Značce nabízející jen elektrifikovaná auta shořelo dealerství, za poslední roky jich lehlo popelem už 10

Automobilka říká, že s jejími auty nemá tento incident nic společného, faktem ale je, že žádná jiná značka není ani zdaleka spojena s takovým množstvím požárů svých showroomů. Jen nešťastné náhodě se pak věří těžko.

Tento týden ve čtvrtek, tedy 16. května, došlo v Číně na masivní požár showroomu značky BYD. Ohnivé peklo propuklo ve městě Qingkou v provincii Fu-ťien dvaatřicet minut po půlnoci, přičemž na zhruba hodinu zaměstnalo sedm hasičských vozů. Při neštěstí nebyl nikdo zraněn, svědci nicméně uvedli, že zpočátku byly plameny natolik intenzivní, že se k nim požárníci ani nemohli přiblížit. Kromě toho byl hustý kouř vidět na míle daleko, přičemž patrné byly i hlasité výbuchy a praskání.

BYD již přišel s oficiálním prohlášením, dle kterého „bylo předběžně určeno, že požár odstartoval v kancelářích nebo na střeše druhého podlaží. Nelze vyloučit, že byl způsobem zkratem či zastaralými rozvody“. Automobilka tím popírá, že by příčinou bylo samovznícení některého z jejích elektrických či hybridních aut. Prozkoumána totiž prý byla veškerá uložená data, jenž neprokázala žádné abnormality týkající se baterií.

S tím by na jedné straně jistě šlo souhlasit, ostatně by se tak nestalo poprvé. Třeba v únoru podobným způsobem propukl požár v showroomu Hyundai v indickém Shivamogga. S tím čtyři hasičské jednotky bojovali od desáté hodiny večerní do třetí hodiny ranní. Posléze pak bylo oznámeno, že příčinou s největší pravděpodobností byl zkrat elektrických rozvodů. Hasiči pak dodali, že budova neměla žádná bezpečnostní opatření.

Vrátit se můžeme k BYDu, který má v Číně zhruba tři tisíce showroomů, tedy zhruba stejný počet, s jakým je spojen Ford ve Spojených státech. Modrý ovál nicméně v podobných reportech nefiguruje, na rozdíl od výrobce z Říše středu. Zpráva NTDTV totiž upozorňuje, že jde o už desátý požár od října 2021, se kterým je tato automobilka spojena. Jde navíc pouze o incidenty v showroomech, nikoli v továrnách.

Protože jednotlivá ohniska jsou rozprostřena mezi několik měst a provincií, není tu žádná jiná spojitost než samotná auta. Navíc na každém z míst bylo zcela zničeno či poškozeno několik zákaznických vozů, které mířily na servis nebo již byly po něm. Nabízí se tak otázka, zda příčinou přece jen nejsou samotná auta a jejich samovznícení - popření BYD musíme respektovat, vážně ho ale brát nemusíme. Která automobilka by se hrdě hlásila k tomu, že její auta čas od času „bafnou”?

The BYD store in Fuzhou, China was on fire today that consumed the building and vehicles inside. pic.twitter.com/9WPCo3QxHm