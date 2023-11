Zmýlená neplatí, Tesla po bouři nevole dovolí zákazníkům zbavit se Cybertrucků kdykoli po pořízení před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Tesla pro nás rozhodně není vzorem toho, jak by se firma měla chovat, jedno se jí ale musí nechat - když udělá nějaké chybné rozhodnutí, netrvá až do sebezničení na tom, aby jej hájila jako správné.

Každý z nás dělá chyby. A kdo říká, že ne, dělá je stejně, akorát postrádá zdravou míru sebereflexe. Udělali jsme jich každý v životě spoustu, tak to prostě chodí a dá se nad tím docela snadno mávnout rukou, pokud nebyly fatální, uvědomili jsme si je a vzali si z nich ponaučení. V automobilovém průmyslu se ale tento docela banální a k „lepším zítřkům” vedoucí přístup poslední dobou moc nenosí.

Pravda, automobilky nikdy nebyly moc sebekritické, v posledních letech jsou ale odhodlané trvat na sebevětší pitomosti, kterou udělají. Stačí s vzít přístup tak dvou třetin z nich k elektrickým autům - je od začátku nesmysl zatvrzele trvat na tom, že taková auta budete prodávat prostě všem, je pak ještě větší nesmysl na tom trvat tváří v tvář aktuální tržní realitě. Místo prostého: „Dobře, tak jsme to zkusili, nesetkalo se to s nadšením, tak jsme to změnili,” což by zákazníci vzali, zapomněli by a jelo by se dál, budou kopat na všechny strany a snažit se zničit všechny, kteří jejich jednání nastavují nepokřivené zrcadlo. Že tím nepokrytě ničí své léta budované vztahy se zákazníky, dealery nebo médii, jim zjevně nedochází.

V tomto kontextu je osvěžující jednání Tesly (ze všech firem právě té...), která dlouhodobě nemá problém jít cestou nejen pokusů, ale i přiznání omylů. Ten poslední je docela pozoruhodný a v prvé řadě se divíme, že se vůbec stal.

Jak jsme vás informovali už na přelomu týdne, Američané se rozhodli omezovat své zákazníky v tom, co budou moci dělat se svými Cybertrucky. Zajídá se nám to z principu, neboť s koupeným zbožím má jeho majitel mít právo zacházet dle vlastního uvážení. Nemusíme tomu tleskat, když si ale někdo koupí auto pro to, aby ho pak zapálil, je to prostě jeho věc, pakliže to udělá tak, že tím neohrozí nikoho dalšího. Kdyby tu ale šlo o zapalování... Tesla se po vzoru jiných značek rozhodla omezovat majitele v tom, kdy budou moci svá auta prodat.

Motivace byla jasná, ač nepřiznaná - zamezit vzniku jakéhosi sekundárního trhu. Ale proč? Zrovna u Tesly? Pokud dojde k tomu, že se Cybertruck stane hitem, po němž bude taková sháňka, že výroba nebude stačit, je to pro Teslu dobrá reklama. Pokud bude docházet k transakcím za dvojnásobek původní ceny, což učiní z prvních věrných zákazníků bohaté lidi, bude to znovu reklama a povede to ke spokojenosti prvních (protože zbohatnou) i druhých (protože dostanou, co chtějí) majitelů. Kde je nějaký problém? Z pohledu Tesly je to naopak přesně ten laciný virální marketing, který má ráda.

Proti omezování kupců v nakládání s jejich vozy se pak zejména ve svobodomyslnějších USA strhla vlna nevole a tušíme, že to byl sám Elon Musk, kdo se svým (pravda výběrově) svobodomyslným přístupem přikázal, aby kontroverzní omezení, které zakazovalo zákazníkům prodej Cybetrucku do jednoho roku od koupě pod pokutou 50 000 USD (1,15 milionu Kč), z obchodních podmínek firmy zmizelo. A tak je pryč stejně rychle, jako se tam objevilo.

Tesle za to zatleskáme - je podle nás špatné zavádět podobná omezení, bylo by podle nás ale ještě horší trvat na nich stůj co stůj. Kéž by jiné automobilky byly též schopny reflektovat reakce zákazníků, takový Mercedes by si mohl udělat pár poznámek.

Kontroverzní omezení v obchodních podmínkách Tesly skutečně bylo, teď je ale minulostí. Grafika: Tesla



Se Cybertruckem si tak i první kupci budou moci dělat, co chtějí. Foto: Tesla

Zdroje: Carscoops, Tesla

Petr Miler

