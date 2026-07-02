A padá a padá: Ceny elektrického propadáku Porsche už spadly pod 800 tisíc Kč i u aut se 130 tisíci km bez nehody či jiné vady
Petr MilerNěkteří říkají, že zájem o elektrická auta pod tíhou vysokých cen paliv roste, což se má týkat zejména ojetin. Pokud k tomu skutečně došlo, trh s tímto autem to bezpečně minulo, neboť takový vývoj by musel aspoň zastavit pád jeho cen. Nestalo se.
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A padá a padá: Ceny elektrického propadáku Porsche už spadly pod 800 tisíc Kč i u aut se 130 tisíci km bez nehody či jiné vady
2.7.2026 | Petr Miler
Někteří říkají, že zájem o elektrická auta pod tíhou vysokých cen paliv roste, což se má týkat zejména ojetin. Pokud k tomu skutečně došlo, trh s tímto autem to bezpečně minulo, neboť takový vývoj by musel aspoň zastavit pád jeho cen. Nestalo se.
Docela by nás zajímalo, zda si aspoň lidé ovládající významné automobilky v tuto chvíli drbou hlavu nad rozkladem hospodaření svých rodinných pokladů, neboť i oni to musí poznat na tom, jak se jim žije. Je otázkou, zda by se za jiných okolností nevzdávali dříve plánovaných rozmarů, tak či onak to na ně musí dopadat.
Například hodnota akcí VW Group spadla na nejnižší úroveň od roku 2010, hodnota Porsche soustavně lavíruje poblíž historicky vůbec nejnižšího čísla a je téměř o dvě třetiny níž než před třemi roky, Nissan je na tom nejhůř, kam oko dohlédne a jen za posledních pět let ztratil polovinu své ceny. Takto bychom mohli pokračovat ještě chvíli s tím, že zisky dotčených firem se zhroutily na minimální hodnoty, pokud už nespadly do těch záporných.
Společný jmenovatel je přitom jediný - od počátku absurdní sázka na elektrická auta. My bychom si asi za takových okolností hlavu drbali, neboť se tomu dalo vyhnout, stačilo myslet. A místo slepé víry věřit starému dobrému technickému a obchodnímu úsudku. Pro některé je vývoj akciových trhů a ukazatelů výkonnosti jednotlivých firem příliš vzdálený, i takoví ale mohou neúspěch těchto strategií vidět mnohem hmatatelněji jinde - v bazarech.
Je totiž až fascinující, s jakou soustavností padají ceny ojetých elektrických aut. I když jakákoli jiná auta za poslední roky soustavně zdražují a způsobují kolikrát sotva znatelný pokles hodnoty v čase, elektromobily padají neustále navzdory vývoji cenové hladiny i veškerému přihřívání polívčičky v jejich prospěch. Právě tady se ukazuje, jak malý je přirozený zájem o ně, neboť trh s ojetými vozy je mnohem méně zmanipulován než trh s těmi novými. A tak se na něm jen znásobuje efekt omezeného reálného zájmu - tím, jak jsou vnucovány tyto vozy kupcům nových aut, roste jejich nabídka coby ojetin. Ale protože zájemců o jejich koupi přibývá pomaleji, ceny dál klesají.
V posledních měsících jsme přitom pravidelně slýchali, jak zájem o tyto vozy roste kvůli cenám paliv. Možné to je, jakkoli se tím opravdu nedá nic ušetřit, pokud se to ale opravdu stalo, symbol elektrického fiaska Porsche to minulo obloukem. V minulosti jsme psali, jak ceny nejlevnějších ojetých kusů prorážely psychologické hranice typu 1,2 nebo 1,0 milionu, teď jsme ještě o pořádný kus níž. Auto na fotkách okolo se teď v Americe prodává za 37 500 USD, tedy méně než 800 tisíc Kč. A není to žádná „levá”, navíc se ani tak prodat nedá.
I když se o nabídce zmínili i kolegové z Jalopniku, auto podle prodávajícího, se kterým jsme prohodili pár slov, zůstává bez zájmu. A to jde o jeden z nejlevnějších Taycanů v prodeji vůbec, rozhodně nejlevnější takový, který nenajel víc než 81 tisíc mil (asi 130 tisíc km), nebyl bouraný a nemá jinou vizuální ani technickou vadu. Přesto je po 5 letech s cenou takhle nízko, někde na úrovni trochu lepší Octavie.
Taycan přitom vůbec není špatné auto, sám k němu chovám sympatie a opakovaně mě napadlo, že za takovou cenu je skoro škoda si jeden nekoupit. Nakonec to ale pořád nedává smysl - dokud budou ceny dál touto rychlostí padat, je to stále stejná finanční past. Zvlášť když jde pořád o elektromobil se všemi svými limity a pro mě osobně vůz jen na nějaké dvě třetiny cest. Muselo by to tedy být druhé auto, s očekávaným dalším poklesem hodnoty je to na takové využití moc drahý špás.
Někteří nyní jistě namítnou, že tohle jsou USA a v Evropě je dráž. Je, ale trend je stejný a co dnes platí v Americe, bude za půl roku platit tady. Ostatně právě teď vidíme v evropské nabídce nebourané Taycany dokonce z roku 2022 se 105 tisíci najetými km za ceny od 940 tisíc Kč. To není den a noc, spíš už velmi podobný stav.
Jsme zvědavi, jak dlouho se bude k těmto autům optimističtější část automobilového světa udržovat v přesvědčení, že sázka na jednu kartu byl dobrý nápad. Výrobce to devastuje a jejich zákazníky též. Tyhle účty někdo musí platit a byť zrovna nejlevnější Taycany ve specifikacích blízkých základu neztrácí na ceně nominálně tolik, u vyšších verzí je to snadno i přes milion za rok. To už bolí i velmi dobře situované lidi...
Propady hodnoty ojetých Porsche Taycan nekončí, tohle auto v USA stojí v přepočtu už pod 800 tisíc Kč. A jeho majitel říká, že lidé se na něj jako vosy na bonbon stejně neslétají... Foto: Albert A., publikováno se souhlasem
Zdroj: Used 2021 Porsche Taycan Sedan 4D RWD, Henrico, VA@Autotrader přes Jalopnik
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