Ahoj, spoďáry zapoj! Řidiči nově za překročení rychlosti přijdou i o spodní prádlo, to nejhorší ale přijde až pak
1.4.2026 | Petr Miler
Okamžité zákazy řízení, bodový systém ani vysoké pokuty na některé nezabírají, tak co se vrátit ještě víc do středověku? Krom „papírů” budou řidiči moci nově za překročení nejvyšší povolené rychlosti přijít také o spodní prádlo. A pak bez něj budou muset stát u silnice.
Řidičům dnes za jejich často banální (pokud vůbec nějaká) pochybení už skoro není co sebrat. Zejména v Česku jsme se dostali do vskutku absurdního stavu, který popírá elementární principy proporcionality, subsidiarity i obyčejné logiky, když už za kolikrát sotva nebezpečné jednání přichází současně hned několik trestů toho nejvyššího kalibru.
Za jedno jediné porušení pravidel vám dnes může být vysloven okamžitý zákaz řízení klidně na rok, navíc dostanete až 7 trestných body, které spolu s dřívějšími, klidně velebanálními prohřešky mohou vést k tomu, že dostanete ještě jeden zákaz řízení, který vám ten první a nevyhnutelně „přidělený” prodlouží. A k tomu přijde i nezanedbatelná finanční pokuta. Vše? Kdepak.
Když si všechny tyto tresty odpykáte a špatně se vám to sejde (zákaz řízení bude trvat déle než rok, v rámci výše popsaného velmi snadno dosažitelná meta), čeká vás nejen základní vyšetření u praktického doktora, ale i psychotest (a že to u nás je pořádný test...), ale dokonce i kompletní zkoušky z autoškoly pro každou skupinu zvlášť. Zní to neuvěřitelně, ale je to přesně tak. Pro někoho, kdo auto nevyhnutelně potřebuje k životu nebo k práci, jsou to skoro hrdelní tresty, které navíc pořádně lezou do peněz. Jen základní vyšetření, psychotest a X zkoušek v autoškole, když máte třeba řidičák na auto, kamion, a velkou motorku, to jsou se vším lítáním okolo desítky tisíc korun jako nic.
Tak se podle toho má dotyčný chovat, říkají správňáci? A jste si jistí? Abyste to náhodou zítra nebyli vy, kdo se bude divit, jak v tomto brutálním prostředí můžete skončit mezi těmi špatnými, aniž byste cokoli opravdu špatného udělali. Kolega dříve popisoval případ, jak můžete přijít o řidičák a platit pokuty, i když jste nic neprovedli a změřené auto vám ani nepatří. Pochybením trestaného bylo doslova nic krom přehlédnutí cizího omylu, jehož společenská nebezpečnost byla „takhle velká nula”, přesto vše skončilo až u „opakování autoškoly”.
Pravda, je to neobvyklý extrém, ale o moc líp nevyznívá ani prakticky totéž za jedno porušení rychlosti, jedno porušení zákazu předjíždění apod. Uznávám, že něco 93 km/h ve městě nebo předjíždění, kde je to zakázané, působí takto od monitoru nebo displeje jako závažný prohřešek, často je to tak ale opravdu jen na papíře. Město je pro policii leckdy „jinak stejný prostor jako 'neměsto', který od okolí odlišuje dopravní značka”, kolikrát místa, kde padesátka vůbec nemá co dělat. A některé zákazy předjíždění jsou tak zbytečné a neopodstatněné s ohledem na to, kde jinde se předjíždět může... Chybí tomu všemu skutečně spousta přiměřenosti a ohledů na konkrétní situaci.
Výsledkem je systém, který jednoduše nefunguje, je neefektivní, protože postrádá přinejmenším motivaci k tomu dělat něco lepšího než úplně nejhoršího. Pokud si člověk uvědomí, že trest typu „všechno” dnes snadno dostane i za jednání typu „nic”, co ho motivuje k tomu, aby se krotil, pokud nechce otrocky dodržovat předpisy, což reálně nedělá skoro nikdo? No nic. Je to klasické úskalí příliš tvrdých trestů za příliš banální činy - když začnete sekat ruce za krádež, jak pak postihnete něco horšího? Moc už toho nezbývá. A když začnete za krádež věšet, nezbývá vám už nic. Přiměřenost je důležitá a zde zcela chybí.
Čekali bychom v takové situaci zásadní krok zpět, eliminaci násobných trestů, eliminaci dlouhých zákazů řízení za jedno jediné pochybení, které následuje složitá cesta zpět k řidičskému oprávnění, přidání možnosti více zkoumat povahu konkrétního jednání za konkrétních okolností apod., ale bohužel, lid většinou řekne: „Tresty jsou moc mírné, a tak lidi jezdí jako prasata!” Míříme tak naopak ještě víc do středověku, neboť novou, už čtvrtou (anebo pátou, šestou? Těžko se to počítá...) rovinou trestu za jedno jednání bude... veřejné zostuzení.
To je také prima „flashback”. V některých kulturách se v minulosti (a ono to možná bude někde fungovat i dnes) dělo třeba to, že když žena byla nevěrná, tak se svlékla, přivázala ke kůlu a lidé na ni mohli plivat, házet bahno a podobné věci. To člověka poučí příště neselhat! Asi máme jiné představy o humanitě, ale pro jiné je to fajnová inspirace pro současnost. Aspoň pro českou policii jistě, která přišla s iniciativou nazvanou „Ahoj, spoďáry zapoj!” A přes poslaneckou sněmovnu protlačila novou rovinu trestů za překročení rychlosti o 60 km/h v obci nebo 70 km/h mimo ni.
Třeba takových 200 km/h změřených na dálnici (s tolerancí o něco víc, ale to je pro dnešek nepodstatný detail) tak bude nově znamenat nejen finanční trest až 50 tisíc Kč, 8 trestných bodů a okamžitý zákaz řízení nejméně na rok, ale i nutnost být okamžité vystaven veřejnému zostuzení. Policie tak bude mít právo řidiči sebrat nejen „papíry”, ale i spodní prádlo a přidělit mu speciální kartonový podklad pro uvedení vlastního prohlášení, kterým se bude muset kát za své činy. A držet jej u silnice tak, aby nezakrýval jeho intimní partie, nejméně hodinu v kuse bez ohledu na venkovní podmínky. Na dodržení podmínek trestu bude dohlížet speciálně jmenovaný spodní úředník.
V praxi to bude znamenat, že se svlečete, odevzdáte spoďáry, na karton si napíšete třeba: „Udělal jsem chybu, protože jsem debil!” a takto se postavíte k sinici a hodinu to budete ukazovat všem okolo. Pak vám budou vráceny spoďáry a můžete si jít odpykat zbylých pět trestů. V takových 20 pod nulou to bude hodně bolet. Ale co naplat, to jste si měli rozmyslet předem.
„Budeme vás trestat tímto středověkým institutem, dokud se budete na silnicích chovat jako ve středověku!” říká k věci ředitel dopravní policie Jan Hnízdo a ani nechce diskutovat nejen o tom, že ve středověku moc aut nejezdilo, ani o tom, jak adekvátní přístup to je v momentě, kdy za způsobenou dopravní nehodu nedostanete skoro žádný trest. Tedy i když jste očividně a prokazatelně selhali ve všem, co jí mohlo předejít. Tam holt čekáme, až se někomu něco stane, pak přijdou i tresty, jinak se tváříme, že si „Jenda Benda holt spletl pedály”, ale nic to neznamená. Jakmile nad řízením přemýšlíte a dojdete často k velmi rozumnému závěru, že 200 km/h na tříproudé dálnici ve 3 ráno není nic nebezpečného, když o 20 km vedle v Německu děláte totéž ve 3 odpoledne za plného provozu a policie vám div netleská...
Vítejte v Česku v roce 2026, takhle dobře se tu teď máme.
Snad to není třeba dodávat, ale... kdo ví, hranice mezi satirou a realitou je dnes velmi tenká. Tento článek je samozřejmě žert, podívejte se na datum. Ale nebudeme zastírat, že se modlíme, aby to byl žert ještě za rok nebo dva.
Tak hoši, příště už bez spoďárů... Ilustrační foto: Pixabay, CC0 Public Domain
Zdroj: Autoforum.cz
