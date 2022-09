Zloději mají jasně nejoblíbenější automobilový cíl, jednou rychlou akcí si přijdou na 25 tisíc Kč

Petr Miler

Během pouhých dvou let vzrostl počet těchto krádeží o 850 procent, což má ve své podstatě jediný důvod - koncentraci vysoké hodnoty do malé a snadno odcizitelné věci. S ohledem na to se změna trendu očekávat nedá, právě naopak.