně i Matovi fanoušci, kteří ho tak přesvědčují, aby se nenechal Moslheimem vyšachovat ze hry. Lehký soupeř to jistě nebude...
Přímo o tomto bouraném Chironu Pur Sport, jednom z 60 vzniklých exemplářů, jsme dříve psali. O jeho opravě začal uvažovat zkušený mechanik, ceny náhradních dílů jako z jiné planety ho ale dostaly. Foto: Copart, publikováno se souhlasem
Zdroj: Mat Armstrong@Youtube
