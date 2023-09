Zvrácená doba: Šéf výrobce elektromobilů, který loni prodal jen 4 tisíce aut, dostal přes 8,5 miliardy na odměnách před 6 hodinami | Petr Prokopec

Přijde vám odměna 8,5 milionu korun ročně za jakoukoli práci jako velkorysá? Nebudeme vám to rozmlouvat, Peter Rawlinson si ale za loňský rok přišel na 8,52 miliardy, tedy tisíckrát víc. A to přesto, že jím řízená firma neprodala skoro nic, stačilo nafouknout cenu akcií.

Automobilka Lucid Motors vznikla tak trochu na truc. Založena totiž byla lidmi, kteří začínali u Tesly, ovšem po nějaké době již nemohli vystát Elona Muska. Proto se přesunuli z Fremontu do sedm kilometrů vzdáleného Newarku, kde došlo na položení základního kamene Lucidu. Jakkoli se tak ovšem stalo již v roce 2007, na zahájení výroby prvního firemního modelu s názvem Air došlo až předloni. Pro rok 2022 pak bylo v plánu 20 tisíc kusů, značka však nakonec své plány změnila, přičemž vše zdůvodnila zádrhely v dodavatelských řetězcích.

Dnes s jistotou můžeme říci, že to byla jen výmluva. Lucid totiž loni vyrobil 7 180 aut, dodat jich ale dokázal pouze 4 369. Podobně je pak na tom letos, za první pololetí má totiž automobilka na kontě 4 487 vyrobených a jen 2 810 dodaných aut. Prakticky polovina veškeré produkce se jí tak válí na skladě, což jen připomíná, jak elektromobily nejsou receptem na úspěch na trhu. Toho dosahuje v podstatě jen Tesla, a to nikoli proto, že vyrábí elektromobily.

V případě Lucidu tak nepřekvapí, že se nemůže pochlubit ani závratným obratem. Po prvním letošním kvartálu ji totiž na účtu přistálo celkově 149,4 milionu dolarů (cca 3,36 mld. Kč), po tom druhém pak 150,9 mil. USD (3,39 mld. Kč). O zisku si nicméně může nechat pouze zdát, přesto si šéf automobilky Peter Rawlinson za loňský rok přišel na odměnách na - podržte se - 379 029 183 dolarů. Jde tedy si o 8,52 miliardy Kč, víc než činí obrat firmy za celý letošní rok.

Rawlinson se tak stal nejlépe placeným šéfem všech světových automobilek, což je při prodeji 4 tisíc vozů vážně obdivuhodné. Napříč manažery nějak souvisejícími s automobilovým světem pak byl překonán pouze šéfem společnosti Nvidia, který si loni přišel na 506 343 201 USD (11,38 mld. Kč). Pokud byste přitom hledali v daném žebříčku Muska, máte pro letošek smůlu. Šéf Tesly sice v roce 2021 získal akcie v hodnotě 23,5 miliard dolarů (528,61 mld. Kč), loni ale nedostal nic. A pravidelný plat za svou práci nebere.

Rawlinson ano, bere standardně 575 000 USD tedy asi 12,93 mil. Kč za rok, zbytek jsou výkonové bonusy. Za co, když automobilka neprodává skoro nic? V jeho případě byly spojené s růstem hodnoty akcií firmy, která vystřelila až na naprosto absurdních 55 dolarů za kus, což firmě dopřávalo tržní kapitalizaci asi 126 miliard dolarů, tedy hodnotu cirka dvou skupiny Volkswagen, která roční prodeje Lucidu vyrovná asi za hodinu jednoho pracovního dne. Dnes je mimochodem na 6,30 USD za kus. I současná tržní kapitalizace 14,38 miliardy USD (pořád skoro 1,5 Renaultu) je nepřiměřená významu firmy, i tak je ale skoro o 90 procent nižší než na vrcholu. Je to celé zvrácené, chvíle loňské elektro-mánie ale stačily k tomu, aby se Rawlinson zabezpečil do konce života.

Odměněn byl tedy akciemi firmy, díky nimž si vydělal třeba jedenáctkrát víc než Mary Barra. Ta šéfuje koncernu General Motors, který též vyrovná prodeje Lucidu v řádu hodin. Loni si nicméně přišla na 2,1 milionu dolarů (47,24 mld. Kč), přičemž k danému základu získala akcie v hodnotě 32 006 824 USD (7,19 mld. Kč). Zmínit musíme i šéfa Fordu Jima Farleyho, který se základním platem 1,7 milionu dolarů (38,24 mil. Kč) a akciemi v hodnotě 18 340 695 USD (4,12 mld. Kč) figuruje v rámci automobilového sektoru na celkovém 14. místě. Také modrý ovál se stejně jako Lucid a GM v případě elektromobility především trápí.

Do Rawlinsona a jeho odměny už si neváhal šťouchnout Elon Musk, který naznačil, že šéf Lucidu - dříve jeho nejbližší kolega, dnes velký trn v oku - je v poměru k úspěchu firma přeplácený. „Dejte si pozor na každou společnost, kde odměna za řízení není spojena s výkonem,” napsal šéf Tesly na X. Něco na tom bude, nicméně i Musk dostává peníze hlavně za růst hodnoty akcií Tesly, který je podobně nemístný jako u Lucidu, jen v trochu jiných řádech.

Elektrický sedan Air se sice vyrábí, prodává se ale velmi bídně. Přesto šéf automobilky Peter Rawlinson za loňský rok dostal víc, než kolik činí celkový letošní obrat firmy. Jeho odměna byla spojena s růstem hodnoty akcií, která vyletěla do stratosféry bez jakéhokoli kloudného důvodu. Vskutku zvrácená doba.

