Zlato? Bitcoin? Akcie? Nejlepší investicí posledních let je Jimny. Lidé ho dnes prodávají s mohutným ziskem i po najetí víc než 100 tisíc km
Petr MilerAuta neplatí za dobrou investici, pokud jde o zachování či růst hodnoty v čase. Výjimky se jistě najdou, obvykle se ale nerekrutují z řad docela obyčejných vozů, se kterými byste mohli jezdit každý den. Aktuální Suzuki Jimny je tragikomickou výjimkou jako hrom.
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Zlato? Bitcoin? Akcie? Nejlepší investicí posledních let je Jimny. Lidé ho dnes prodávají s mohutným ziskem i po najetí víc než 100 tisíc km
včera | Petr Miler
Auta neplatí za dobrou investici, pokud jde o zachování či růst hodnoty v čase. Výjimky se jistě najdou, obvykle se ale nerekrutují z řad docela obyčejných vozů, se kterými byste mohli jezdit každý den. Aktuální Suzuki Jimny je tragikomickou výjimkou jako hrom.
Češi nikdy nebyli velkými investory v jakémkoli smyslu těchto slov. Ovšem s tím, jak na ně v minulých letech udeřila ohromná inflace, začali mnozí, kterým aspoň něco zbylo, přemýšlet, do čeho by nastrkali svoje peníze, aby se neproměnily v bezcenné papírky. Ti opatrnější šli cestou spořicích účtů nebo zlata, ti odvážnější zkusili Bitcoin nebo akcie, další si koupili třeba cenné mince či umění. Asi jen málokoho ale napadlo koupit Jimny.
Co je to Jimny, ptáte se? Nějaká nová „hustá” kryptoměna? Typ zlata? Umění, něco jako Banksy? Houby, je to Suzuki, auto, auťák, navíc docela normální offroadový prcek, jehož modernost končí u toho, že si do něj můžete koupit LED světla, a sofistikovanost kdesi u střešních okapových žlábků (sic). Přesto strčí všechno zmíněné do kapsy. Možná ne nominálně, ale když to vezmeme kolem a kolem a zvážíme celkový užitek, je to prostě tak. Však si zkuste třeba zajet na zlatě pro nákup nebo osedlat Bitcoin cestou na dovolenou.
Je to skoro nepochopitelný úkaz, neboť i když je jasné, proč si Jimny drží cenu, nikdo mi zatím nedokázal vysvětlit, proč mu to jde až tak dobře. Je to auto, které postupně vybila z trhu pravidla EU, jimž se Suzuki nebylo schopno rozumně přizpůsobit, ale takových aut přece je. A kolikrát půjde o něco, co vyvolává touhu bohatých lidí, navíc je to opravdu vzácné. Jen tak z hlavy řeknu pár mimořádných aut, která v posledních letech skončila nebo byla nahrazena něčím problematickým, co v cílové skupině nerezonuje.
Máme tu třeba BMW M5 CS, Porsche 911 GTS ještě bez hybridu, Porsche 911 GT3 ještě bez čtyř katalyzátorů či Mercedesy 63 AMG ještě s motory V8. Na cenách dříve vyrobených vozů je to znát, kolikrát zaznamenaly nárůst cen nebo zmenšené poklesy, složitěji se shání apod., ale žádné se neprodává dráž než nové. To se stane možná za 10 let, pokud přijde další devastace nabídky, další inflace, cokoli takového. Jimny raketově roste na ceně už za svého života, i když se s ním jezdí, jako by nebylo zítřka.
Přitom to není zase tak výjimečné auto, neprodalo se ho tu zase tak málo, jeho život v Evropě byl prodloužen „převlekem” za užitkový vůz atd. Přesto je to hotový poklad na kolech. Psali jsme o tom už dřív a už tehdy to udivilo, v roce 2020 ale přece jen nebylo až tak bizarní, že se tu chvíli poslední skladové kusy zaříznutého žádaného modelu obchodníci pokoušeli prodat klidně za milion korun, i když nové tohle auto nestálo víc (sic) než 468 900 Kč. Teď jsme skoro o 6 let dál na této situaci se nezměnilo vůbec nic. A už to nejde označit za rozmarný pokus pár „šmelinářů”, je to realita trhu.
Upozornili nás na to kolegové z Auto Weeku, kteří jsou u vytržení z toho, že v Nizozemsku nenašli v prodeji jediné ojeté Jimny poslední generace, které by stálo méně než 29 945 Eur, i když vůz jako nový přišel na 26 699 Eur. A to je prosím auto z roku 2018 ze samého začátku výroby s nájezdem 112 tisíc km. Jinými slovy, auto 8 let jezdilo, ne úplně málo, přesto na ceně vzrostlo. Cokoli zajímavějšího je v Nizozemsku jen dražší, ceny gradují až na 54 925 Eur za vůz z roku 2023 (tedy už „dodávku” bez zadních sedadel!) s 24 tisíci najetými km. Ani to není zrovna nová skladovka, přesto jsme s cenou na 1,3 milionu Kč a o 20 tisíc Eur výš oproti tehdejší nizozemské ceně.
A není to žádná nizozemská specialita. Když se podíváme na Mobile.de coby evropské tržiště nezatížené specifickými nizozemskými daněmi, odmyslíme si exportní auta, vozy minulé generace přihlášené později, bourané kusy a podezřelé nabídky zjevně nekryté skutečnými auty, ani tam nenajdeme levnější reálně dostupný kus než auto na fotkách níže. Stojí 24 350 Eur, což je 590 tisíc Kč, a je to znovu ranný model z roku 2019 a nájezdem 146 tisíc km. Přesto je i ten o víc než 120 tisíc dražší než stál kdysi nový.
Omezte nájezd, zvyšte rok výroby a bazírujte na maximální výbavě a jste na 700 tisících Kč jako nic. Chtějte dodnes zánovní vůz s jednotkami tisíc km nájezdu a nabídky požadující milion korun i nebudou výjimkou. Bavíme se to tedy snadno o stoprocentním nominálním zhodnocení u takového auta, které mohlo více či méně jezdit. Je to neuvěřitelné, podle Suzuki jde ale prostě žádané auto, které prakticky nemá konkurenci a počet dostupných kusů nikdy neodpovídal poptávce.
Budiž, ale vážně si koupíte Jimny za cenu velmi perspektivního BMW M3 F80? Je to divné, ale je to prostě tak. Kdo Jimny koupil kolem roku 2020 teď slízává smetanu, i když s autem celou dobu jezdil, jak se sluší a patří. Pojízdné zlato? Tak nějak to celé působí...
Tohle je jedno z nejlevnějších reálné dostupných Suzuki Jimny na evropském trhu, které není na odpis. Muselo najet 146 tisíc km za 7 let, přesto je o víc než 100 tisíc dražší než nové. Udivující nejen pro nás. Foto: Oliver Lenz | Ihr Automakler, publikováno se souhlasem
Zdroje: Auto Week, Oliver Lenz | Ihr Automakler@Mobile.de, Mobile.de
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