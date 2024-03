600 tisíc Kč za 4 roky, přes půl milionu za 18 000 km. Propad hodnoty je i u „levných” elektromobilů extrémní včera | Petr Prokopec

/ Foto: Julian Janzen, publikováno se souhlasem

Dramatické zdražení leasingů elektrických aut navzdory snižování jejich pořizovacích cen není žádná konspirace. Jen realisticky reflektuje vývoj jejich hodnoty v horizontu několika let. I cena relativně levného Opelu Corsa-e se během pár roků propadá téměř k nule.

Na konci roku 2014 vstoupila do prodeje pátá generace Opelu Corsa. A prodávala se za ceny, které dnes můžeme považovat za pohádkové. Na koupi třídveřového hatchbacku s čtyřválcovou jedna-dvojkou naladěnou na 68 koní vám tehdy stačilo pouhých 219 900 Kč. Dnes je nicméně na trhu již Corsa šesté generace, s níž přišlo zdražení známé prakticky od jakékoli jiné značky. Je sice pravdou, že karoserie je aktuálně už jen pětidvéřová, přičemž výkon motoru vzrostl na 75 koní, připravit si však musíte alespoň 369 990 Kč (či v aktuální akci o 10 tisíc Kč méně).

Není to ale nic proti tomu, kolik po vás Opel bude chtít v případě elektrické verze. Ta je sice nepřímo dotována na mnoha úrovních, ani tak si ale bez 909 990 Kč ani neškrtnete. A v závislosti na verzi a zvolené výbavě vás přijde na 1 milion korun jako nic - už verze Elegance s lepšími světla, vyhřívanými sedadly, metalízou a lepší nabíječkou se posune takto vysoko.

I za takové peníze přitom dostáváte pořád ten samý, jen 4 060 milimetrů dlouhý vůz, který je v elektrickém provedení osazen bateriemi o kapacitě 50 kWh a elektromotorem naladěným na 136 koní. Ke zdolání stovky tedy potřebujete 8,7 sekundy, což je ten nejzajímavější údaj. Maximálka však byla omezena na 150 km/h, i teoretický dojezd pak činí jen 353 km, o tom praktickém ani nemluvě.

Pokud by politici elektromobilům soustavně neumetali cestičku tisícem způsobů, takové auto by se nikdy ani nedostalo do nabídky, natož aby si ho někdo koupil. Za současného stavu se děje to první i to druhé, neznamená to však, že by to byla výhra pro kohokoli. Nevíme, s jakou bilancí tento vůz prodává Opel, jeho kupci ale mohou z fleku vstoupit do klubu se sedláky od Chlumce. Na vlastnictví tohoto vozu jsou totiž ekonomicky biti jako málokdo jiný.

Před pár dny přišla právě Corsa-e na přetřes v souvislosti s varováním „automobilového papeže”, že zákazníci, kteří si pořizují elektromobily na operativní leasing, přeplácí spalovací auta až o 142 procent, a to paradoxně v době, kdy elektrické vozy na ceně klesají ze všech nejrychleji. Proč? Protože pro cenu dlouhodobého pronájmu auta není částka potřebná na pořízení důležitá v podstatě vůbec, rozhoduje rozdíl mezi kupní cenou nového a prodejní ojetého vozu, kterou suma měsíčních splátek musí vykrýt především. A v tomto ohledu jsou na tom elektromobily mimořádně mizerně, jak se zejména od loňského roku pravidelně traduje.

Corsa-e je jedním z nechvalně zářných příkladů, neboť ojeté kusy je už necelé čtyři roky po jejich uvedení do provozu možné pořídit z druhé ruky za sumu odpovídající ceně nové benzinové varianty. Bavíme se tedy o sumách okolo 330 tisíc Kč - krátká rešerše na Mobile.de ukáže, že nejlevnější exempláře se dokonce dostávají pod tuto hranici. Takové vozy musí mít najeté „už” vysoké desítky tisíc kilometrů, v nabídce ale vidíme i kousky s méně jak 20 tisíci km, které nejsou zase o tolik dražší - vůz z března 2021 s 18 200 km nabízený v německém Kaufberenu vyjde momentálně v přepočtu na 415 tisíc Kč.

Pokles hodnoty je tedy opravdu enormní na auto, jehož prodeje odstartovaly až ve druhém čtvrtletí roku 2020. Na trhu ojetin tedy pořád neexistují ani čtyři roky stará auta, přesto ztratila na hodnotě až 600 tisíc km s vyššími nájezdy a delším stářím, nebo klidně přes půl milionu za ani ne 20 tisíc ujetých kilometrů během tří let. A to kupující pořád počítat mohou počítat s pětiletou tovární zárukou na baterie, až tato jistot za rok za dva zmizí, poletí ceny ještě níž. K tomu je třeba dodat, že srovnáváme ceny ojetin se sumami potřebnými na pořízení základního provedení - málokdo si ale vůz koupil v úplném základu, když ani vyšší úrovně výbavy nedisponují docela obyčejnými věcmi, jako je vyhřívání předních sedadel.

Na fotkách níže můžete vidět auto z jakéhosi středu nabídky, od zřetelného fandy elektromobilů (nálepka „100 % Elektro” na zádi, Tesla v garáži apod.), který nám sám prozradil, že nechtěl jít s cenou tak dolů, protože jím opečovávané auto s 50 tisíci km za 3,5 roku existence je prý jako nové a zasloužilo by si lepší cenovku. Ale realita trhu jej donutila jít s nabídkou až na úroveň 390 tisíc Kč, a to je v podstatě pořád moc na to, aby se takto „stará” a „ojetá” Corsa-e obratem prodala.

Proč tomu tak je, když se benzinové Corsy z roku 2021 s nájezdem pod 20 tisíc km prodávají pořád za víc jak 300 tisíc Kč? Už dobře známé obavy z nákladů udržování elektrického pohonu při životě, nic jiného v tom není. V případě obecné spolehlivosti budete důvod hledat stěží, ostatně Opel prozatím nepřišel s jedinou svolávací akcí. A se zásadní kritikou se neozvali ani samotní majitelé. Je to prostě vrozená slabina tohoto druhu aut, to je celé.

Znovu si tak můžeme položit otázku, proč si někdo myslí, že elektromobilita bude schůdným řešením individuální mobility mas. Není to možné, na tohle prostě obyčejní lidé nemají a mít nebudou. A kdo se do tohoto dobrodružství přece jen pustí, ten za pár let zjistí jen to, jakou chybu udělal a opakovat ji jistě nebude. Majitel auta na fotkách níže odepíše přes 600 tisíc Kč za 3,5 roku a 50 tisíc km, to je na ježdění s obyčejnou Corsou docela soda.

Opel Corsa-e je jednou z ukázek toho, jak moc a jak moc rychle elektrická auta ztrácí hodnotu. Tento kousek je vlastně ještě drahou nabídkou, i když majitel odepsal přes 600 tisíc Kč za 3,5 roku. Foto: Julian Janzen, publikováno se souhlasem

Zdroje: Opel, Mobile.de

Petr Prokopec

