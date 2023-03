Zloději na vlastní kůži tvrdě poznali, pro co všechno se také nehodí elektromobily před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Už léta říkáme, že elektrická auta nejsou a v dohledné době nemají šanci být skutečnou alternativou vozů se spalovacími motory. Nezřídka jmenujeme i některá typická využití, pro která se nehodí, tohle je jedno z těch méně typických.

Na elektromobily můžete mít milion názorů postavených okolo vlastních preferencí, problematičnost těchto aut z hlediska šíře praktické využitelnosti je ale mimo jakoukoli debatu. Nemá smysl operovat s ničím jiným než s fakty - pokud auto uděláte o desítky procent těžší, dáte mu klidně o stovky procent vyšší výkon, o polovinu a víc mu zmenšíte rezervoár energie a k tomu přidáte, že se musí i o tolik menší množství beztak doplňovat mnohonásobně delší dobu, nemůžete mít před sebou stejně dobře použitelné auto, ani omylem.

Jistě, ve spoustě situací se to nepozná. Pokud někdo dojíždí 20 km denně do práce a doma si dobíjí, může pro něj být elektromobil použitelný velmi dobře. Ke slovu pak sice stejně přijdou jiné nedostatky zejména ekonomického charakteru, ale proč ne - někdo musí mít náušnice od Cartiera, jiný elektromobil od Porsche. Je to každého věc, ale jen do chvíle, než někdo řekne, že není. A to právě říká - elektrická auta mají mít nařízena všichni, i když se pro všechny nehodí a spousta lidí si je prostě nemůže dovolit.

Obvykle v této souvislosti dáváme do placu různá ušlechtilá využití. Jako obchodní cestující, kurýr nebo taxikář bych elektromobil používat opravdu nechtěl. Stejně tak se nehodí pro různé zásahové složky, velmi výkonná auta, která mají také někam dojet, prostě pro tisíc specifických, ale zcela relevantních využití automobilu. Dnes se podíváme na poněkud méně ušlechtilé využití, které ale nakonec jejich limity ukazuje též.

Partička zlodějů z North Precinct v okrsku Gwinnett v americké Georgii si totiž pro vykrádání prodejen, distribuci drog a možná i další nekalé aktivity vybrala Teslu Model X. Na první pohled chytrá volba - je to rychlé a praktické auto, do kterého můžete dát spoustu lupu a uhánět s ním s dynamikou blízkou supersportu. Jenže jak dlouho?

Přesně na to desperáti z Georgie přišli o uplynulém víkendu, když hned několik lidí nahlásilo krádež v obchodu s herními konzolemi. Informace byly kusé, zloději měli prchnout v šedé Tesle Model X, kterou policisté začali hledat v okolí. Zastavit takové auto na silnici by pro ně bylo velmi obtížné, nic takového ale dělat ani nemuseli.

Zlodějům totiž při rychlém úprku z místa došla energie tak rychle, že museli zastavit na nedaleké dobíjecí stanici. Možná to nebyli nejchytřejší chmatáci pod sluncem, ale o to tu nejde - při rychlé jízdě nedojede výkonný Model X dál než desítky kilometrů, prostě na to nemá baterky. A tak na nějaké dlouhé ujíždění policii ani nešlo myslet.

Policie tedy zloděje v pohodě načapala u dobíječky a zatkla je, navíc našla v autě i několik kilo marihuany a nelegálně držené zbraně. Desperáti si nyní budou moci ve vězení zopakovat matematiku a fyziku, protože už ty by jim napověděly, že si pro své „řemeslo” vybrali velmi nevhodný vůz. I v pozici zloděje potřebujete šíři praktické využitelnosti, kterou elektromobily nenabízí. A hned tak - pokud vůbec někdy - ani nabídnout nebudou moci.

Tesla Model X vypadá jako ideální auto na ujíždění policii s kufry plnými ukradeného zboží, než ale zjistíte, že rychle nedojede skoro nikam. Ilustrační foto: Tesla

Recently, North Precinct officers responded to a theft call where they learned that two individuals had taken several gaming systems and fled the store in a Tesla. The officers broadcast the description to surrounding officers who located the individuals. Great work officers! pic.twitter.com/6WuORXsTQx — Gwinnett County Police (@GwinnettPd) March 5, 2023

Zdroj: Gwinnett County Police

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.