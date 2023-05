400 tisíc Kč pryč po 11 600 km, po 3 letech třetinová cena. Extrémní pokles hodnoty elektromobilů je skutečný před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Opel

Ani Petr Fiala už statistikám nevěří, když se mu nehodí do krámu, ony ale málokdy lžou. Údaje o dramaticky vyšší ztrátě hodnoty elektrických aut vedle benzinových a dieselových vozů nejsou smyšlené, taková Corsa-e budiž dalším důkazem.

Na konci roku 2014 vstoupila na evropské trhy pátá generace Opelu Corsa. A prodávala se za ceny, které dnes můžeme považovat za pohádkové. Na koupi třídveřového hatchbacku osazeného čtyřválcovou jedna-dvojkou naladěnou na 68 koní vám tehdy stačilo pouhých 219 900 Kč. Dnes je nicméně na trhu již Corsa šesté generace, s níž přišlo zdražení známé prakticky od jakékoli jiné značky. Je sice pravdou, že karoserie je aktuálně už jen pětidvéřová, přičemž výkon motoru vzrostl na 75 koní, připravit si však musíte alespoň 369 990 Kč.

Není to ale nic proti tomu, kolik po vás Opel bude chtít v případě elektrické verze. Ta je sice nepřímo dotována na mnoha úrovních, ani tak si ale bez 909 990 Kč ani neškrtnete. Za bezmála 1 milion korun přitom dostáváte 4 060 milimetrů dlouhý vůz, který byl osazen bateriemi o kapacitě 50 kWh a elektromotorem naladěným na 136 koní. Ke zdolání stovky tedy potřebujete 8,7 sekundy, což je ten nejzajímavější údaj. Maximálka však byla omezena na 150 km/h, i teoretický dojezd pak činí jen 353 km, o tom praktickém ani nemluvě.

Pokud by politici elektromobilům neumetali cestičku nejen skrze ony dotace, ale třeba také zakazováním vjezdu spalovacích aut do center měst, neexistoval by pro jejich pořízení jediný rozumný důvod. Zdravý rozum však starý kontinent minimálně na několik let opustil. Spíše než do showroomů s novými vozy tak stále více lidí míří do autobazarů. V nich pak mohou narazit i na čtyřmetrový elektrický hatchback Opelu. A teprve tam ukazuje, jakou finanční sebevraždou dnes koupě elektrického auta je.

O tom, jak moc dnes elektromobily ztrácí hodnotu, jsme z jakéhosi makropohledu psali minulý týden. Konkrétní elektrické vozy z toho pak nepřekvapivě nevychází ani trochu lépe. A Corsa-e není výjimkou ani náhodou, plně kopíruje aktuální trendy.

Tento vůz je tak aktuálně možné pořídit z druhé ruky za cenu, která je srovnatelná se sumou potřebnou na novou benzinovou variantu v úplném základu, bavíme se o sumách okolo 400 tisíc Kč. Pokles hodnoty je tedy opravdu enormní, zvláště když si uvědomíme, že prodeje odstartovaly oproti původním plánům se zpožděním, a to až ve druhém čtvrtletí roku 2020. Maximálně zde tak máme tři roky stará auta, u nichž je možné počítat ještě s pětiletou tovární garancí na baterie. Přesto jsou k mání za sumy pohybující se - v závislosti na ceně pořízeného provedení - mezi polovinou a třetinou zákazníky původně zaplacené částky, ostatně málokdo si vůz koupil v základním provedení.

Co za tím stojí? Už dobře známé obavy z nákladů udržování elektrického pohonu při životě, nic jiného v tom není. V případě obecné spolehlivosti budete důvod hledat stěží, ostatně Opel prozatím nevyrukoval s jedinou svolávací akcí. A se zásadní kritikou se neozvali ani samotní majitelé. Ti jediní tak mohli na autě nějaké škody - kvůli omezenému dojezdu Corsa-e městskou zástavbu opouští jen výjimečně. Je proto třeba hledat případné škrábance na karoserii či litých kolech. Ty mohou stát i za rozhozenou geometrií, ale to jsou všechno relativní prkotiny.

Na pokles ceny upozorňují naši kolegové z Auto Bildu, který proklepli bílý exemplář poprvé zaregistrovaný v listopadu 2021. Jeho první a jediný majitel s ním najel jen 11 611 kilometrů, přičemž nevynechal jedinou předepsanou prohlídku. Špičkový stav tak není překvapením, cena pak klesla na 22 990 Eur (cca 544 tisíc Kč). To sice není zrovna láce, v kombinaci s druhou nejvyšší úrovní výbavy (od 949 990 Kč), která mimo jiné zahrnuje navigaci, klimatizaci či parkovací senzory je to ale znovu obrovský propad hodnoty výměnou za prakticky nulové využití. Vůz pozbyl na ceně 405 tisíc za Kč za necelých 12 tisíc km, to jsou šílené peníze. Však 35 Kč za ujetý km platí na ztrátě hodnoty majitelé drahých limuzín vyšších tříd, ne kupci obyčejného městského mini.

Znovu si tak můžeme položit otázku, proč si někdo myslí, že elektromobilita bude schůdným řešením individuální mobility mas. Není to možné, na tohle prostě obyčejní lidé nemají a mít nebudou. A kdo se do tohoto dobrodružství přece jen pustí, ten za pár let zjistí jen to, jakou chybu udělal a opakovat ji jistě nebude.

Jen 18 měsíců stará Corsa-e vás může stát skoro polovinu toho, co vyžaduje dealer za zcela nový vůz. Pokud pak zvolíte exemplář z počátku výroby, může jít ještě o další statisíce méně. A to se bavíme o maximálně sotva tříletém autě. S elektromobilitou na věčné časy a nikdy jinak... Foto: Opel

Zdroje: Auto Bild, TÜV, Mobile.de

Petr Prokopec

