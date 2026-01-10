Zpackaná nová Honda Prelude je nepřekvapivě propadák, dealeři z pokusů o přirážky přešli rovnou ke slevám
Petr Prokopec
včera | Petr Prokopec
Nedokázali jsme si představit, kdo by tohle auto kupoval byť jen za ceníkové ceny, dealeři se ale ve své bláhovosti dokonce pokusili ho prodávat s přirážkami. Nevyšlo to, a tak teď nejenže přechází na slevy z přirážek, ale dokonce i z ceníkových cen.
Nové Hondě Prelude rozhodně nelze upřít přitažlivý zevnějšek, její pozitiva tím ale veskrze končí. Třeba u nás japonská automobilka za toto kupé požaduje 1 199 900 Kč, což by nebylo špatné, kdyby to bylo šestiválcové auto se stovkami koní. Nic takového ale nedostanete.
Prelude má na kontě 203 kobyl, jenže i starají se o něj spalovací dvoulitr a elektromotor, jejichž spojený potenciál zabíjí převodovka CVT. Na stovku se tak kupé dostane až za 8,3 sekundy, jeho rozlet pak zastaví omezovač ve 188 km/h. Po stránce dynamické tedy jde o tragédii, která nezvládá konkurovat ani těm nejobyčejnějším autům na trhu.¨
Třeba Škoda vám za zlomek ceny prodá Fabii i Octavii osazené vždy 1,5litrovým čtyřválcem produkujícím 150 koní. Menší hatchback s nimi přitom zvládne stovku za rovných 8 sekund, zatímco větší liftback potřebuje o pět desetin více. Dokáže se ale rozjet až na 229 km/h, Fabia je oproti němu o 7 kilometrů v hodině pomalejší. Prelude se tak nemůže rovnat ani tomuto mladoboleslavskému duu nemůže rovnat, natož pak něčemu lepšími. A i když je o 45 centimetrů delší než Fabia, rozhodně není praktičtější. Srovnávat pak zavazadelník Hondy s Octavií, by již bylo hotové šílenství. Vážně je to tedy pouze vzhled, čím může Japonec bodovat.
Ve Státech stojí Prelude stojí míň než v Česku, i tak je ovšem pro Američany poměrně drahý - z kapsy musí vytáhnout 42 tisíc dolarů neboli 873 tisíc korun. V této částce navíc není zahrnut poplatek za dodání ve výši 1 195 USD, což je dalších 25 tisíc Kč. Některé tamní prodejce to ovšem neodradilo od toho, aby si na kupé pokusili pořádně namastit kapsu. Třeba dealerství Pohanka Honda z Fredericksburgu ve Virgnii tak Prelude nabídlo za 68 850 USD, tedy za opravdu šílených 1,43 milionu korun.
To jsou peníze, za které si v USA můžete koupit Cadillac CT-4 V Blackwing, BMW M2 nebo dokonce základní Porsche Cayman. Není tedy divu, že se bíle lakovaný exemplář neprodal a prodejce musel přistoupit ke snížení ceny o 10 000 USD neboli o 208 tisíc korun. I tak se ale dá předpokládat, že jeho nabídka nechá klientelu chladnou. V takové Kalifornii totiž dealerství Jerry Seiner Honda nabízí rovněž bílý Prelude pod oficiální cenou, a to za 41 465 USD. Čili za 862 tisíc korun.
Ani to ale nejspíš nebude k oslovení zákazníků stačit. Japonská automobilka tak dost možná zabila další ze svých legend, o jejíchž znovuzrození se pokusila. Když totiž v roce 2016 přivedla na svět NSX druhé generace, jistě nepředpokládala, že se jí během osmi let povede celosvětově prodat jen 2 908 aut. Lze pak sice konstatovat, že Prelude na tom bude lépe, to je však jen velmi slabá útěcha. Navíc je otázkou, jak moc šestiválcové hybridní kupé překoná, neboť zájem je opravdu mizivý.
Prelude má totiž v USA za prosinec, což byl první celý měsíc, kdy kupé bylo v prodeji, na kontě jen 174 registrací. Listopadových 30 aut tím sice bylo překonáno, ovšem i tak Honda dalece zaostává za konkurencí. Poslední měsíc loňského roku se totiž prodalo třeba 229 kusů Subaru BRZ. Toyota Supra pak oslovila 277 lidí a GR 86 dalších 576. Nissan pak u kupé Z publikoval jen čtvrtletní prodeje, ovšem pokud celkových 665 aut vydělíme třemi, jsme v průměru na 221 vozech měsíčně.
Bylo ale skutečně naivní při dané dynamice a ceně cokoli jiného. Další osud kupé je tak pouze na Hondě. Pohonné ústrojí se ale posílení dočká asi jen stěží, a pokud ano, zřejmě by kromě výkonu šla nahoru i cena. Ta se ovšem musí vydat zcela opačným směrem, což by v případě dehybridizace bylo docela dobře možné. Troufne si japonská automobilka konečně?
Nový Prelude se stejně jako NSX druhé generace zapíše do historie jako propadák. Možná by tak nebylo od věci, kdyby japonská automobilka konečně zase začala používat zdravý rozum. Foto: Honda
Zdroj: Honda, Carscoops poprvé a podruhé
