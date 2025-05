Značka, která svým novým vozům už nedává zadní okna, svolává auta do servisů, protože v nich lidé nevidí dozadu před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Polestar

Je to úsměvná ironie osudu, zvlášť když tento problém neřeší poprvé. Pokud se dotkne dalších modelů, majitelé si „stylovou” absenci zadního okna ještě užijí. Možná nakonec nebude od věci nechávat autům zadní skla, ostatně co komu provedla?

Před pár dny postihl Španělsko, Portugalsko a část Francie blackout, jaký jsme v Evropě ještě nezažili. Zážitky spojené s výpadkem elektřiny ze svého pohledu popsal portugalský kolega Gustavo Henrique Ruffo, a rozhodně nešlo o cokoli, co bychom mu mohli závidět. V podstatě z minuty na minutu přestalo v tak rozsáhlé oblasti fungovat prakticky vše, na co jsme léta zvyklí jako na úplné samozřejmosti - včetně elementárních komunikačních kanálu. Řadu lidí tak napadlo, že by mohlo jít o kybernetický útok, a tak se spousta z nich začala chovat podobně, jako kdyby propukla válka nebo se dokonce blížil konec světa

Nakonec se ukázalo, že za celým problémem stojí nedomyšlený přechod na nestabilní „zelené” zdroje elektřiny, který se primárně projevil ve Španělsku a sekundárně i v Portugalsku. Došlo tak problém, před kterým dlouhodobě varovali skuteční experti, nikdo je ovšem neposlouchal. Zelená ideologie zas jednou měla navrch, té se podřídilo naprosto vše. A dobrý nápad to ani tentokrát nebyl.

Stejně tak pro změnu jiní experti varují před tím, aby se z aut postupně stávali počítače na kolech. Jenže ani tady nikdo nenaslouchá, výrobci naopak přikládají do ohně jedno poleno za druhým. Třeba klasická zpětná zrcátka jsou tak nahrazována kamerami, s nimiž lze teoreticky spojit jen pozitiva. Výstupní obraz totiž může být jasnější, než jaký vám zajistí mnohdy zašpiněné sklo, různé filtry navíc vše ještě mohou vyčistit od mlhy a podobně. Kromě toho tu pak máme i benefity spojené s aerodynamikou.

Jenže v takové chvíli je zapotřebí, aby celý systém šlapal jako hodinky. Zrovna s elektronikou je ale nejen v automobilové branži spojeno nejvíce problémů a opravy mohou být komplikované. Mnohdy tedy opravdu není třeba inovovat, co bylo po více než sto let dotaženo k dokonalosti. Jenže zkuste něco takového vysvětlit výrobcům, kteří si myslí, že čím více podobných serepetiček do aut nacpou, tím lépe udělají. A proto jim nezbývá, než aby sklidili to, co zaseli.

Nově kosa nedopadla na kámen, nýbrž na značku Polestar, která musí povolat do servisů 27 816 exemplářů elektrického sedanu Polestar 2. A to kvůli haprujícím parkovacím kamerám, jak si všimli kolegové z Carscoops. Mnozí majitelé si totiž stěžovali, že místo výhledu vzad se dočkali na obrazovce pouze hlášky oznamující, že „kamera je dočasně nepoužitelná“. Podle automobilky jde o chybu při synchronizaci multimédií a asistentu parkovací kamery, pročež by v servisech mělo dojít na aktualizaci softwaru a problém zmizí.

Zní to banálně, jenže jde už o druhou svolávací akci téhož druhu - už loni v červnu Polestar upravoval software zhruba 26 tisícům aut. Pro majitele jde pochopitelně o nepříjemnost, zrovna v případě modelu 2 ale mohou jejich vozy stále normálně fungovat, a to díky klasice, kterou je zadní okno, skrze které uvidíte bez problémů - jen si mnozí na takový pohled již odvykli. V případě nových modelů jako je Polestar 4, který se musí obejít bez zadního okna, a chystaný Polestar 5, kterému má chybět též, už to nepůjde.

Musíme se tedy ptát, zda je opravdu dobrý nápad, aby zrovna výrobce, který opětovaně nedokáže zajistit, aby majitelům fungovaly zpětné kamery, přicházel s tak radikálním řešením. Pokud totiž technika selže také u „čtyřky“ a „pětky“, majitelé budou potřebovat někoho jako Otíka z Vesničko má středisková, aby zaparkovali u domu nebo kanceláře.

Komu přitom vadilo zadní okno? Pokud by se kterýkoli výrobce zeptal jakéhokoli zákazníka, v nějakých 99,9 procentech případů by se stěží dočkal odporu k němu a volání po zádi bez skel. Automobilka se ale zřejmě nechala zlákat levnější cestou k bezpečnějšímu autu bez části prosklení, která se ale ve výsledku zase tak bezpečnou neukazuje. Co nám to jen připomíná?

Polestar 2 má opětovné problémy se zpětnými kamerami, aspoň ale má zadní okno. Novější modely značky už si musí vystačit jen s kamerami, co se asi tak může pokazit? Foto: Polestar

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.