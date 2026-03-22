ADAC upozorňuje na přehlížený, velmi nebezpečný aspekt moderních aut, tiší zabijáci se z nich stanou jako nic

22.3.2026 | Petr Prokopec
Moderní vozy jsou obecně velmi bezpečné. Na jejich konstrukci padlo víc vysokopevnostní oceli než kdy dřív, stejně jako jsou osazené plejádou bezpečnostních systémů. Jenže v záplavě snahy v těch oblastech konstruktérům uniklo něco úplně jiného, co nemá snadné ani rychlé řešení.
O nových autech výrobci tvrdí, že jsou bezpečnější než jejich předchůdci. A důkazem má být i téměř standardní pětihvězdičkové hodnocení z crash testů organizace Euro NCAP. Jak už ale tušíte, situace zase tak jednoduchá není.
Ačkoli NCAP udělal hodně proto, aby se auta v této oblasti zlepšila, v posledních letech poněkud ztratil tah na branku. Do popředí jeho pozornosti se dostaly všemožné asistenční systémy, které mají nehodám předejít či zredukovat jejich následky. Tak tomu za optimální situace být může, jenže svět je příliš složitým místem na to, aby fungovaly přesně tak. Alfou a omegou by měly být konstrukční prvky. A nejsou. Elektronika se vás pak - stejně jako vám jindy může pomoci - leckdy může pokouše i zabít.
Euro NCAP by tedy rozhodně měl své procedury změnit. Důraz by měl být znovu kladen na konstrukci a do hodnocení by mohl promítnout i to, na co nejnověji rázně upozorňuje ADAC. Německý autoklub se totiž na nová auta podíval z trochu jiného úhlu pohledu, zpoza volantu. A zjistil, že jejich tvůrci je v souladu se stále přísnějšími bezpečnostními protokoly osazují natolik tlustými čelními sloupky, že vaše stehno vedle nich vypadá jako titěrné. A to může mít fatální následky.
Na jedu stranu to jistě znamená odolnější karoserii, současně to ale znamená citelně zhoršený výhled ven. A to tak moc, že se za sloupky zvané A schová klidně celé auto. V tom jsme s autoklubem zajedno, neboť už několikrát se nám při testu moderních aut stalo, že nám za čelním sloupkem zmizela osoba, kolo, motorka či skutečně celý vůz. Vy tak vjíždíte třeba z vedlejší na hlavní s maximální opatrností v přesvědčení, že nikomu nekřížíte cestu, ale opak je pravdou - jen ho nevidíte. Z vašeho auta se tak stane tichý zabiják jako nic bez ohledu na to, co děláte proti tomu.
Bezpečnostní systémy v těchto situacích obvykle nijak nereagují, to je na většinu z nich moc složitá situace. Bylo tedy na nás, abychom včasnou reakcí po pozdějším zaznamenání vozu zabránili neštěstí. Naštěstí se podařilo, ale bylo to víc dílo štěstí než čeho jiného, tady opravdu nelze udělat víc než maximum.
ADAC tak upozorňuje, je z aut je výhled ven postupek času stále horší. Německý autoklub jej hodnotí na číselné stupnici, přičemž čím je skóre nižší, tím lépe. Před sedmi lety byl přitom průměr u tehdejších aut 3,7, loni však již byl výhled hodnocen známkou 3,9. Tak je tomu ovšem v rámci celé kabiny, kde rušivými elementy mohou být i výše posazená zadní sedadla, která vás pro změnu omezují v pohledu za vás. Špatný ovšem může být rovněž výhled do stran.
Hlavním problémem je ale stále větší tloušťka čelního sloupku. Čistě s ním už je v průměru spojena známka 4,2, zatímco v roce 2019 šlo o skóre 3,2. To už je za tak krátkou dobu dramatický posun, který by už skutečně bylo vhodné přestat ignorovat. Navíc není rovnoměrný, jde o průměr celé branže. U některých aut pak sice není třeba bít na poplach, jiné jsou ale skutečnou hrozbou pro okolí. Na Mercedes-Benz EQT, Renault Kangoo a Porsche Cayenne totiž připadá známka 5,5.
Výhled z těchto aut je tak dvakrát horší než u vítězného Mini Cooper (2,5) či za ním následujícího Hyundai i10 (2,6). Zajímavé je pak hodnocení Audi Q8, které je sourozencem zmiňovaného Porsche. Přesto ovšem stejně jako třeba Subaru Outback dosáhlo známky 2,8, je tedy rovněž dvakrát lepší. Sloupky pak u nich sice působí stejně, do hodnocení se však propisuje také tvar a výška kapoty či usazení sedadla.
Ve finále tedy není třeba omezovat bezpečí posádky, jen je třeba k celé věci přistupovat komplexněji a tento aspekt nepřehlížet. Jenže to může vést ke zvýšení nákladů, které se automobilky v současné snaží osekávat víc ještě než dřív. Hodnocení ADACu navíc není vnímáno tak negativně, jako by tomu bylo u malého počtu hvězdiček od Euro NCAP. Možná je tak pro NCAP čas pustit se zase do smysluplné práce...
Německý autoklub se na moderní vozy zadíval z trochu jiného úhlu pohledu. A rozhodně je nepochválil. Často z nich není vidět ven a situace se rychle zhoršuje. Foto: ADAC Presse
Zdroj: ADAC
