Zloději dílů očesali tohle auto na ulici tak moc, že kolemjdoucí vůbec nebyli schopni poznat, o jaký vůz se jedná
Petr MilerUž jsme viděli různě „okradená” auta, ze kterých drzí zloději sundali věci, o kterých byste asi ani neřekli, že je lze bez okolků odmontovat. Tahle „práce” ale vše posouvá na zcela novou úroveň. Vůz téměř do puntíku pozbyl všeho, podle čeho by jej šlo bezpečně identifikovat.
Home > Rubriky a sekce > Zajímavosti > Článek
Zloději dílů očesali tohle auto na ulici tak moc, že kolemjdoucí vůbec nebyli schopni poznat, o jaký vůz se jedná
před 4 hodinami | Petr Miler
Už jsme viděli různě „okradená” auta, ze kterých drzí zloději sundali věci, o kterých byste asi ani neřekli, že je lze bez okolků odmontovat. Tahle „práce” ale vše posouvá na zcela novou úroveň. Vůz téměř do puntíku pozbyl všeho, podle čeho by jej šlo bezpečně identifikovat.
V našich životech nemáme zvlášť v této divoké době mnoho jistot, přinejmenším jedna se ale najde - dokud někteří budou něco vlastnit, najdou se jiní, kteří to budou chtít ukrást. Krade se dnes a denně, potají i před očima všech, sofistikovanými i velmi primitivními cestami, krade se vždy a všude.
Jistě, je „krást” a krást, ale upřímně, je v principu nějaký rozdíl, když někdo legálně okrade zbytek společnosti nákupem dotované věci, když si někdo při tankování na firemní kartu odlije naftu do svého kanystru, když v práci zneužívá něco, co mu bylo svěřeno pro jiný účel, když někdo nakoupí záměrně předraženou věc z veřejného rozpočtu a pak si za to nechá dát všimné, když někdo vezme zboží v obchodě a nezaplatí... Přijde nám to všechno na jedno brdo, akorát se to různě dělá, různě se tomu říká a některými lidmi je to různě vnímáno, pokaždé si ale prostě beru to, co mi nepatří. A to tak, že ten, komu to patří, s tím nesouhlasil.
Nikdy to není hodné obdivu, pořád ale existují krádeže, na kterými člověk musí uznale pokývnout pro jejich promyšlenost, sofistikovanost či důslednost. Ze zloděje to nedělá o nic lepšího člověka, přesto je v tom aspoň nějaké „řemeslo”. Někteří vymysleli sofistikované léčky, jiní se prokopali tunelem do centrální banky a lidé, kteří mají na svědomí to, co můžete vidět na fotkách okolo, zjevně dokážou auto rychle zbavit všeho, co na něm má nějakou cenu.
Není jasné, zda až takhle daleko zašli přímo na ulici, což se v menší míře v minulosti také dělo, nebo bylo auto někam odvezeno, tam zbaveno dílů a vráceno na ulici jako nevhodný corpus delicti, obojí by ale bylo dost drzé. Tak či onak se tu nebavíme o primitivní krádeži kol, světel nebo navigačního systému, bavíme se o krádeži všeho. Doslova všeho.
Případ se odehrál v Los Angeles a s údivem o něm informuje i tamní policie, protože tohle se vážně nevídá. Když k nahlášenému... zbytku auta jela, ani nevěděla, co čekat, protože kolemjdoucí vůbec nebyli schopni poznat, o jaké auto se jedná. Původní oznámení tipovalo Mazdu MX-5, líp orientovaní „autaři” ale jistě identifikovali podle siluety zbytků karoserie Porsche 911. Jinak ale skoro není podle čeho jej poznat, možná místo pro odložení levé nohy řidiče se zdá být typicky „poršoidní” a některé detaily interiéru identifikují poslední generaci 992, ale jinak?
Auto bylo skutečně zbaveného všech hodnotných dílů s takovou precizností a důsledností, až to bere dech. Chybí mu kola i jejich zavěšení, motor i s převodovkou, pryč je kapota, nárazníky, blatníky, dveře, celý zadek i s víkem motoru, skládací střecha i světla. Rovněž interiér byl dočista vykuchán, v autě nejsou sedadla, volant, přístrojovka, palubní systém, většina palubní desky, celá středová konzole, dokonce ani bezpečnostní pásy. Zůstaly pouze prahové lišty na holé karoserii s kabelovými svazky a několika zjevně obtížně demontovatelnými částmi interiéru. Jinak tu prostě není nic. Když vám „okradou” auto, běžně to jde spravit. Tady to nemá smysl, výroba úplně nového vozu bude snazší cestou.
Motivace pachatelů je zřejmá - peníze, spousta peněz, navíc bez velkého rizika získaných. Manipulovat s celým autem je náročně a dříve nebo později se to provalí, tyhle díly rozprodáte na online aukcích snadno i za miliony bez podezření kohokoli, legálně dělá to samé kdekdo. Obdivovat to nelze, ale podivovat se na tím, jak to v tomto případě proběhlo... No mrkněte se na to sami.
Poznáte v tomto torzu poslední generaci Porsche 911? Skoro není z čeho... Foto: LAPD Central Traffic Division, CC0 Public Domain
Zdroj: LAPD Central Traffic Division
Bleskovky
- Slavná mrtvá automobilka chce zpátky mezi živé, s motorem V8 a sexy designem není bez šance
včera
- Nizozemsko povolilo „Plně autonomní řízení” Tesly fakticky v celé Evropě. První zkušenosti ukazují, že to nebyl dobrý nápad
15.4.2026
- Co vydrží pneumatika auta? Fanda do zbraní vzal pistole a pušky řady kalibrů a pálil do nich hlava nehlava, aby to zjistil
13.4.2026
Nejnovější články
- Prodeje VW se propadají tak moc, že už to ani Škoda nezachrání. A jinak není kde a od koho brát
před 2 hodinami
- Zloději dílů očesali tohle auto na ulici tak moc, že kolemjdoucí vůbec nebyli schopni poznat, o jaký vůz se jedná
před 4 hodinami
- Nejlevnější Porsche 911 997 na prodej v EU vypadá sakra dobře, za cenu lepší Octavie to může být terno
včera
- Ani elektrická BMW lidé bez dotací nechtějí, vrcholný elektromobil značky končí na největším světovém trhu pro nezájem
včera
- Bugatti ztracené při bankrotu automobilky se objevilo po 25 letech hledání. Dnes má najeto jen 674 km je na prodej
včera
Živá témata na fóru
- Onboard videa 04.17. 08:53 - řidičBOB
- Jednostopé okénko 04.17. 08:47 - řidičBOB
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 04.17. 08:34 - řidičBOB
- Detektory policejních radarů 04.17. 05:18 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 04.17. 00:25 - Lachende Bestien
- Rychlodotazy 04.16. 20:17 - abgx1
- Politický koutek 04.16. 17:36 - mattonecz
- Zajímavé nabídky / slevy 04.16. 16:04 - Předseda