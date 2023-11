Zoufalí mechanici Tesly přiznali, že zákazníkům vrací rozbitá auta, vadná firemní politika se otočila proti značce před 5 hodinami | Petr Miler

Tesla už se stihla stát nechvalně proslulou kvůli své mizerné kvalitě výroby, mizerné péči o zákazníky i problematickému řešení záručních požadavků. Jde to ještě dál, zaměstnanci dánského zastoupení firmy se rozpovídali o tom, jak to chodí s opravami.

Elon Musk ve světě byznysu proslul svými vysokými nároky na zaměstnance. Je těžké mu to vyčítat, neboť je to jeden z těch lidí ze staré školy, kteří jedou podle hesla „náročný ke každému, nejnáročnější k sobě”. Můžeme se přít o tom, co všechno je pravdy na příbězích vykreslujících jeho pracovní nasazení, dost jich bylo ale ověřeno na to, abychom mohli s čistým svědomím říci, že nemá problém obětovat práci prakticky všechno i bez nároku na bezprostřední odměnu, pokud v dáli vidí nějaký smysluplný cíl. Potud v pořádku, to je alespoň pro mě sympatický přístup.

Problém je v tom, že se nic nemá přehánět, neboť některé praktiky zdánlivě vedoucí k maximální efektivitě se jím řízeným firmám mohou vrátit jako bumerang. V případě Tesly jsme toho svědky pravidelně - vedení společnosti tlačí na kvantitu a cenu výroby tak, že trpí kvalita až do absurdních mezí, firma odbývá péči o klienty, protože na nic lepšího nemá kapacity, nebo odmítá maximum záručních požadavků, protože i ty lezou do peněz. Není to vše, jak nyní hlásí jeden dánský zpravodajský portál. V tomto případě jde o mechaniky Tesly, kteří prý riskují i propuštění, pokud jim bude oprava vad a poruch trvat příliš dlouho. A tlak na ně je tak velký, že raději zákazníkům předají rozbitá auta, než aby dokončili svou práci mimo stanovený časový rámec.

Tvrdí to magazín Dagens Arbete s vazbami na tamní odbory na základě prohlášení několika mechaniků Tesly, kteří si z obav z odvety firmy nepřáli být jmenováni. Tesla tak ve výsledku ani nemá čas na skutečnou opravu chyb z výroby, neboť nemá čas v podstatě na nic. „Soustavně předáváme zákazníkům rozbitá auta,” cituje magazín jednoho ze zaměstnanců Tesly.

Mechanici totiž mají na provedení každé opravy jasně stanovená časová okna, která musí dodržet, ať už se děje cokoli. Například výměna reflektoru by neměla trvat déle než tři minuty, to je šibeniční termín. Nejen v tomto případě mají být časové limity příliš krátké, což vede nejen k zoufalosti zaměstnanců, ale i nespokojenosti zákazníků a ve výsledku také škodám na pověsti samotné Tesly.

Jak konstatují oslovení zaměstnanci, takto nastavený systém nakonec odměňuje ty, kteří nedělají svou práci pořádně. „Papírově pak máte lepší produktivitu”, tvrdí jeden z nich a dodává, že některé časové limity jsou tak krátké, že během nich dobrou práci odvést ani nelze. Nejhorší je to při hledání neobvyklých, složitějších závad. „Může to být vágní chyba, která se objeví a zase zmizí. Pak si k tomu musíte sednout a pohrát si se všemi kabely, změřit všechny piny a tak dále. Ale to trvá příliš dlouho,” říká dále. Může to být i práce na několik hodin, i kdyby ale vedla k řešení a spokojenosti klienta, pro mechanika to může znamenat ztrátu odměn a dokonce až vyhazov.

Podle zaměstnanců Tesla každých šest měsíců vyhodnocuje, zda mechanici dosáhli svých cílů z hlediska pracovní produktivity. Mechanici pak dostanou hodnocení od jedné do pěti, přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší, tedy opačně než u nás ve školách. Podle hodnocení se pak odvíjí platy a další kariérní postup - s hodnocením 3 nebo nižším můžete zapomenout na odměny či jakýkoli postup. A za jedničku hrozí vyhazov: „Pak přijde rozhovor s personálním a máte problém,” řekl zaměstnanec. V tu chvíli reálně hrozí propuštění, takže aby si mechanici chránili zadnici, některé vozy neopravené vrací zákazníkům, aby měli papírově odškrtnuto, i když ví, že nemají. Pozdější další návštěva téhož zákazníka je brána jako nový servisní případ, to už statisticky nevadí.

„Dostali jsme přímý pokyn od manažera, abychom předali zákazníkům auta, i když nebudou opravena,” cituje Dagens Arbete dalšího ze zaměstnanců. Ti si dále stěžují na mizerný trénink a školení - Tesla prý očekává, že si vzdělání postupně doplní ve svém volném čase.

Automobilka jako obvykle situaci nekomentuje, s ohledem na dříve probírané ale bude na všem řečeném aspoň trocha pravdy skoro jistě - vysvětluje to i mnohé evidentní přešlapy, kterých se firma v minulosti dopustila při řešení rozličných oprav. Názor na to si udělejte sami. Podle nás jsou to tak trochu americké manýry dovedené do extrému. Požadavky na vysokou efektivitu by nikomu soudnému vadit neměly, ale pokud ve výsledku upřednostňují de facto nicnedělání, nutně nemají efekt, jaký si od nich automobilka slibovala. A její vlastní politika se proti ní otáčí.

Model Y je prodejní hit svého druhu, ale jak moc může Tesla počítat s věrností oslovených kupců, když její poprodejní služby fungují tak, jak je popisováno?

