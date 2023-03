Zloději ukradli šest 818koňových aut během 40 sekund, při honičce v 300 km/h zmizeli policii před 4 hodinami | Petr Prokopec

Husarský kousek svého druhu se povedl šestici kriminálníků. Stačila jim necelá minuta k tomu, aby odcizili auta v hodnotě přes 13 milionů korun. Pět aut bylo později nalezeno, z pachatelů byl ale dopaden jediný.

V loňském roce představil Dodge speciální paket Jailbreak, který byl určen zájemcům o modely Challenger a Charger SRT Hellcat Redeye. Klientela dostala příležitost zaškrtnout jakoukoli příplatkovou výbavu, která se jí zlíbí. Jakkoli se totiž může zdát, že zákazníci mají při objednávce svého vozu absolutní svobodu, realita je trochu jiná. Vše je podřízeno estetickému cítění designového týmu značky, jemuž se třeba nemusí líbit kombinace některých barev. I kdybyste se poté stavěli na hlavu, přímo od výrobce je nedostanete.

Právě to se s příchodem paketu Jailbreak změnilo. Dodge se totiž rozhodl, že na konci životních cyklů obou vozů dá zákazníkům příležitost, aby si objednali naprosté unikáty. Jen u rozšíření možností ale nezůstal, zároveň vozům dodal také o 10 koní vyšší výkon. Jelikož úroveň SRT Hellcat Redeye užívá jen o málo slabší jednotku z Dodge Demon, tedy 6,2litrový kompresorem přeplňovaný osmiválec, měli zákazníci rázem pod pravou nohou 818 koní. Není tedy divu, že o paket Jailbreak byl a je enormní zájem.

Pro nás je v tuto chvíli podstatný hlavně překlad názvu této sady. Jailbreak totiž česky neznamená nic jiného než útěk z vězení. Je přitom nad slunce jasné, že Dodge tím rozhodně nehodlal klientelu popíchnout k nelegálním aktivitám, jen poněkud dramaticky zvýraznil jejich svobodu během rozhodování o konkrétní specifikaci. Někteří lidé ale zjevně automobilku pochopili po svém. Před pár dny tak v dealerství Don Franklin Somerset v Kentucky došlo k velmi odvážné krádeži.

Podle policejní zprávy se skupinka kriminálníků okolo druhé ranní hodiny vloupala do showroomu, kde sebrala klíčky od šesti Dodgů Challenger SRT Hellcat. Čtyři z nich se nacházely uvnitř budovy, dva pak stály před ní. Zlodějům přitom stačilo pouhých 40 sekund na to, aby s vozy opustili dealerství. Následně se pak rozprchli všemi možnými směry. Dobrodružství tím zdaleka neskončilo, neboť čtyři z aut policisté asi hodinu po vloupání identifikovali na dálnici, při následné honičce jim ale rychlostmi až skoro 300 km/h pachatelé zmizeli z dohledu. Policie použila i pásy s hřebíky, dostihla ale jediného z pachatelů, ostatní uprchli neznámo kam.

Auta samotná se ale na dlouho neztratila. Strážci zákona v následujících dnech našli pět ze šesti aut - jednomu zjevně došel benzin a pachatel jej nechal stát na ulici. Další byl získán při zadržení jednoho z pachatelů, zbytek byl objeven v Kentucky, Tennessee a Alabamě. Poslední chybějící Dodge ale stále nalezen nebyl, stejně jako policie nedopadla ani zbylé pachatele.

„Je to opravdu zdrcující. Auta v hodnotě 600 tisíc dolarů (cca 13,4 mil. Kč) jsou pryč,“ uvedl krátce po krádeži generální manažer dealerství Adam Bryant. Ten dodal, že policie byla na místě činu do tří minut, ovšem ani taková rychlost nestačila. Zloději totiž zvládli opustit dealerství dokonce dvacet sekund před tím, než se spustil alarm. Pro Bryanta by to měla být jasná zpráva, že posílit je třeba zabezpečení. V září loňského roku totiž byly z dealerství ukradeny čtyři jiné kusy verze Hellcat.

Vůbec by nás pak nepřekvapilo, kdyby stále četnější krádeže měly souvislost s dalším směřováním značky. Dodge totiž hodlá v brzké době přejít na elektřinu a své ikonické modely nahradí novými generacemi s bateriovým pohonem. Ten nicméně negeneruje takové nadšení, jaké je spojeno se spalovacími verzemi. U nich se tak dá očekávat i růst hodnoty, což zloděje nepochybně láká, jakkoli v tomto případě se zdá, že si dotyční chtěli spíš užít, než že by se toužili obohatit.

Petr Prokopec

