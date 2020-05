Zpěvák Jamiroquai dál rozpouští svou sbírku BMW, je k nevíře, kolik jich pořád má před 3 hodinami | Petr Prokopec

Pokud máte pocit, že o prodeji bavoráků Jaye Kaye už jsme psali, nemýlíte se, dokonce ne jednou. Přesto prodává další, hned tři najednou, aut tak musí ve sbírce opravdu spoustu.

Není žádným tajemstvím, že frontman kapely Jamiroquai patří mezi velké automobilové nadšence světa. O jeho sbírce se toho ví docela dost a i z toho, co víme, lze říci, že je vskutku úctyhodná. Přesto nás Jay Kay pravidelně překvapí tím, že vytáhne další auta, která prodává a o kterých dříve nikdo krom jeho okolí neslyšel. Před dvěma měsíci jsme se tak dozvěděli, že britský zpěvák až do letoška vlastnil své vůbec první auto, a sice BMW 1602, které poslal do světa. A nyní opět čistí své garáže od bavoráků, které vesměs nejsou známé.

Ani tentokráte však nejde o žádné tuctové vozy, ale tři klenoty ve špičkovém stavu, u nichž má stačit zasunout klíček do zapalování a následně sešlápnout plynový pedál. Z toho důvodu je jisté, že zájemci budou muset sáhnout hlouběji do kapsy než minule. Jakkoliv je třeba dodat, že nevýhodou všech aktuálně nabízených aut je usazení volantu na pravou a tedy pro kontinentálního Evropana nesprávnou stranu.

Alpina B9 3.5

Jako první si vezmeme na paškál sedan, který se ono pravostranné řízení snaží naopak udat jako svou velkou výhodu. Alpina totiž vyrobila 500 kusů modelu B9 3.5, přičemž pouze 64 dostalo volant na oné nesprávné straně. Z této várky pak bylo 46 vozů osazeno automatem ZF, zatímco zbylých 18 bylo svázáno s pětistupňovým manuálem Getrag. Právě do této skupinky spadá Jay Kayův vůz, jenž dále disponuje 245 koňmi. S tímto výkonem přitom sedan zvládal sprint za 6,3 sekundy, což bylo tempo, jaké nedokázali držet ani majitelé Porsche 911. Od roku 1983 vůz najel 134 756 mil (216 868 km), přičemž prodat by se měl za minimálně 25 tisíc liber (cca 767 tisíc Kč).

BMW M3 E30 „Competition Pack“

Druhý kousek odstartoval svou životní dráhu jako originální BMW M3. Nicméně následně byl překonvertován na soutěžní speciál, jakkoliv registrační značky mu zůstaly. To znamená, že na rallye veteránů můžete klidně dojet po vlastní ose, přestože uvnitř nechybí ochranná klec či manuál se zkrácenými převody. Zvenčí je pro změnu možné počítat se 17palcovými soutěžními koly a obřím spoilerem, v rámci techniky pak s motorem naladěným na 260 koní a sportovním podvozkem. Jay Kay si přitom tento na zakázku postavený speciál pořádně užil v březnu letošního roku na Rally Isla Mallorca, tedy krátce předtím, než se Británie uzavřela světu a před světem. Proč se nyní vozu zbavuje, není známo, v aukci by však měl vynést alespoň 48 000 GBP (cca 1,45 milionu Kč).

BMW 3.0 CSL

Jdeme do finále, a to rovnou k nejstaršímu účastníkovi zájezdu. Tím je předchůdce řady 6 z roku 1972, jenž ze svého třílitrového šestiválce pumpuje „pouze“ 203 koní. I tentokrát je volant vpravo prezentován jako sběratelské pozitivum, dostalo jej totiž pouze 500 aut. Jak ovšem dodává aukční společnost, jde o vůbec nejlépe zachovalé CSL, jaké kdy pod dražební kladívko mířilo. I díky tomu by nakonec mělo být ze zpěvákových BMW tím nejdražším, nejnižším odhadem je suma 135 tisíc liber (cca 4,1 milionu Kč). K této částce vozu napomáhá i nízký nájezd 62 tisíc mil (99 770 km), stejně jako skutečnost, že předchozí majitel utratil 60 tisíc liber (1,8 milionu Kč) za renovaci. Od té doby BMW najelo jen zhruba 1 600 km, Jay Kay si jej tedy vlastně ani pořádně neužil. O to více ale můžete koním pod kapotou popustit uzdu vy.

