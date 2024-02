Zloději elektromobily téměř nekradou, říká policejní komisař. Zdánlivá výhoda ale nakonec shrnuje jejich největší slabiny včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Dá se to konečně brát jako jasné pozitivum spojené s pořízením elektrického auta. Když si ale od policie vyslechneme, jaké důvody nezájem zlodějů o elektromobily způsobují, dobrá reklama to pro ně znovu není.

Elektromobily jsou nám soustavně prezentovány jako dílo pokroku, reálně ale ve srovnání se spalovacími auty prakticky ve všech důležitých oblastech prohrávají. Nejsou tak dobře použitelné, jsou drahé na pořízení, jsou dražší na pojištění či údržbu, rychle ztrácí hodnotu a co vás čeká po konci záruky na baterii, je jedno velké mystérium. A to ani nemluvíme o jejich vysoké hmotnosti, neschopnosti konzistentního fungování v závislosti na okolních teplotách, problematické ekologické bilanci jejich výroby...

Takto bychom mohli pokračovat ještě dlouho, jen bychom se ale opakovali. Dnes tu nicméně nejsme kvůli negativům, chvíli se zdálo, že se objevilo i docela překvapivé pozitivum. A pozitivní věc to sama o sobě je, jenže ve výsledku je jen dílem klíčových špatných vlastností, kterými elektromobily prosluly. A to už i na špatné straně zákona. V důsledku toho o ně zloději nemají zájem, neboť se bojí, že jim elektřina dojde dřív, než s nimi bezpečně zmizí před potenciálními pronásledovateli.

Není to žádný vtip ani mlhavá zákulisní informace, tohle říká německý policejní inspektor v rozhovoru pro Auto Bild. Podle něj se zloději bojí dojezdu třeba proto, že kdyby elektromobil ukradli například v Hesensku nebo Dolním Sasku, mohla by mu dojít šťáva ještě před polskými hranicemi, kam kradené vozy často míří. Inspektor Henning Hauswald to popisuje velmi barvitě.

„Zloději nemají čas, aby zajížděli k dobíjecím stanicím,“ říká drážďanský policista, který má vyšetřování krádeží aut na starosti. A dodává, že ve východní Evropě, kde ukradená auta končí nejčastěji, je infrastruktura ještě horší než v Německu. Z toho důvodu o elektromobily není v těchto oblastech prakticky žádný zájem. Místo toho se kradou hlavně Mercedesy-AMG či BMW M. „Nadále populární jsou také Volkswagen T5 a T6. A o vozy značky Audi bude zájem asi vždy,“ upřesňuje.

Hauswald kromě toho uvedl, že stejně jako v Česku se i v Německu za posledních pár let mnohé změnilo. Ubylo totiž amatérských zlodějů, jenž nahradily vysoce organizované gangy. Ty mají často i dvacet členů, přičemž jsou vybavené jak nářadím, tak i znalostmi. V podstatě jdou tedy na jistotu, tedy hlavně pro takové auto, které buď velmi rychle rozmontují a rozprodají na součástky, nebo se kterým rychle zmizí do zahraničí. Ani pro jedno však elektromobil není tím pravým ořechovým.

Nakonec ani toto tedy není pozitivum, jímž by se automobilky chtěly a mohly chlubit. Na druhou stranu, na řadu lidí může skutečnost, že je nikdo jiný o elektromobil nejspíše nepřipraví, může zafungovat. Zvláště pak na ty, kteří bydlí v Praze, která je dlouhodobě největším revírem zlodějů. Jenže i to je ošidné - podle statistik dochází ke krádežím nejčastěji na sídlištích či v neosvětlených bočních uličkách, kde žijí ti, kdo na elektromobil obvykle nemají. Takže ani tam nebude mít takový svérázný klad velkou váhu.

Vozy mladoboleslavské automobilky jsou u nás terčem zlodějů nejčastěji. Lidé vlastníci Enyaq se však jeho odcizení bát moc nemusí, o elektromobilitu totiž mezi zloději není zájem kvůli jednomu z důvodů, pro které je nakonec odmítají i zákazníci. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

